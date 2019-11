Stand: 18.11.2019 11:31 Uhr

Eintracht Braunschweig: Antwerpen folgt auf Flüthmann

Das ging schnell: Nur wenige Stunden nach der Beurlaubung von Christian Flüthmann hat der Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig einen neuen Cheftrainer präsentiert. Wie der Club am Montag mitteilte, ist Marco Antwerpen der neue Coach des niedersächsischen Traditionsvereins. Der 48-Jährige erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Steht für eine offensive Spielweise"

"Marco Antwerpen hat in der Vergangenheit bei mehreren Clubs schon sehr erfolgreich mit Mannschaften gearbeitet", sagte Sportdirektor Peter Vollmann. "Er steht für eine offensive Spielweise und verfügt über viel Erfahrung und kennt sich in der Dritten Liga bestens aus." Nach zuletzt nur sieben Punkten aus acht Spielen hatte sich der einstige deutsche Meister von Flüthmann getrennt. Braunschweig liegt aktuell auf Rang fünf der Tabelle und hat drei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Die Trainer von Eintracht Braunschweig





























































Antwerpen: "Herausforderung nehme ich gerne an"

"Ich freue mich auf diese reizvolle Aufgabe bei einem Traditionsverein. Die Herausforderung nehme ich sehr gerne an und werde sie gemeinsam mit der Mannschaft angehen", sagte Antwerpen. Zuletzt war der ehemalige Mittelstürmer von Dezember 2017 bis Juni 2019 Trainer vom Drittliga-Konkurrenten SC Preußen Münster. Zuvor stand er von Juli 2016 bis Dezember 2017 bei Viktoria Köln an der Seitenlinie und führte den Verein 2017 zur Meisterschaft in der Regionalliga.

Die Premiere für Eintracht Braunschweig wird Antwerpen im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am kommenden Sonnabend geben. Der Sportclub überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV und auf NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 18.11.2019 | 12:25 Uhr