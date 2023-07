Medien: Nationalspieler Halstenberg will nach Hannover wechseln Stand: 06.07.2023 17:15 Uhr Verzichtet Marcel Halstenberg für die Familie auf Millionen? Den Nationalspieler von Bundesligist RB Leipzig soll es aus persönlichen Gründen in die 2. Liga zu Hannover 96 ziehen.

Champions League mit RB Leipzig? Ein fürstliches Gehalt auf dem Konto? Die Chance auf die Europameisterschaft im eigenen Land? Für die Familie würde Marcel Halstenberg auf all das wohl liebend gerne verzichten. Wie mehrere Medien berichten, soll der Fußball-Nationalspieler schwer mit dem Gedanken spielen, den DFB-Pokal-Sieger zu verlassen - und zu seinem Jugend-Club Hannover 96 in die 2. Liga zu wechseln.

96 im "regelmäßigen Austausch" mit Halstenberg

"Ich bin im regelmäßigen Austausch mit Marcel Halstenberg. Aber es ist keine Garantie, dass er nächste Saison auch für uns spielt", sagte Hannovers Sportchef Marcus Mann jüngst der Bild-Zeitung. Doch die Indizien für diesen bemerkenswerten Transfer verdichten sich. Auch der "kicker" berichtete über den Wechselwunsch des 31-Jährigen, der RB-Boss Max Eberl schon längst informiert haben soll. Und dies trotz eines gültigen Vertrags bis 2024.

Weitere Informationen Hannover 96 will Kittel holen - Bundesligisten buhlen wohl um Köhn Die Niedersachsen haben großes Interesse an dem beim Ligarivalen HSV aussortierten Offensivmann, der ablösefrei zu haben ist. mehr

Warum aber will Halstenberg weg? Mit Leipzig stieg er in die Bundesliga auf, er holte zweimal den DFB-Pokal und avancierte zum Nationalspieler. Gerade vor der Heim-EM 2024 hätte sich Halstenberg als defensivstarker Linksverteidiger, ein in Deutschland rares Gut, noch einmal Bundestrainer Hansi Flick empfehlen können. Und doch scheint er, der nur 30 Autominuten südlich von Hannover in Laatzen geboren wurde, einen anderen Weg zu wählen.

Halstenberg will mehr Zeit für die Familie

Die Gründe sind so persönlich wie nachvollziehbar. 2020 war sein Vater Andreas verstorben, seine Mutter Petra einige Monate danach. Im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung ließ Halstenberg im Vorjahr durchblicken, dass er gerade seiner Tochter mehr Zeit mit der Familie ermöglichen will.

"Ich war früh sehr selbstständig, bin mit meiner jetzigen Frau mit 18, 19 Jahren zu Hause weggegangen, und seitdem waren wir auf uns allein gestellt. Aber die Familie war im Hintergrund immer da. Jetzt ist es einfach unglaublich traurig, dass meine kleine Tochter ihre Großeltern väterlicherseits nicht mehr erleben kann", sagte er. Daher die Idee zur Rückkehr.

Hausbau im Hannoveraner Umland

Bald schon wird Familie Halstenberg ins neue Haus im Hannoveraner Umland umziehen, auch Ehefrau Franziska stammt aus der Gegend. "Ich bin dankbar dafür, dass wir meinen großen Bruder, mit dem ich ein sehr enges Verhältnis habe, und meine Schwiegereltern, die ich nun schon 18 Jahre kenne und die mittlerweile wie meine eigenen Eltern sind, an unserer Seite haben", so Halstenberg einst. Mit einem Wechsel zu 96, wo er von 1999 bis 2011 spielte, wäre das Familien-Idyll endgültig perfekt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.07.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96