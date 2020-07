Stand: 20.07.2020 12:38 Uhr

Niedersachsens "Fußballer des Jahres" ist eine Frau

Pernille Harder vom VfL Wolfsburg ist Niedersachsens "Fußballer des Jahres 2020". So teilte es der Niedersächsische Fußballverband am Montag mit. Die dänische Ausnahmespielerin hat sich bei der Wahl unter den Sportjournalisten Niedersachsens mit großen Vorsprung vor ihren männlichen Mitbewerbern durchgesetzt. Mit 66,7 Prozent der abgegebenen Stimmen verwies die Kapitänin der VfL-Frauen die Mitbewerber Martin Kobylanski von Eintracht Braunschweig (15,7 Prozent), Genki Haraguchi von Hannover 96 (11,7) und Deniz Undav vom SV Meppen (5,9) auf die Plätze. Harder folgt auf den ehemaligen Osnabrücker Torhüter Nils Körber, der die Wahl im Vorjahr gewonnen hatte.

Harder: "Große Auszeichnung für Frauenfußball"

Harder hat mit dem VfL Wolfsburg in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen.

Das Triple könnten die "Wölfinnen" noch schaffen, denn Ende August wird die Champions League in Spanien zu Ende gespielt. Mit 27 Treffern in 22 Spielen holte sich die 118-fache dänische Nationalspielerin zudem die Auszeichnung als beste Torjägerin in der Bundesliga. Die 27-Jährige gilt derzeit als beste Fußballerin der Welt und wird von Top-Clubs umworben.

"Ich bin sehr froh und stolz, zur niedersächsischen Fußballerin des Jahres gewählt worden zu sein. Dies ist eine große Auszeichnung für mich und den gesamten Frauenfußball", wurde Harder in der Mitteilung zitiert. "Es macht mich sehr glücklich, dass die Entwicklung unserer Sportart immer mehr wahrgenommen wird."

Schon vier Frauen bei Niedersachsen-Wahl vorn

In Niedersachsen ist es keineswegs ein Novum, dass sich bei der traditionell männlich konnotierten Fußballer-Wahl eine Frau durchsetzt. In Petra Damm (1992, VfR Eintracht Wolfsburg), Stefanie Gottschlich (2004, VfL Wolfsburg) und Martina Müller (2008, VfL Wolfsburg) gab es bei der seit 1991 durchgeführten Umfrage drei Vorgängerinnen aus dem erfolgreichen Wolfsburger Frauenfußball.

