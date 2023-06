Hannover 96 startet in die Vorbereitung - und sondiert Transfermarkt Stand: 24.06.2023 14:05 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Sonnabend mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Vor hunderten Fans trainierten die "Roten" bei strahlendem Sonnenschein im eigenen Stadion.

Mit dabei waren auch die Neuzugänge Marius Wörl (kam von 1860 München), Leon-Oumar Wechsel (SV Rödinghausen) und Bright Arrey-Mbi, der nach seiner Leihe vom FC Bayern München fest verpflichtet wurde. Laut Sportdirektor Marcus Mann sollen dies jedoch nicht die letzten Verstärkungen für die Niedersachsen sein: "Wir wollen uns noch in jedem Mannschaftsteil verstärken", kündigte Mann an.

96 sondiert den Markt

Derzeit müsse man sich an der Leine was Transfers betrifft allerdings noch gedulden: "Bisher ist noch wenig Bewegung im Markt, der erste Domino-Stein ist noch nicht gefallen. Wir sind dran, haben es aber nicht immer selbst in der Hand, sondern hängen auch ein bisschen in der Warteschleife. Es wird sich noch was tun", kündigte der 39-Jährige an.

Die 96er wollen dabei weiter auf entwicklungsfähige Spieler setzen: "Unser Weg soll bleiben, junge Talente in der Mannschaft zu haben", sagte Mann beim Trainingsauftakt. "Trotzdem kann man nicht nur mit einer U19 in der Zweiten Liga spielen. Man hat in der letzten Saison gemerkt, dass es auch Stabilität braucht."

Vergangene Spielzeit als "Lernprozess"

Angesprochen auf die vergangene Spielzeit sagte der Sportdirektor, die Saison sei abgehakt: "Wir hatten eine sehr gute Hinrunde, die Erwartungen sind gestiegen und das konnten wir nicht halten. Das muss ein Lernprozess sein."

Offiziell eröffnen die "Roten" am 22. Juli ihre Saison mit dem letzten Testspiel der Sommervorbereitung gegen den spanischen Erstligisten FC Villareal vor heimischer Kulisse. Der erste Spieltag der Spielzeit 2023/24 wird vom 28. bis 30. Juli angepfiffen, den Spielplan will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am 30. Juni veröffentlichen.

Vom 11. bis 14. August steht für alle Clubs die erste Runde im DFB-Pokal an. Hannover 96 trifft auf den Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

