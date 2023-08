St. Pauli gegen HSV: Pokalduell der Frauen am Millerntor Stand: 17.08.2023 16:38 Uhr Das Stadt-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV im DFB-Pokal der Frauen wird im Millerntorstadion ausgetragen. Die Gastgeber hoffen auf einen Zuschauer-Rekord im Hamburger Frauenfußball.

Der genaue Termin steht noch nicht fest, das Duell wird zwischen dem 9. und 11. September gespielt. Seit der Auslosung am Dienstag war aber klar: Dieses Stadtduell könnte viele Zuschauer anziehen.

Pokalderby: Großer Andrang erwartet

Denn: Die Männerteams des FC St. Pauli und des HSV haben an jenem Wochenende spielfrei, die 2. Bundesliga ist in der Länderspielpause. Entsprechend großen Andrang erwarten die Clubs und die Stadt.

"Angesichts dessen hofft der FC St. Pauli auf ein großes Interesse an dem Spiel mit einem möglichen Zuschauer*innen-Rekord für ein Frauenspiel in Hamburg", schreibt der Kiezclub in einer Mitteilung am Donnerstag.

Weitere Details sowie der genaue Spieltermin sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Der HSV, der kürzlich in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, geht gegen den Regionalligisten St. Pauli als Favorit ins Spiel. Hier gibt es alle Spiele im Überblick.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.08.2023 | 19:30 Uhr