Rekordsieg! Wolfsburgs Fußballerinnen gewinnen erneut DFB-Pokal Stand: 18.05.2023 18:39 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum neunten Mal in Folge den DFB-Pokal gewonnen. Die Niedersächsinnen schlugen im Finale von Köln den SC Freiburg mit 4:1 (1:1). Insgesamt war es der zehnte Pokal-Triumph – der VfL ist nun alleiniger Rekordhalter.

von Sebastian Ragoß

Rekordsieg vor Rekordkulisse (44.808): Für den VfL war es am Donnerstag ein perfekter Nachmittag. "Es war eine wahnsinnige Stimmung. Das macht den Fußball aus", sagte VfL-Kapitänin Alexandra Popp. Für ihr Team hätte das Spiel kaum besser beginnen können. Bereits in der vierten Minute ging der große Favorit in Führung, unter gütiger Mithilfe der Freiburgerinnen.

Keeperin Gabrielle Lambert, die eigentlich nur die Nummer drei beim Sportclub ist, wehrte eine Hereingabe unglücklich ab, ihre Mitspielerin Lisa Karl bugsierte den Ball ins eigene Netz.

Freiburg gleicht überraschend aus

Das Konzept des Außenseiters war früh über den Haufen geworfen - und Wolfsburg ließ nicht locker. Die Elf von Trainer Tommy Stroot war hochüberlegen, ließ den SCF kaum über die Mittellinie kommen und hatte mehrere gute Chancen.

Weitere Treffer fielen allerdings nicht, obwohl es mehrere gute Gelegenheiten gab. Die beste hatte Alexandra Popp mit einem Lattentreffer (22.). Und dann passierte, womit wohl nur die größten Freiburger Optimisten gerechnet hatten: Die Breisgauerinnen erzielten den Ausgleich.

Statistik: VfL Wolfsburg - SC Freiburg 4:1 (1:1) Tore: 1:0 Karl (4., Eigentor), 1:1 Minge (42.), 2:1 Blomqvist (57.), 3:1 Popp (84.), 4:1 Janssen (89., Handelfmeter nach Videobeweis)

Zuschauer: 44.808 (ausverkauft)

Zunächst blockte Lena Oberdorf in letzter Sekunde einen Schuss von Karl. Bei der folgenden Ecke war dann Janina Minge zur Stelle und köpfte den 1:1-Ausgleich (42.).

Blomqvist macht's im zweiten Versuch

Einige sorgenvolle Mienen waren auf Wolfsburger Seite beim Gang in die Kabinen zu sehen. Und die waren durchaus berechtigt. Freiburg war in der zweiten Hälfte deutlich stärker und mutiger.

Giovanna Hoffmann hatte sogar die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an VfL-Torfrau Merle Frohms. Direkt im Gegenzug fiel das 2:1 für die "Wölfinnen". Ewa Pajor traf den Pfosten, Rebecka Blomqvist schoss zunächst Lambert an und schob den Ball dann über die Linie (57.).

Popp hätte fünf Minuten später für eine Vorentscheidung sorgen könne, doch Lambert parierte stark. Frohms stand ihr allerdings in nichts nach. Hasret Kayikci zog ab, die Nationaltorhüterin fischte den Ball aus dem Winkel (76.). Es blieb die letzte gute Offensivaktion des Außenseiters.

VAR erstmals im Einsatz

So schraubte der VfL das Ergebnis in der Schlussphase weiter noch oben. Popp, die zuvor einige Chancen vergeben hatten, traf nach einem Eckball per Kopf zum 3:1 (84.) und beseitigte so letzte Zweifel am Rekord-Erfolg der Wolfsburgerinnen. "Ein typisches Popp-Tor", freute sich die Kapitänin.

Und auch der Video-Assistent feierte noch seine Endspiel-Premiere. Nach einem Handspiel von Maret Felde entschied der VAR auf Elfmeter, Dominique Janssen (89.) verwandelte sicher. "Schon ein wenig bitter, dass es 4:1 steht, denn so deutlich war es nicht", sagte Freiburgs Trainerin Theresa Merk.

