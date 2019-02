Stand: 07.02.2019 18:22 Uhr

Offiziell: HSV-Stürmer Arp wechselt zum FC Bayern

HSV-Sturmjuwel Jann-Fiete Arp vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern auf einen Wechsel nach München geeinigt. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Demnach trifft der 19-jährige Arp selbst die Entscheidung, ob er schon im Sommer 2019 oder erst zur Saison 2020/2021 nach München wechselt.

HSV-Manager Becker: "Verhandlungen konstruktiv und fair"

"Die Verhandlungen mit Bayern München waren konstruktiv und fair. Der Abstieg hat Fiete sehr getroffen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker: "Er wollte dann unbedingt erst einmal hier bleiben und mithelfen, dass wir wieder aufsteigen. Diesem Ziel ordnet er alles unter, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern." Die Einigung ist nach Informationen von NDR 90,3 bereits im vergangenen Sommer erfolgt, die Bayern zahlen für den Angreifer etwa drei Millionen Euro.

Arps Saison bislang enttäuschend

Arp erlebt beim Zweitligisten bislang eine enttäuschende Saison. Der Youngster kam in elf Liga-Partien zum Einsatz, wurde sieben Mal erst in der Schlussphase eingewechselt. Am vergangenen Dienstag spielte er im Pokal-Achtelfinalspiel gegen Nürnberg (1:0) erstmals seit Dezember 2017 über die volle Distanz. Ein Treffer im Pokal und eine Torvorlage in der Liga schlagen lediglich zu Buche.

