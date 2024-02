Proteste gegen DFL: Verhärtete Fronten zwischen Fans und der Liga Stand: 04.02.2024 16:15 Uhr Die Fan-Proteste gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga halten an. Am Sonntag sorgten Anhänger des Zweitligisten Hannover 96 im Nordduell mit Hansa Rostock durch das Werfen von Tennisbällen für Spielunterbrechungen, auch in Wolfsburg flogen Gegenstände. Am Vortag hatte bereits das Duell Hertha BSC - HSV vor dem Abbruch gestanden.

Ab der zwölften Minuten flogen im WM-Stadion am Maschsee gelbe Filzkugeln auf den Rasen. Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) unterbrach die Partie zunächst acht Mal (!), bevor er die Mannschaften in der 24. Minute in die Kabinen schickte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren durch ein Eigentor von Kevin Schumacher (4.) mit 1:0.

Nach neunminütiger Unterbrechung pfiff der Referee die Begegnung wieder an. Sofort wurden wieder einige Tennisbälle in den Strafraum von 96 geworfen. Sather ließ die Begegnung dennoch weiterlaufen.

Beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim stoppte Schiedsrichter Florian Badstübner nach etwa 30 Minuten das Spiel, weil Fans kleinere Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten. Ordner beseitigten daraufhin die Flummis, auch ein Laubbläser kam gegen das Konfetti zum Einsatz. Nach etwa fünf Minuten ging es weiter.

Hertha-Fans sorgen für lange Unterbrechung

Am Samstagabend hatten Fans von Hertha BSC im Spiel gegen den Hamburger SV (1:2) mit einem nicht enden wollenden Regen an Tennisbällen beinahe für einen Abbruch der Partie gesorgt. Schiedsrichter Daniel Schlager (Rastatt) unterbrach die Begegnung kurz nach der Halbzeit für 30 Minuten. "So ein Protest bringt uns nicht weiter. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die DNA im Fußball nicht verlieren", sagte Hertha-Stürmer Fabian Reese.

Schon in den vergangenen Wochen hatten Fans in sämtlichen Bundesliga-Stadien durch das Werfen von Schokoladentalern, Flummis und Tennisbällen immer wieder für Unterbrechungen gesorgt, die aber bislang nie ein solches Ausmaß erreichten.

"Für uns als Spieler ist es doof. Man kommt nicht ins Spiel, man kann keine Energie ins Spiel bringen. Wiederum kann man die Fans auch ein Stück weit verstehen, dass sie enttäuscht und sauer sind", sagte Hansa-Profi Kai Pröger nach der 1:2-Niederlage bei 96.

Anhänger protestieren gegen Investoren-Einstieg in die DFL

Die Anhänger protestieren mit den Aktionen vor allem gegen die jüngsten Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Zusammenarbeit mit einem Investor. Sie befürchten unter anderem eine verstärkte Kommerzialisierung und den Verlust der Fußball-Seele.

"Diese Abstimmung mit der Zustimmung, dass ein Investor in die Liga einsteigen kann, ist total falsch. Und wir müssen irgendwie versuchen, uns dagegen zu wehren", erklärte ein Vertreter der Hertha-Fanszene der Berliner Mannschaft nach dem Spiel. Auch ein Spielabbruch wäre in Kauf genommen worden, hieß es.

Aufhalten lässt sich der Prozess allerdings nicht mehr, nachdem der Investoren-Einstieg am 11. Dezember bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten exakt mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit von 24 Stimmen durchgewunken worden ist.

Die Entscheidung fällt nur noch zwischen zwei Kandidaten: CVC und Blackstone. Die Gesprächen befinden sich mittlerweile in der "kritischen" und "entscheidenden Phase", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz zuletzt: "Wir sind aktuell in den Verhandlungen." Zudem betonte er erneut, dass der Investor an den Erlösen aus dem Verkauf der Medienrechte beteiligt werde - und keine Anteile an der DFL selber kauft.

DFB-Kontrollausschuss wird aktiv

Der DFB teilte am Sonntag mit, dass der Kontrollausschuss in der neuen Woche die Vorgänge rund um die Spielunterbrechung untersuchen werde. Aus der Recht- und Verfahrensordnung geht hervor, dass die Geldbuße in der Regel maßgeblich von der Menge der geworfenen Gegenstände und der Länge der Spielunterbrechung abhängt.

Sportrechtler: Fans in der Haftung

Die Fans könnten nach Einschätzung von Sportrechtler Paul Lambertz für die Kosten aufkommen müssen. "Das ist ein Schadenersatzanspruch und den kann man bei den Fans durchsetzen", sagte Lambertz. "Nicht bei allen Anhängern, sondern nur bei denen, die diese Störung herbeigerufen haben. Da muss man dann auch schauen, ob man die identifiziert kriegt."

Dies könne etwa der Fall sein, wenn der Deutsche Fußball-Bund eine Geldstrafe gegen einen Verein oder ein Spiel ohne Zuschauer verhänge. Für die betroffenen Fans könnte das kostspielig werden.

"Das sind dann schnell Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Euro, die da als Schadenersatz im Raum stehen können", erklärte Lambertz. "Das sind auch keine Forderungen, denen man sich im Wege einer Privatinsolvenz entziehen kann." Diese seien nicht von der Restschuldbefreiung erfasst.

