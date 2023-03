Osnabrück spielt nur remis - VfL-Fans zündeln kräftig Stand: 14.03.2023 21:08 Uhr Unentschieden geht auch noch: Nach acht Siegen aus neun Partien kam der VfL Osnabrück am Dienstag im zehnten Drittligaspiel 2023 bei Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Zudem muss der Club wegen seiner Fans mit einer erneuten Geldstrafe des DFB rechnen.

von Matthias Heidrich

Die Partie begann mit 15 Minuten Verspätung, weil ein Zugausfall die Anreise der Osnabrücker Anhänger ausgebremst hatte. Gut für den VfL, dass auf ihre Fans gewartet wurde. Schlecht, dass einige von ihnen dann über das ganze Spiel verteilt Pyrotechnik im Gästeblock abbrannten.

Angesichts der Masse dürfte die zu erwartende Geldstrafe für die Osnabrücker, es wäre die Vierte in dieser Spielzeit, sportlich ausfallen.

Beermann köpft 1:0 für den VfL

Auf dem Platz kamen die Niedersachsen nach einer ereignisarmen ersten halben Stunde etwas unverhofft zum 1:0. Nach einer Ecke von Florian Kleinhansl traf Timo Beermann per Kopf (31.). Die Führung mit der ersten Torchancen - Osnabrücker Effizienz in Essen.

Ennali trifft für Essen

In der zweiten Hälfte nahmen die Gastgeber das Heft komplett in die Hand, setzten die Niedersachsen mächtig unter Druck und kamen verdient zum Ausgleich. Lawrence Ennali traf in der 66. Minute zum 1:1. Osnabrück hatte durch Noel Niemann (59.) und Robert Tesche (74.) gute Möglichkeiten, doch die VfL-Effizienz war dahin.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, das für den Tabellenvierten aus Osnabrück ein teures Nachspiel haben dürfte.

27.Spieltag, 14.03.2023 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen 1 VfL Osnabrück 1 Tore: 0: 1 Beermann (32.) 1 :1 Ennali (65.)

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Eisfeld (83. Götze), Rother - Young (83. Holzweiler), Müsel (46. Ennali), Kefkir (79. Plechaty) - Berlinski

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze (81. Wulff), Köhler, Tesche (90.+1 Chato) - Niemann (81. Rorig), Simakala (70. Heider) - Engelhardt

Zuschauer: 17617



Weitere Daten zum Spiel Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Eisfeld (83. Götze), Rother - Young (83. Holzweiler), Müsel (46. Ennali), Kefkir (79. Plechaty) - BerlinskiP. Kühn - O.H. Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze (81. Wulff), Köhler, Tesche (90.+1 Chato) - Niemann (81. Rorig), Simakala (70. Heider) - Engelhardt17617

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 14.03.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfL Osnabrück