Organisatoren der EM 2024: "Sind mit dem Volksparkstadion sehr zufrieden" Stand: 28.09.2023 16:50 Uhr Fünf Spiele der EM 2024 werden in Hamburg ausgetragen. Geschäftsführer Markus Stenger und Turnierdirektor Philipp Lahm zeigten sich am Donnerstag bei einer Anhörung im Sportausschuss der Bürgerschaft zufrieden mit den Sanierungsarbeiten im Volksparkstadion.

Die Organisatoren der Fußball-Europameisterschaft, die im kommenden Jahr in Deutschland ausgetragen wird (14. Juni - 14. Juli 2024), zogen ein positives Zwischenfazit zum Spielort Hamburg. "Wir sind mit dem Stadion sehr zufrieden", sagte EM-Geschäftsführer Markus Stenger im Hamburger Rathaus. Stenger war zusammen mit Turnierdirektor Philipp Lahm zu Gast in der Hansestadt.

Bauarbeiten im Volksparkstadion liegen im Plan

Um das Volksparkstadion, Heimspielstätte des HSV, hatte es im Vorfeld Diskussionen um den baulichen Zustand und die Finanzierung der Arbeiten gegeben. Die noch ausstehenden Sanierungen unter anderem am Dach sowie an der Lautsprecheranlage und der Klimatisierung befinden sich laut der knapp 30-minütigen Präsentation von Stenger und Lahm im Zeitplan.

"Beim Stromnetz und dem LED-Flutlicht sind sie fertig", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Lahm. Beim Austausch der Dachmembranen und der Klimaanlage liege man voll im Plan. Bei den Spielen der EM wird die Arena in Stellingen ein Fassungsvermögen von etwa 50.000 Zuschauern (statt 57.000 bei Ligaspielen des HSV) haben.

Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld

Eine weitere wichtige Fläche in der Hansestadt ist neben dem Gelände des Hamburger SV und dem Millerntor-Stadion des FC St. Pauli zu Trainingszwecken auch das Heiligengeistfeld. Dort wird eine Fanzone mit Public Viewing eingerichtet.

1.600 Volunteers werden die Organisatoren in der Hansestadt unterstützen. Mehr als 9.000 Bewerbungen habe man dafür erhalten. Die Eintrittskarten der Spiele berechtigen dazu, von 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr am Folgetag den ÖPNV zu nutzen.

Fünf EM-Partien in Hamburg

Hamburg wird bei der Fußball-Europameisterschaft Gastgeber von fünf Partien sein. Vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale werden in der Hansestadt ausgetragen. Die Partien der Gruppen D, B und F (zwei Spiele) sollen am 16., 19., 22. und 26. Juni 2024 stattfinden, die Begegnung in der Runde der letzten Acht ist für den 5. Juli 2024 terminiert. Dazu wird am 2. Dezember 2023 in der Elbphilharmonie die Vorrunde ausgelost.

Weitere Informationen Fußball-EM 2024 in Hamburg: Fünf Spiele im HSV-Stadion Die Hansestadt wird bei dem Turnier in zwei Jahren Gastgeber von vier Gruppenspielen und einer Viertelfinal-Partie sein. mehr

Die günstigsten Tickets hinter den Toren kosten bei den Gruppenspielen 30 Euro. Die Karten der teuersten von vier Kategorien für die Haupt- und Gegentribüne kosten 200 Euro. Lahm erklärte, dass für das Turnier insgesamt 270.000 Tickets für 30 Euro in den Verkauf gehen werden. Eine Million Tickets kosten demnach weniger als 60 Euro, die teuersten Finalticket-Plätze sollen bei 1.000 Euro liegen. Am 3. Oktober beginnt der freie Verkauf der normalen Tickets für die EM.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.09.2023 | 19:30 Uhr