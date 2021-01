"Rekordpokalsiegerbesieger" Kiel gegen Darmstadt mit Sorgen Stand: 31.01.2021 11:54 Uhr Holstein Kiel trifft am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Zweitliga-Rivalen Darmstadt 98. Die KSV ist nach dem Sieg in der Vorrunde gegen den FC Bayern favorisiert, hat aber Sorgen.

So ganz neu ist die Idee ja nicht, Sensationssiege gegen den FC Bayern München mit dem Druck von lustigen Sprüchen auf Textilien zu vergolden. Der FC St. Pauli war diesbezüglich Vorreiter, als er nach einem 2:1-Erfolg gegen den Branchenriesen am 6. Februar 2002 T-Shirts mit der Aufschrift "Weltpokalsiegerbesieger" verhökerte. Das spülte dem Kiezclub viel Geld in die Kasse - mehr als 100.000 Euro Exemplare hat der Zweitligist von den Kult-Jerseys mit den Jahren unters Volk gebracht. Dieser Merchandising-Triumph blieb natürlich auch den Mitarbeitern von Holstein Kiel nicht verborgen.

Und so waren sie so frei, ein bisschen "Ideenklau" zu betreiben, nachdem die KSV-Kicker den Bajuwaren in der zweiten Runde des DFB-Pokals die viel zitierten Lederhosen ausgezogen hatten.

Weitere Informationen Kiel schafft die Sensation und wirft die Bayern aus dem Pokal Erst glichen die "Störche" in der Nachspielzeit zum 2:2 aus, im Elfmeterschießen wurde Torhüter Gelios zum großen Helden. mehr

KSV-Höhenflug mehr als eine Momentaufnahme

Der neueste Renner im Holstein-Fanshop sind jedenfalls T-Shirts mit dem Vereinslogo sowie der Aufschrift: "Rekordpokalsiegerbesieger". Die Jerseys sind laut eigenen Angaben zu 100 Prozent aus Baumwolle - und derzeit auch zu 100 Prozent ausverkauft. Kein Wunder, ist die KSV doch nicht nur wegen des Erfolges gegen die Münchner stark in Mode. Rang drei im Bundesliga-Unterhaus ist längst viel mehr als eine Momentaufnahme, sind doch bereits 19 Spieltage absolviert. Das Team von Coach Ole Werner besticht durch unaufgeregte, durchdachte und fußballerisch sehr ansehnliche Auftritte.

Eine "sehr reife Leistung" attestierte der Trainer seinen Mannen auch nach dem 3:1-Sieg am Sonnabend im Nordduell mit der überforderten Eintracht aus Braunschweig. Die Generalprobe für das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal am Dienstag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Darmstadt 98 ist also gelungen.

AUDIO: Kiel mit "sehr reifer Leistung" gegen Braunschweig (1 Min)

Holstein bangt um Einsätze von Thesker und Komenda

Die Kieler gehen favorisiert, aber nicht sorgenfrei in den Vergleich mit den Hessen, die sie im Liga-Alltag am 24. Januar auswärts mit 2:0 bezwangen. Denn während es in der Offensiv-Abteilung rund läuft, könnte sich die Innenverteidigung zum Problemfall entwickeln. Stefan Thesker fehlte nach seinem Muskelfaserriss beim Triumph über den FC Bayern auch gegen Braunschweig. Ein Einsatz am Dienstag kommt wohl zu früh. Und gegen den BTSV musste auch Thesker-Ersatz Marco Komenda schon nach 34 Minuten wegen einer Sprunggelenksblessur ausgewechselt werden.

"Wir wissen noch nicht genau, was es ist", sagte Werner. Für Komenda kam Simon Lorenz, der im Saisonverlauf zuvor erst eine Minute auf dem Rasen gestanden hatte. "Er bereitet mir das Gegenteil von schlaflosen Nächten", sagte Werner über den Neuzugang vom VfL Bochum. Sie sind halt ziemlich cool an der Förde. Selbst die für sie offenbar überraschend hohe Nachfrage nach den "Rekordpokalsiegerbesieger"-Shirts bringt die KSV-Kreativen nicht aus der Ruhe. "Wir erwarten zeitnah neue Ware", heißt es auf Holsteins Website.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.02.2021 | 19:25 Uhr