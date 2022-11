Nationaltorhüterin Schult verlässt US-Liga nach nur drei Monaten Stand: 16.11.2022 12:03 Uhr Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult verlässt den Angel City FC aus der US-Profiliga NWSL nach nicht einmal einer Saison wieder. Wie der Club mitteilte, sei der Vertrag der 31-Jährigen nicht erneuert worden.

Almuth Schult steckt in der finalen Phase der Vorbereitung. Rund um die WM in Katar ist die langjährige Nationaltorhüterin wieder als ARD-Expertin im Einsatz - ihr Zeitplan für die kommenden Wochen ist klar strukturiert. Wie es aber mit ihrer Karriere als Fußballerin weitergeht, erscheint derzeit völlig offen.

Schult: "Habe die Zeit sehr genossen"

Was sich zuletzt schon andeutete, ist nun klar - Schults USA-Abenteuer beim Angel City FC ist nach nur drei Monaten schon wieder beendet. Schult selbst hatte zuvor angedeutet, dass ihre erste Auslandsstation von nur kurzer Dauer sein könnte. "Ich bin ja nicht mehr nur alleine Leistungssportlerin, sondern habe eine Familie und wir müssen den besten Weg auch für die Kinder finden", sagte Zwillings-Mama Schult: "Die amerikanische Liga ist sehr interessant. Auch, wenn ich jetzt nicht so viel gespielt habe, habe ich die Zeit sehr genossen, neue Blickwinkel und eine andere Fußballkultur kennengelernt."

Nur ein Einsatz in der US-Liga

Schult war nach der EM in diesem Sommer, bei der sie ohne Einsatz geblieben war, vom Doublegewinner VfL Wolfsburg mitten in der NWSL-Spielzeit in die USA gewechselt. Ihre sportliche Bilanz in der amerikanischen Profiliga bleibt sehr überschaubar, einzig bei einer 0:2-Niederlage Anfang Oktober gegen die Chicago Red Stars kam das langjährige Aushängeschild des deutschen Fußballs zum Einsatz.

Weitere Informationen Tränen lügen nicht: Schult nach DFB-Comeback überwältigt Nach drei Jahren Pause hütete Schult erstmals wieder das Nationalmannschafts-Tor - und gab anschließend Einblicke in ihr Seelenleben. mehr

Was folgt nun für die frühere Welttorhüterin, die bei der 1:2-Niederlage der Frauen-Nationalmannschaft am Sonntag eine Halbzeit im Tor stand? Bei einer Rückkehr nach Wolfsburg würde sie auch dort erneut nicht erste Wahl sein, den Platz zwischen den Pfosten beansprucht Deutschlands Nummer eins Merle Frohms für sich.

Sportliche Zukunft von Schult offen

"Die Bundesliga kenne ich in- und auswendig. Wenn ich weiter in der Bundesliga hätte spielen wollen, wäre ich geblieben", sagte Schult zu ihrer bewussten Entscheidung im Sommer, etwas Neues zu wagen: "Ich war beim besten Verein in Deutschland unter super Bedingungen." Sie räumte aber auch ein, dass man "die Leute natürlich auch vermisst", wenn man neun Jahre im Club war.

Nun ist für Schult aber erst einmal WM-Zeit. Mit dem Studium von Daten und Fakten hat sie sich ein Bild von den einzelnen Mannschaften gemacht und auf den Verlauf der Qualifikation, die Trainer, die Stars geblickt. "Und dann schaue ich mir Szenen an aus der Offensive und Defensive", sagte Schult: "Vor allem auch, wie die Torhüter agieren."

Weitere Informationen Schult kritisiert: Warum heißt es Fußball und Frauenfußball? Die Nationaltorhüterin hat bei den Fußball-Verbänden eine Änderung der Begrifflichkeiten gefordert, um mehr Geschlechtergleichheit herzustellen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.11.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Wolfsburg