Nach Sieg im DFB-Pokal: HSV selbstbewusst gegen 1. FC Magdeburg Stand: 02.11.2023 16:41 Uhr Bislang verlief die englische Woche bestens für den Hamburger SV. In der 2. Bundesliga ein Sieg, im DFB-Pokal das Weiterkommen - nun ist der HSV wieder in der Liga gefordert. Am Samstagabend ist der 1. FC Magdeburg zu Gast, ein Dreier das klare Ziel.

HSV-Trainer Tim Walter wird ein großes Selbstbewusstsein nachgesagt. Doch dieser Blick in die Zukunft war dann doch reichlich gewagt. Angesprochen auf die zahlreichen Partien am Abend und die enge Taktung mit Spielen am Samstagabend beim 1. FC Kaiserslautern, Dienstagabend im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld und nun wieder am Samstagabend in der Zweiten Liga gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) blickte der 47-Jährige auf die europäischen Wettbewerbe und gab diese Mehrbelastung als ein langfristiges Ziel für sein Team an.

"Wir können das über den DFB-Pokal üben", sagte Walter am Donnerstag, um dann aber doch zu relativieren: "Von dem anderen sind wir noch sehr, sehr weit entfernt."

"Ich bin entspannt, weil ich meinen Jungs vertraue." HSV-Trainer Tim Walter

15 Tabellenplätze trennen die Hamburger, die als Dritter in den zwölften Spieltag der Zweiten Liga gehen, von einem Europapokalplatz. Als zu große Hürde hat sich in den vergangenen Jahren aber der Sprung von der Zweitklassigkeit in die Eliteliga erwiesen. Fünf Anläufe schlugen fehl, im sechsten soll es nun endlich klappen. Erfolge im Pokal helfen dabei, das Selbstvertrauen des Teams zu stärken - auch wenn diese erst über das Elfmeterschießen zustande kommen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

"Wir hätten den Sack gerne früher zugemacht, aber die Jungs spielen gerne Fußball, und die haben sich dann ein wenig länger Zeit dafür genommen. Ich war entspannt, weil ich meinen Jungs vertraue", sagte Walter, der von seinen Spielern fordert, dass sie in vorderster Linie noch effizienter werden. "Wir arbeiten daran, dass wir noch genauer werden. Jetzt fehlt uns vielleicht ein kleiner Tick, aber die Jungs sind brutal gewillt. Deswegen bin ich guter Dinge", so Walter.

HSV bestes Heimteam der Zweiten Liga

Dies kann der Coach auch angesichts der Heimtabelle sein. Da ist der HSV das beste Team der Liga. Fünf Spiele, fünf Siege bei 13:3 Toren. Magdeburg hat in dieser Saison in seinen sechs Zweitliga-Partien in der Fremde fünf Punkte eingesammelt. Genauso wie der HSV am Dienstagabend musste auch das Team vom FCM-Trainer Christian Titz in der zweiten Runde des DFB-Pokals ins Elfmeterschießen - am Mittwochabend, also einen Tag später, gelang ein Erfolg bei Holstein Kiel.

Einen Tag mehr zur Regeneration

An große Vorteile für seine Mannschaft bei der Regeneration glaubt Walter nicht. "Die haben ja auch gewonnen", sagte er. "Jedes Spiel in der Zweiten Liga ist schwer, jedes hat seine eigene Geschichte, und so wird es auch am Wochenende wieder sein." Die Walter-Elf unterstützen wird ein ausverkauftes Volksparkstadion. Wieder einsatzbereit ist Flügelspieler Jean-Luc Dompé, den zuletzt Schambeinprobleme geplagt hatten.

Mögliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

1. FC Magdeburg: Reimann - Piccini, Elfadli, Heber - Bockhorn, Gnaka, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Atik - Schuler

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.11.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga