Sieglos-Serie gestoppt: Hannover 96 gewinnt beim 1. FC Magdeburg Stand: 31.03.2024 15:24 Uhr Nach vier Zweitligapartien ohne Sieg durfte Hannover 96 am Sonntag wieder jubeln. Die Niedersachsen gewannen mit 3:0 (1:0) beim 1. FC Magdeburg und bleiben mittendrin im Aufstiegsrennen.

von Christian Görtzen

Durch den Erfolg am 27. Spieltag verkürzte das weiterhin auf Tabellenplatz fünf stehende Team von 96-Trainer Stefan Leitl den Rückstand auf den Relegationsrang um einen Zähler auf jetzt drei Punkte.

Zuerst scheitert 96-Stürmer Nielsen knapp,...

Es zeigte sich früh, dass den Magdeburgern noch die 0:7-Klatsche beim Karlsruher SC in den Köpfen steckte. Sie wirkten fahrig und gaben so einige Male im Spielaufbau den Ball her. Und so boten sich den offensiv ausgerichteten "Roten", die in Schwarz-Grün spielten, schon in der Anfangsphase einige gute Gelegenheiten zur Führung.

Die beste davon hatte der Norweger Havard Nielsen, der mit einem Volleyschuss aus der Drehung schon Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann überwunden hatte. Doch dessen Teamkollege Alexander Nollenberg schlug auf der Torlinie das Spielgerät weg (15.).

...dann bringt Dehm Hannover in Führung

Allerdings benötigten auch die Niedersachsen wenig später eine starke Defensivaktion, um nicht in Rückstand zu geraten. Der schnelle Phil Neumann holte gerade noch rechtzeitig Luca Schuler ein, bevor dieser auf das 96-Tor schießen konnte (20.). Es war nur ein kurzes Aufflackern. Bei der Mannschaft von FCM-Trainer Christian Titz setzten sich die Patzer fort.

So wie in der 29. Minute, als Tobias Müller einen schwachen Pass auf Daniel Elfadli spielte und dieser mit einer Grätsche das Schlimmste verhindern wollte. Dies jedoch misslang gründlich. Der in die 96-Startelf zurückgekehrte Max Christiansen bediente Jannik Dehm, und der schoss von der linken Strafraumseite zum 1:0 ein. Mit der Führung gingen die Norddeutschen auch in die Kabine.

Doppeltes Alu-Glück für Hannover 96

Sie kehrten schläfrig auf den Rasen zurück. In der 50. Minute ließen sie die Magdeburger rund um den Strafraum viel zu leicht kombinieren, bis Silas Gnaka einfach mal flach abzog. Der Schuss klatschte an den Pfosten - genauso wie nur zwei Minuten später die Volleyabnahme von Mohammed El Hankouri aus sechs Metern Entfernung. Hannover zweimal mit viel Dusel!

Muroya macht mit Traumtor alles klar

Von den Gästen kam - bis auf eine Chance für Nicolo Tresoldi (61.) - offensiv lange Zeit sehr wenig. Bis Sei Muroya in der 84. Minute auf der rechten Außenbahn an den Ball kam und dann aufdrehte. Der Japaner umkurvte in hohem Tempo drei Gegenspieler, und überwand dann auch Reimann - und auch zwei weitere nahe zur Torlinie stehende Magdeburger konnten den Schuss nicht mehr blocken. 2:0 für Hannover! Das Gegentor nahm den Sachsen-Anhaltern die Hoffnung. Der Sieg der Gäste geriet nicht mehr in Gefahr. Er wurde sogar noch ausgebaut: Cedric Teuchert erzielte noch das 3:0 (90.+4).

Es gab allerdings noch einen Wermutstropfen für die Niedersachsen: Dehm sah seine fünfte Gelbe Karte und ist damit für das kommende Heimspiel gegen den FC Schalke 04 gesperrt.

27.Spieltag, 31.03.2024 13:30 Uhr Magdeburg 0 Hannover 96 3 Tore: 0: 1 Dehm (29.) 0: 2 Muroya (84.) 0: 3 Teuchert (90. +5)

Magdeburg: Reimann - Hugonet, To. Müller, Heber, Nollenberger - Gnaka (86. Teixeira), Elfadli, El Hankouri - Ceka (46. T. Ito), Schuler, Atik

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya (89. Ezeh), Leopold, Christiansen (88. F. Kunze), Dehm - Voglsammer (66. Teuchert), Nielsen (88. Gindorf), Tresoldi (73. S. Ernst)

Zuschauer: 26440



