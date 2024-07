Perfekt: HSV verpflichtet Stürmer Selke ablösefrei Stand: 11.07.2024 16:15 Uhr Fußball-Zweitligist HSV hat am Donnerstag die Verpflichtung von Stürmer Davie Selke perfekt gemacht. Der bundesliga-erfahrene Angreifer hat sowohl mit Trainer Steffen Baumgart als auch mit Vorstand Stefan Kuntz bereits zusammengearbeitet.

Der Vertrag des 29-Jährigen bei den Rheinländern war Ende Juni ausgelaufen. Selke kommt somit ablösefrei nach Hamburg. Zur Vertragslaufzeit machte der HSV keine Angaben.

"Der HSV ist einer der spannendsten Clubs im deutschen Fußball und der Gedanke daran, dabei mitzuhelfen, diesen Verein in die Bundesliga zurückzubringen, hat mich sofort gepackt." Davie Selke

"Davie hat im Fußball schon viel erlebt und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit nach Hamburg", freute sich Sport-Vorstand Kuntz. "Mit seiner Spielweise, aber vor allem auch seiner Mentalität wird er für unsere Mannschaft eine große Bereicherung sein."

Einfluss soll der Angreifer sowohl auf als auch neben dem Platz nehmen. Kuntz, der die U21-Nationalmannschaft mit Selke 2017 zum EM-Titel führte, und HSV-Coach Baumgart, der Selke in Köln in seinem Team hatte, halten beide große Stücke auf den Neuen.

Selke: "Freue mich sehr auf den HSV"

Nach dem Aus in Köln war in verschiedenen Medien berichtet worden, finanzielle Fragen hätten zur Trennung geführt. Beim HSV, erklärte Selke nun, hätten "im Gesamtpaket aus Club, Verantwortlichen und Zielen andere Dinge nur eine untergeordnete Rolle gespielt".

Er freue sich sehr auf den HSV. Kuntz und Baumgart hätten ihm klare Vorstellungen und Ziele aufgezeigt. "Der HSV ist einer der spannendsten Clubs im deutschen Fußball und der Gedanke daran, dabei mitzuhelfen, diesen Verein in die Bundesliga zurückzubringen, hat mich sofort gepackt", sagte der 1,95-Meter-Mann. "Ich wollte unbedingt dabei sein."

Vergangene Saison nur 19 Einsätze

Der Stürmer, der vor seiner Zeit in Köln auch Station bei Hertha BSC, RB Leipzig und Nordrivale Werder Bremen gemacht hat, kommt in seiner Karriere auf 238 Bundesliga-Spiele (46 Tore) sowie 30 Zweitliga-Partien (zehn Treffer).

In der vergangenen Spielzeit brachte es Selke verletzungsbedingt nur auf 19 Partien, in denen ihm sechs Tore gelangen. Die letzten sechs Saisonspiele verpasste er wegen eines Mittelfußbruchs.

Vertrag nach Kölner Abstieg unwirksam

Durch den Abstieg in die 2. Liga war Selkes bisheriger Vertrag beim FC unwirksam geworden. Nach den gescheiterten Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit kam es ihm sehr gelegen, dass sein alter Coach Baumgart - seit Februar beim HSV an der Seitenlinie - einen Sturm-Partner für Robert Glatzel suchte.

Pikant: Selke könnte sein Debüt im HSV-Trikot ausgerechnet in Köln feiern, wo die Hamburger am 2. August (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) in die Zweitliga-Saison starten. Unklar ist allerdings, ob Selke nach seinem Mittelfußbruch rechtzeitig für den Saisonstart fit wird.

Der HSV teilte mit, Selke solle nach der Verletzung "Stück für Stück wieder an die Höchstbelastung herangeführt" werden.

