Osako verlässt Werder Bremen und wechselt nach Japan Stand: 08.08.2021 10:45 Uhr Stürmer Yuya Osako verlässt den Fußball-Zweitligisten Werder Bremen nach drei Jahren. Der 31-Jährige kehrt in seine Heimat Japan zurück.

Wie die Hanseaten am Sonntag mitteilten, wechselt der Nationalspieler zum J1-League-Club Vissel Kobe. Über die Modalitäten des Transfers machte der Bundesliga-Absteiger keine Angaben. Nach Medieninformationen erhalten die Norddeutschen lediglich eine geringe Ablösesumme für Osako, der beim Pokal-Aus am Sonnabend in Osnabrück (0:2) bereits nicht mehr im Bremer Kader stand.

Baumann: "Für alle Seiten passende Lösung"

"Yuya ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er den Verein verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte. Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann. Osako war 2018 für rund 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln an die Weser gewechselt und absolvierte 87 Pflichtspiele für die Hanseaten.

Der Japaner wird wohl nicht der letzte Bremer Abgang vor der Schließung des Transferfensters Ende August bleiben. Auch Joshua Sargent steht vor dem Abschied vom Zweitligisten. Der US-Amerikaner soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum englischen Premier-League-Club Norwich City stehen.

