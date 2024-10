Sieg gegen Schalke: Hannover 96 zu Hause weiter eine Macht Stand: 19.10.2024 15:33 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Sonnabend durch ein 1:0 (1:0) gegen Schalke 04 seine beeindruckende Heimbilanz weiter ausgebaut. Im fünften Spiel gelang der fünfte Sieg. Fabian Kunze wurde mit seinem frühen Tor zum Matchwinner der "Roten".

von Christian Görtzen

Die Hannoveraner vermiesten nicht nur dem neuen Schalke-Trainer Kees van Wonderen das Debüt, sie halten durch den Erfolg auch den Kontakt zu den Top-Teams der Zweiten Liga. 16 Punkte hat die Mannschaft von Coach Stefan Leitl nach neun Spieltagen auf dem Konto, 15 davon wurden zu Hause eingesammelt. Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsbilanz wirkt fast schon absurd.

"Zu Hause läuft's wirklich gut." 96-Matchwinner Fabian Kunze

"Dass wir zu Hause die maximale Ausbeute haben, das ist sehr schön", sagte Kunze im Interview mit dem NDR. "Jetzt müssen wir schauen, dass wir auch auswärts Punkte holen." Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Spieltag. Allerdings ist es alles andere als eine leichte Aufgabe: Hannover gastiert am 27. Oktober beim 1. FC Magdeburg.

Kunze bringt 96 früh in Führung

Die "Roten" hatten sich auf eine Reaktion auf die Derbypleite in Braunschweig eingeschworen - und die Basis dafür legten sie früh. Schon in der vierten Minute brandete lautstarker Jubel in der Arena auf, weil eine einstudierte Freistoß-Variante zum Erfolg geführt hatte. Enzo Leopold schlug den Ball aus dem rechten Halbfeld an den Fünf-Meter-Raum heran, wo Kunze einfach wacher war als gleich zwei Schalker und mit dem rechten Fuß ins kurze Eck einschoss - 1:0 für 96 (4.). Der ehemalige Braunschweiger Keeper Ron-Thorben Hoffmann streckte sich vergebens.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Allerdings: So fulminant die erste Hälfte begonnen hatte, so ereignisarm verlief die Fortsetzung. Hannover hatte das Geschehen recht gut im Griff, weil Schalke vor der Pause offensiv alles schuldig blieb. Erst in der 40. Minute strahlten die Gäste, die von einer sehr großen Zahl an Fans unterstützt wurden, bei einem Versuch des argentinischen Abwehrspielers Felipe Sanchez einen Hauch von Torgefahr aus. Das Leitl-Team versäumte es, die maue Vorstellung der "Königsblauen" zu mehr als der 1:0-Führung zur Pause zu nutzen.

VAR kassiert Hannovers zweiten Treffer wieder ein

Zwar legten die Gäste nach Wiederbeginn ganz anders los und kamen durch Moussa Sylla umgehend zu einer guten Gelegenheit (46.). Doch es zeigte sich auch recht schnell, dass es nur ein kurzes Aufflackern war. 96 bestimmte danach wieder die Partie, ohne dabei gefährlich zu werden. Die Partie plätscherte dahin - bis zur 84. Minute, als nach einem weiten Abschlag von Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler und einer Kopfballablage des unmittelbar zuvor eingewechselten Havard Nielsen Stürmer Jessic Ngankam ins Schalker Tor traf.

Doch der VAR meldete sich und kassierte den Treffer wieder ein - Nielsen hatte knapp im Abseits gestanden. In der Schlussphase strahlte Schalke dann tatsächlich Torgefahr aus, doch das kam alles zu spät. Hannover feierte kurz darauf den nächsten Heimsieg.

9.Spieltag, 19.10.2024 13:00 Uhr Hannover 96 1 FC Schalke 04 0 Tore: 1 :0 F. Kunze (4.)

Hannover 96: Zieler - Dehm (46. Muroya), Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, F. Kunze - Momuluh (78. Ezeh), H.-j. Lee (71. Rochelt) - Voglsammer (83. Nielsen), Tresoldi (71. Ngankam)

FC Schalke 04: R.-T. Hoffmann - Bulut (82. Lasme), Sánchez, Kalas (82. Bachmann), Murkin - Schallenberg, Grüger (70. Seguin) - Tempelmann (70. Aydin), Mohr (56. Younes) - Sylla, Karaman

Zuschauer: 49000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Dehm (46. Muroya), Neumann, Halstenberg, Wdowik - Leopold, F. Kunze - Momuluh (78. Ezeh), H.-j. Lee (71. Rochelt) - Voglsammer (83. Nielsen), Tresoldi (71. Ngankam)R.-T. Hoffmann - Bulut (82. Lasme), Sánchez, Kalas (82. Bachmann), Murkin - Schallenberg, Grüger (70. Seguin) - Tempelmann (70. Aydin), Mohr (56. Younes) - Sylla, Karaman49000 (ausverkauft)