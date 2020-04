Stand: 24.04.2020 14:02 Uhr

SV Meppen wieder im Training

Als letzter der drei Nordclubs aus der dritten Fußball-Liga hat der SV Meppen nach Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig das Training wieder aufgenommen. Nach einer sechswöchigen Pause wegen der Corona-Pandemie bat Trainer Christian Neidhart seine Mannschaft am Freitag auf den Platz. Wie bei allen anderen Profivereinen auch finden die Einheiten nach behördlichen Vorgaben bis auf Weiteres in kleinen Gruppen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zudem sind zahlreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten.

Neidhart: "Froh, zumindest einen Ball spielen zu können"

"Das Programm unterscheidet sich natürlich vom gewohnten Mannschaftstraining. Auch die Belastungen sind nicht so hoch. Wir sind froh, zumindest einen Ball spielen zu können und wieder Spaß am Fußball zu haben", sagte Neidhart. SVM-Pressesprecher Thomas Kemper ergänzte: "Bei allem steht die Gesundheit der Mannschaft und der Mitarbeiter an oberster Stelle."

Wie geht es weiter? DFB will Außerordentlichen Bundestag

Ob, und wenn ja, wie und wann es mit dem Spielbetrieb in der Dritten Liga weitergeht, ist noch offen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant die Einberufung eines Außerordentlichen Bundestages. Das teilte der Verband nach einer Präsidiumssitzung am Freitag mit. Damit wäre der Weg geebnet, sollte über einen Saisonabbruch entschieden werden. Eine Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison mit Spielen ohne Zuschauer können Präsidium und Vorstand des DFB allein treffen.

Meppen-Coach Neidhart hatte sich jüngst im NDR Interview skeptisch dazu geäußert, ob die Saison zu Ende gespielt werden könne. In der Dritten Liga herrscht aber Uneinigkeit. Acht Clubs plädieren für einen Saisonabbruch samt Wertung des aktuellen Tabellenstandes - und wären selbst große Profiteure ihrer Idee. Sechs andere Vereinen haben sich bereits dafür ausgesprochen, mit Geisterspielen weiterzumachen.

