SV Meppen verliert erneut: "Dann wiederholt sich der Zirkus"

Stand: 23.10.2022 12:31 Uhr

Beim Fußball-Drittligisten SV Meppen schrillen nach neun sieglosen Spielen in Folge die Alarmglocken. Trainer Stefan Krämer wirkte nach der 0:2-Pleite gegen Borussia Dortmund II am Sonnabend ratlos und will mit der Clubführung über seine Zukunft sprechen.