St.-Pauli-Legende Timo Schultz wird Trainer beim FC Basel Stand: 12.05.2023 11:31 Uhr Timo Schultz übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim FC Basel aus der Schweizer Super League. Für den langjährigen Spieler und Coach des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist es die erste Auslandsstation.

Wie der 20-malige Meister am Freitagmorgen mitteilte, erhält Schultz einen Zweijahresvertrag. Er wird bei den Eidgenossen seinen Landsmann Heiko Vogel ablösen, der die Mannschaft seit der Trennung von Alexander Frei Anfang Februar diesen Jahres interimsmäßig betreut und eigentlich als Sportdirektor für den Club tätig ist.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, den Club und seine Fans. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und konstruktiv. Wir haben ehrgeizige Ziele und ich verspüre eine grosse Vorfreude, diese ab kommender Saison in Angriff zu nehmen", sagte Schultz. Der 45-Jährige hatte am vergangenen Dienstag seinen Kontrakt bei St. Pauli aufgelöst. Beim Kiezclub war der gebürtige Ostfriese Anfang Dezember nach einer schwachen Zweitliga-Hinrunde von seinen Aufgaben entbunden worden.

Weitere Informationen FC St. Pauli: Vertrag mit Ex-Trainer Schultz aufgelöst Fünf Monate nach der Freistellung haben der 45-Jährige und der Fußball-Zweitligist einvernehmlich die Zusammenarbeit beendet. mehr

Im Dezember bei St. Pauli entlassen

Schultz war von 2005 bis 2012 für die Hamburger aufgelaufen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere hatte der 45-Jährige bei St. Pauli zunächst als Co-Trainer des Profiteams und dann erfolgreich als Jugendcoach gearbeitet. 2020 wurde "Schulle", wie der einstige Defensivspezialist gerufen wird, zum Chefcoach der Zweitliga-Mannschaft befördert. Nach zweieinhalbjähriger Amtszeit entließ der Kiezclub Schultz und ersetzte ihn durch Fabian Hürzeler, der ihm bis dahin assistiert hatte.

Basel träumt von Conference-League-Sieg

In wenigen Wochen beginnt für Schultz dann ein neuer Lebensabschnitt. Er soll die Baseler, die zwischen 2010 und 2017 Schweizer Meister wurden und seitdem auf ihren 21. Titelgewinn in der Super League warten, zu früherer Stärke zurückführen. Aktuell liegt das Team lediglich auf Rang fünf, sorgt dafür aber auf internationaler Bühne für Furore. Am Donnerstagabend gewann der FCB das Halbfinal-Hinspiel der Conference League beim italienischen Vertreter AC Florenz mit 2:1 und hat gute Aussichten auf den Einzug ins Finale am 7. Juni in Prag.

Basel ist für Schultz also fraglos ein Karrieresprung. Der Ostfriese ist beim Traditionsclub der neunte deutsche Trainer in der Vereinshistorie.

Weitere Informationen Paukenschlag beim FC St. Pauli: Club trennt sich von Trainer Schultz Der Fußball-Zweitligist verwies auf die negative sportliche Entwicklung im Kalenderjahr 2022. Co-Trainer Fabian Hürzeler übernimmt zunächst das Team. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.05.2023 | 19:30 Uhr