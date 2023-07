Muskelbündelriss: Hüsing fehlt Hansa Rostock mehrere Wochen Stand: 17.07.2023 15:20 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock muss mehrere Wochen auf Rückkehrer und Abwehrspieler Oliver Hüsing verzichten. Bei dem 30-Jährigen sei ein Muskelbündelriss im linken Oberschenkel festgestellt worden, teilte der Verein am Montag mit.

Hüsing werde bei den letzten beiden Vorbereitungsspielen am Mittwoch gegen den BFC Dynamo und am Sonnabend gegen den FC Sevilla mit Sicherheit nicht dabei sein. "Je nach Heilungsverlauf" müsse der Spieler mehrere Wochen pausieren und würde so auch zum Saisonauftakt am 30. Juli (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg fehlen.

Weitere Informationen Testspiele, Termine: So planen die Zweitliga-Nordclubs Die Pause war kurz für die Fußball-Zweitligisten. Die Sommerfahrpläne vom HSV, Hansa Rostock und Co. in der Übersicht. mehr

Hüsing hatte sich die Verletzung im Testspiel am Sonnabend zum Abschluss des Trainingslagers in Neuruppin gegen Pogon Stettin (2:0) zugezogen. Nach zehn Minuten war er wegen Schmerzen im linken Oberschenkel ausgewechselt worden.

Hüsing: Drittes Mal für Hansa

Hüsing ist im Sommer von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum FC Hansa zurückgekehrt. Er steht zum dritten Mal bei den Mecklenburgern unter Vertrag. "Oliver ist ein extrem führungsstarker Innenverteidiger mit sehr gutem Zweikampfverhalten und starkem Kopfballspiel", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter bei seiner Verpflichtung.

"Es ist nicht die Regel, wenn man zum dritten Mal zum selben Verein wechselt. Es fühlt sich sehr gut an. Fast so, als würde ich nach Hause kommen", so der 30-Jährige. Bei seinen zwei vorherigen Engagements in Rostock absolvierte Hüsing bereits 81 Drittliga-Spiele für die Kogge und erzielte dabei neun Tore.

Weitere Informationen Hüsing zurück bei Hansa Rostock: Aller guten Dinge sind drei Zum dritten Mal steht Oliver Hüsing beim Fußball-Zweitligisten unter Vertrag. Die Erwartungen an den Ex-Kapitän sind hoch. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 17.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga