SV Meppen hofft gegen Ingolstadt auf eine Überraschung Stand: 29.11.2020 12:15 Uhr Auf den SV Meppen wartet am Montagabend in seinem ersten Heimspiel seit dem 24. Oktober eine schwere Aufgabe. Das Tabellenschlusslicht empfängt den Aufstiegs-Mitfavoriten FC Ingolstadt.

Hoffnung auf eine Überraschung darf den Emsländern allerdings ihre sehr couragierte und auch fußballerisch durchaus ansprechende Leistung in der Partie am vergangenen Dienstag beim SV Wehen Wiesbaden machen. Nach dreiwöchiger Zwangspause wegen Corona-Fällen in der Mannschaft boten die Niedersachsen dem Zweitliga-Absteiger gut Paroli. Die 0:1-Niederlage fiel in die Rubrik "unglücklich".

Für SVM-Coach Torsten Frings ist die Vorstellung seines Teams bei den Hessen nun der Maßstab für den Rest der Saison. "Wir müssen die gleiche Leistung und die gleiche Leidenschaft jetzt Woche für Woche bringen. Dann kann man erstens sehen, dass die Jungs auch wirklich eine Mannschaft sind. Und zweitens, dass wir auch sehr gefälligen Fußball spielen könnnen", sagte der 44-Jährige.

Kann Meppen seine Ladehemmungen ablegen?

Eine geschlossene Mannschaftsleistung wird am Montagabend (19 Uhr, im Live-Tickder bei NDR.de) gegen die "Schanzer" auch vonnöten sein, um den individuell besser besetzten Bayern vielleicht ein Bein stellen zu können. Dafür müssten die Niedersachsen zudem langsam mit dem Toreschießen beginnen. Neun Treffer in neun Partien - davon fünf in zwei Begegnungen - sind eine schwache Ausbeute. Vielleicht platzt am Montagabend ja ausgerechnet bei einem Spieler der Knoten, der eine Ingolstädter Vergangenheit hat: Valdet Rama.

Rama gegen Ex-Club Ingolstadt einsatzbereit

Der 33-Jährige stand von 2008 bis 2009 beim früheren Bundesligisten unter Vertrag. Nun kommt es für den Linksaußen, der seinen bis dato einzigen Saisontreffer am zweiten Spieltag beim 2:0-Sieg beim KFC Uerdingen erzielte, zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Dass Rama gegen den FCI mitwirken kann, hatte kurzfristig auf der Kippe gestanden, nachdem der Routinier in der Halbzeit der Begegnung in Wiesbaden mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste.

Nach einer Unterschung im Krankenhaus gab der Offensivmann tags darauf Entwarnung: "Mir geht es soweit gut, sodass ich dem Team wieder zur Verfügung stehen werde."

