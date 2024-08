Niederlage in Köln - Hansa Rostock enttäuscht erneut Stand: 30.08.2024 20:51 Uhr Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock ist immer noch nicht in der 3. Liga angekommen. Bei Viktoria Köln unterlagen die Mecklenburger am Freitagabend verdient mit 0:3 (0:1) und wartet somit nach vier Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg.

von Johannes Freytag

Erneut zeigte die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach dabei eine schwache Offensivleistung. In beiden Halbzeiten konnten die Rostocker lediglich nur für ein paar Minuten für etwas Torgefahr sorgen. Ansonsten genügte den Kölnern, die ihren dritten Saisonsieg feierten, eine abgezockte und effiziente Leistung, um ihren Gegner in Schach zu halten.

Nach der Länderspielpause geht es für Hansa mit einem Heimspiel weiter. Am 14. September, (14 Uhr, im NDR Livecenter) haben die Mecklenburger Waldhof Mannheim zu Gast.

Früher Rückstand für die "Kogge"

Die Partie begann für die Norddeutschen denkbar ungünstig - schon nach fünf Minuten lagen sie zurück: Lex Tyger Lobinger bekam den Ball im Strafraum von Sidny Lopes Cabral mustergültig serviert und traf aus spitzem Winkel durch die Beine von Hansa-Keeper Max Hagemoser zum 1:0 für die Kölner ins Netz.

Keine drei Minuten später wäre beinahe der Ausgleich gefallen, doch Viktorias Torhüter Dudu konnte den Kopfball von Franz Pfanne gerade noch parieren (8.). Auch Albin Berisha hatte das 1:1 auf dem Fuß, drosch den Ball nach Flanke von Kevin Schumacher jedoch über die Latte (23.).

Der Wille war den Gästen nicht abzusprechen, doch außer diesen beiden Chancen gab es kaum zwingende Offensivaktionen für die Rostocker. Viktoria Köln nahm mit der Führung im Rücken geschickt das Tempo aus dem Spiel und kontrollierte das Geschehen auf dem Rasen.

Hansa druckvoller, aber auch mit entscheidenden Fehlern

Mit Schwung starteten die Gäste in den zweiten Durchgang - und hätten eigentlich einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Berisha wurde im Strafraum klar am Trikot gehalten und so daran gehindert, an eine Hereingabe von Alexander Rossipal zu kommen. Die Pfeife von Schiesdrichterin Fabienne Michel blieb jedoch stumm (50.).

Hansa wurde immer besser, drängte auf den Ausgleich, aber der Treffer fiel auf der anderen Seite. Ein Fehler von Pfanne leitete das 0:2 ein: Der Ex-Rostocker Bryan Henning luchste ihm den Ball, passte irgendwie zu Lobinger, der seinen zweiten Treffer erzielte (65.).

Hollerbach wechselte unmittelbar danach - unter anderem musste Pfanne runter -, aber nun brach sein team auseinander: Ein Rückpass von Rossipal landete genau vor den Füßen des gerade eingewechselten Serhat Semih Güler, der endgültig den Deckel auf die Partie machte (68.).

4.Spieltag, 30.08.2024 19:00 Uhr Viktoria Köln 3 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Lobinger (5.) 2 :0 Lobinger (65.) 3 :0 Güler (68.)

Viktoria Köln: Dudu - May, L. Dietz (54. Pytlik), Greger, Lopes Cabral - Lofolomo, F. Engelhardt (81. Sticker) - S. El Mala (68. Güler), Henning (80. Schulz), Vrenezi (68. Handle) - Lobinger

Hansa Rostock: Hagemoser - Gürleyen, Roßbach, Rossipal - Mejdr, Pfanne, Dirkner, Schumacher (46. C. Kinsombi) - Fröling (81. Neidhart) - Lebeau (81. Dietze), Berisha (66. M. Schuster)

Zuschauer:



