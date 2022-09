Negativserie beendet: VfL Osnabrück schlägt Rot-Weiss Essen Stand: 09.09.2022 20:53 Uhr Nach sechs Spielen ohne Sieg hat der VfL Osnabrück in der Dritten Liga wieder einen Sieg gefeiert. Gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen gab es am Freitagabend ein 1:0 (1:0).

Im ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer Tobias Schweinsteiger übernahmen die Gastgeber direkt die Initiative. Osnabrück war optisch überlegen, klare Chancen gab es aber in der ersten halben Stunde nicht. In zu vielen Aktionen fehlten Übersicht und Raffinesse.

Gefährlich wurde es erst in der 33. Minute, als Robert Tesche nach einem Freistoß den Ball aufs Tor bugsierte und RWE-Schlussmann Jakob Golz zu einer starken Parade zwang. Wenig später war der Ball dann aber doch im Tor: Essens Defensive war nicht auf der Höhe, der schon in den vergangenen Wochen so starke Ba-Muaka Simakla traf aus sechs Metern mit einer Direktabnahme (35.).

Viel Kampf und wenig Chancen

Essen musste nun seine relativ defensive Ausrichtung ändern - und dies tat der Partie gut. Das Tempo zog nach dem Seitenwechsel an. Osnabrück hatte die Gelegenheit zum 2:0, als Maxwell Gyamfi es verpasste, dem Ball im Fünfmeterraum noch eine entscheidende Richtungsänderung mitzugeben (49.).

Es blieb also spannend und intensiv. Spielerische Highlights und weitere gute Chancen gab es allerdings nicht. Zufrieden waren die Osnabrücker Fans trotzdem: Sie durften nach langer Durststrecke endlich wieder drei Punkte bejubeln.

8.Spieltag, 09.09.2022 19:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Rot-Weiss Essen 0 Tore: 1 :0 Simakala (35.)

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré (74. Rorig), Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - Tesche, Köhler, L. Kunze (87. Chato) - Niemann (86. Putaro), Higl (73. Oduah), Simakala (74. Heider)

Rot-Weiss Essen: Golz - Heber, Rios Alonso (82. Römling), Bastians - Wiegel (55. Kefkir), Tarnat (82. Harenbrock), Young - Götze, Fandrich (71. Berlinski) - Ennali (71. Wollschläger), Engelmann

Zuschauer: 15203



