Stand: 16.07.2020 18:35 Uhr - NDR Info

Regionalliga Nord: NFV gibt Staffeleinteilung bekannt

Die Entscheidung ist gefallen: Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat am Donnerstagnachmittag die Einteilung der beiden Regionalliga-Staffeln für die Saison 2020/2021 bekannt gegeben. Wegen der Corona-Krise hatte es keine Absteiger gegeben - aber fünf Aufsteiger. Weil der VfB Lübeck den Sprung in die Dritte Liga geschafft hat und kein Nord-Club aus der Dritten Liga abgestiegen ist, gehören 22 Clubs der höchsten Liga des NFV an. Zunächst treten jeweils elf Teams in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Tabelle dient dann als Grundlage dafür, welche zehn Vereine in der Meister- und welche zwölf in der Abstiegsrunde weiterspielen. Der Verband hatte angekündigt, die beiden Staffeln nach regionalen Aspekten zusammenzustellen. Das ist die finale Einteilung in "Nord" und "Süd":

Staffeleinteilung der Regionalliga-Nord 2020/2021 Nord Süd SC Weiche Flensburg VfL Wolfsburg U23 SV Drochtersen/Assel Werder Bremen U23 Eintracht Norderstedt VfB Oldenburg Holstein Kiel U23 TSV Havelse Lüneburger SK Hansa BSV Rehden FC St. Pauli U23 Hannover 96 U23 Hamburger SV U21 SSV Jeddeloh II Altona 93 HSC Hannover Heider SV SV Atlas Delmenhorst (N) 1. FC Phönix Lübeck (N) VfV Borussia 06 Hildesheim (N) FC Teutonia 05 (N) FC Oberneuland (N)

16.07.2020