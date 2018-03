Stand: 06.03.2018 20:56 Uhr

Osnabrück - Meppen: Kein Sieger im Derby von Thorsten Schettle, NDR.de

Punkteteilung an der Bremer Brücke. Der VfL Osnabrück und der SV Meppen trennten sich am Dienstagabend nach einem spannenden Derby-Fight 2:2 (0:1) - beide Teams hätten mit etwas Glück auch drei Punkte verbuchen können. Die Meppener stehen weiterhin im gesicherten Tabellenmittelfeld der Dritten Liga und dürften mit dem Abstieg endgültig nichts mehr zu tun haben. Der VfL bleibt auch im achten Heimspiel in Folge ungeschlagen und vergrößerte den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz vorläufig auf elf Punkte. "Man sieht, dass die Mannschaft eine sehr gute Mentalität hat", sagte Meppens Trainer Christian Neidhart. Lobende Worte für sein Team fand auch VfL-Torschütze Jules Reimerink: "Es macht derzeit richtig Spaß, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen."

Girth "schockt" den VfL mit der Hacke

28.Spieltag, 06.03.2018 19:00 Uhr

VfL Osnabrück

VfL Osnabrück 2:2



SV Meppen Tore: 0:1 Girth (14.) 1:1 Heider (69.) 2:1 Reimerink (73.) 2:2 Gebers (81.)

VfL Osnabrück: Gersbeck - Renneke, Susac, Sama, Wachs - K. Engel, Danneberg - Heider, Arslan (72. S. Tigges), Reimerink - Alvarez (85. Sen)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Vrzogic (66. Senninger) - Bähre, Leugers - Kleinsorge (71. Puttkammer), Wagner, Granatowski (75. Kremer) - Girth

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel

Sowohl der VfL als auch die Gäste aus dem Emsland hatten zuletzt witterungsbedingt Spielpause, dementsprechend ausgeruht gingen die Spieler in das erste Nordduell beider Clubs an der Bremer Brücke seit September 1999. Aufs Tempo drückten zunächst jedoch nur die Hausherren: Reimerink zwang Meppens Torwart Erik Domaschke mit einem satten Linksschuss zu einer Glanztat (2.). Wenig später kam Bashkim Renneke zum Abschluss, traf aber nur das Außennetz (6.), Ahmet Arslan - für den am Sprunggelenk verletzten Emmanuel Iyoha in die Osnabrücker Startelf gerückt - prüfte wiederum Domascke (11.). Und der SVM? Der ging in Führung. Nach einem Eckstoß parierte Marius Gersbeck zunächst einen Schuss von Marcel Gebers. Den zweiten Versuch von Marius Kleinsorge lenkte Benjamin Girth dann aus kurzer Distanz sehenswert mit der Hacke ins Tor (14.) - für den Meppener Goalgetter war es bereits der 13. Saisontreffer.

Chancen auf beiden Seiten

Reimerink: "Waren einmal zu fahrlässig" NDR Info - 06.03.2018 21:40 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Osnabrücks Jules Reimerink trauerte nach dem Derby-Heimspiel gegen den SV Meppen den verpassten Chancen nach. Burkhard Tillner hat nach dem Spiel mit ihm gesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Das druckvolle Spiel der "Lila-Weißen" war mit dem Rückstand dahin. Stattdessen erspielte sich der SVM nun ein Übergewicht. Martin Wagner konnte allerdings einen Patzer von Gersbeck, der eine Flanke nicht sichern konnte, nicht gewinnbringend nutzen (23.). Auch in der Schlussviertelstunde der ersten Spielhälfte waren die Gäste weiter das überlegene Team - Großchancen gab es jedoch noch einmal auf beiden Seiten. Zunächst setzte sich VfL-Offensivkraft Marc Heider im Strafraum in einem bissigen Zweikampf gegen Markus Ballmert durch und platzierte das Leder im Fallen knapp neben das Tor - für einen Elfmeter reichte die leichte Umklammerung nicht. Auf der Gegenseite traf Girth den Pfosten (43.).

Osnabrück dreht die Partie, Gebers schlägt zurück

Neidhart: "Team hat eine sehr gute Mentalität" NDR Info - 06.03.2018 21:38 Uhr Autor/in: Tillner, Burkhard Meppens Christian Neidhart ist nach dem 2:2 im Drittliga-Derby beim VfL Osnabrück sehr zufrieden. Burkhard Tillner hat nach dem Spiel mit ihm gesprochen







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der erste Weckruf des VfL folgte kurz nach Wiederbeginn - diesmal traf Konstantin Engel per Kopf nach einem Freistoß von Marcos Alvarez Aluminium (50.). Doch auch der Aufsteiger war sofort wieder präsent, ein Schuss von Mike Steven Bähre strich über das Gebälk (53.). Nach einigen Minuten Leerlauf drückte Osnabrück den Gegner wieder mehr und mehr in die Defensive. Erst konnte Reimerink eine gute Gelegenheit nicht nutzen (67.), zwei Minuten später fiel dann aber doch das 1:1: Erneut trat Alvarez einen Freistoß nach innen, wo Heider ungedeckt lauerte und zum Ausgleich einköpfte. Wenige Augenblicke später hatten die Gastgeber die Partie sogar gedreht. Steffen Tigges, eine Minute zuvor eingewechselt, bediente Reimerink, der Domaschke mit einem Flachschuss ins kurze Eck "überraschte" (73.). Heider hatte anschließend die Vorentscheidung auf dem Fuß, konnte den Ball aber nicht über die Linie drücken (77.).

War Meppen nun am Boden? Mitnichten. Auch danach hielt das Derby, was man sich zuvor von ihm versprochen hatte - denn der Gast schlug noch einmal zurück. Ballmert zirkelte eine Flanke nach innen, wo Gebers ebenfalls mit einem platzierten Kopfball zum 2:2 erfolgreich war (81.). Danach blieben größere Torchancen aus. Und nach einer intensiven Partie konnten beide Teams mit der Punkteteilung zufrieden sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.03.2018 | 22:40 Uhr