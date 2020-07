Stand: 30.07.2020 14:45 Uhr

Sommerfahrplan VfB Lübeck

Trainingsauftakt

08. Juli

Trainingslager

30. Juli bis 5. August in Malente

Testspiele

4. August (18.30): Lüneburger SK Hansa (in Neetze)

14. August: Hamburger SV (Hamburg, am Volksparkstadion)

26. August: VfL Bochum (Barsinghausen)

30. August: VfL Osnabrück (in Osnabrück)

Landespokal

Finale am 22. August gegen den SV Todesfelde (in Malente)

Dritte Liga

1. Spieltag: 18.-20. September

