St. Pauli holt Keeper Stojanović und Stürmer Marmoush Stand: 05.01.2021 09:57 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli verstärkt sich für den Abstiegskampf. Torwart Dejan Stojanović wird bis Saisonende vom FC Middlesbrough ausgeliehen. Ebenfalls auf Leihbasis kommt Stürmer Omar Marmoush aus Wolfsburg.

"Mit Dejan Stojanović konnten wir einen Torhüter verpflichten, der über internationale Erfahrung verfügt und der dem gesamten Defensivverbund mehr Stabilität verleihen soll", erklärte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann am Dienstag. Der 27 Jahre alte Österreicher mit mazedonischen Wurzeln kam beim englischen Zweitligisten nicht zum Zug, zuvor stand er drei Jahre beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (81 Partien) und in Bologna (u.a. vier Einsätze in der Serie A) unter Vertrag.

Himmelmann vor dem Abschied?

Trainer Timo Schultz zeigte sich zuversichtlich, dass Stojanovic seinem Team im Abstiegskampf helfen kann: "Dejan war in seiner Karriere mehrfach schon in ähnlichen Situationen. Dazu war mir wichtig, dass unsere Neuzugänge möglichst keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Da hilft es, dass er sich als Österreicher direkt mit allen verständigen kann."

Mit dem Neuzugang dürfte der Abschied des bisherigen Stammkeepers Robin Himmelmann, seit 2012 bei den Braun-Weißen, beschlossene Sache sein. Bornemann soll bereits im Sommer einen Wechsel auf der Torwartposition gefordert haben, Schultz und Torwartcoach Mathias Hain hielten jedoch an Himmelmann fest. Dennoch flog der 31-Jährige wenige Wochen vor Weihnachten aus dem Kasten, Schultz setzte auf Youngster Svend Brodersen. Der wiederum patzte aber jüngst beim 1:2 in Fürth.

Im Sommer wurde zudem Dennis Smarsch als Keeper Nummer drei ans Millerntor geholt - großes Vertrauen scheint der Ex-Herthaner aber nicht zu genießen, wie die Personalie Stojanovic jetzt zeigt.

Marmoush verstärkt die Offensive

Für die Offensive verstärken sich die Hamburger mit Sturmtalent Omar Marmoush vom Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 21 Jahre alte Flügelspieler feierte in der vergangenen Saison bei den Niedersachsen sein Profidebüt, ihm fehlt aber angesichts der großen Konkurrenz im VfL-Kader die Spielpraxis. Die soll der Ägypter nun am Millerntor erhalten - er könnte den von Verletzungen geplagten Ryo Miyaichi ersetzen.

"Omar ist in der Offensive flexibel einsetzbar und verschafft uns damit in der Spitze, aber auch auf den Flügeln zusätzliche Optionen. Er kann sowohl Tore vorbereiten als auch selbst den Abschluss suchen", lobte Trainer Schultz die Vielseitigkeit des Angreifers. "Uns fehlte zuletzt die offensive Durchschlagskraft und wir hoffen, durch die Verpflichtung wieder mehr Gefahr auf den Platz zu bekommen."

