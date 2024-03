Medien: Coach Fabian Hürzeler vor Vetragsverlängerung beim FC St. Pauli Stand: 06.03.2024 22:16 Uhr Trainer Fabian Hürzeler wird dem FC St. Pauli offenbar die Treue halten. Nach monatelangen Verhandlungen über eine Verlängerung seines Kontrakts soll sich der 31-Jährige nun für einen Verbleib beim Tabellenführer der 2. Liga entschieden haben.

Das berichteten am Mittwochabend der TV-Sender "Sky", das "Hamburger Abendblatt" und das Fußball-Fachblatt "kicker" übereinstimmend. Noch seien zwar letzte Details zu klären, mit einer Verkündung des Vertragsabschlusses sei aber noch in dieser Woche zu rechnen, hieß es. Nach Informationen des "kickers" soll das neue Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel enthalten - auch nicht für den Fall, dass der Kiezclub in dieser Saison den Aufstieg verpassen sollte.

Bildergalerie Die Trainer des FC St. Pauli Die Fans des FC St. Pauli haben schon einige Trainer kommen und gehen sehen. Am kürzesten schwang Klaus-Peter Nemet das Zepter, am längsten hielt bisher Michael Lorkowski durch. Bildergalerie

Ausstiegsklausel war angeblich Streitpunkt

Der aktuelle Vertrag von Hürzeler beim Hamburger Stadtteilverein läuft Ende Juni aus. Der gebürtige US-Amerikaner hatte das Team Ende 2022 von Timo Schultz übernommen. Zuvor war er Co-Trainer bei St. Pauli. Der 31-Jährige rettete den Club zunächst mit einer eindrucksvollen Siegesserie vor dem Abstieg. In dieser Saison führte Hürzeler die Mannschaft auf den ersten Platz. Das soll Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz geweckt haben. Zuletzt hatte es Gerüchte um ein Interesse des VfL Wolfsburg an dem Erfolgscoach gegeben.

Hürzeler hatte zwar betont, bei den Hamburgern bleiben zu wollen. Streitpunkt bei der Vertragsverlängerung soll aber eine Ausstiegsklausel gewesen sein, auf der seine Berateragentur angeblich bestand. Nun scheinen sich beide Seiten geeinigt zu haben, auch wenn es noch keine offizielle Verkündung der Vertragsverlängerung durch den FC St. Pauli gibt.

Weitere Informationen Trainer Hürzeler zu Wechselgerüchten: "Will bei St. Pauli bleiben" Die Verhandlungen zwischen Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli und Fabian Hürzeler ziehen sich. Der Trainer ist genervt und will mit einem Bekenntnis beruhigen. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.03.2024 | 19:30 Uhr