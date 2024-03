"Löwen" wie im Rausch: Eintracht Braunschweig demontiert SV Elversberg

"Löwen" wie im Rausch: Braunschweig demontiert Elversberg Stand: 30.03.2024 14:54 Uhr Eintracht Braunschweig hat auf dem Weg zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt gemacht. Die "Löwen" siegten am Sonnabend mit 5:0 (2:0) gegen die SV Elversberg.

von Christian Görtzen

Für den starken Auftritt gab es auch sofort den Lohn. Da Nordkonkurrent Hansa Rostock zeitgleich bei Holstein Kiel verlor und auch der 1. FC Kaiserslautern zu Hause Fortuna Düsseldorf unterlag, machte der BTSV am 27. Spieltag im Tabellenkeller einen großen Sprung: von Rang 17 auf 14 - einen Nichtabstiegsplatz.

Braunschweig geht nach einer Ecke in Führung...

Die Niedersachsen waren gegen Elversberg sofort richtig gut in der Partie und drängten auf das gegnerische Tor. Und augenscheinlich hatten sie die länderspielbedingte Pause dazu genutzt, um an der Ausführung von Standardsituationen zu feilen.

Das zeigte sich in der siebten Minute, als Thorir Helgason von der rechten Seite eine Ecke trat. Während in jenem Moment vier Eintracht-Profis von der Strafraumgrenze Richtung Zentrum des Sechzehners stürmten und so ihre Mitspieler mitzogen, nahm Robin Krauße aus dem Fünf-Meter-Raum kommend den entgegengesetzten Weg. Nun vollkommen freistehend, sprang der Mittelfeldspieler in die Luft, drehte sich um die eigene Achse und köpfte aus zehn Metern links oben zum 1:0 für den BTSV ein.

Die Norddeutschen blieben auch danach bestimmend und hatten nach einer knappen halben Stunde die Top-Chance, um auf 2:0 zu erhöhen. Nach einem Patzer in der Elversberger Defensive stürmte Rayan Philippe mit dem Ball am Fuß in Richtung des Gäste-Tores. Der Franzose agierte jedoch ohne Übersicht, er zog flach ab und scheiterte am Elversberger Schlussmann Nicolas Kristof (27.). Die richtige Entscheidung wäre gewesen, die Kugel nach rechts zu passen - in den Lauf von Fabio Kaufmann, der völlig frei war und sich bei seinem Mitspieler über dessen Eigensinn beschwerte (27.).

...und erhöht nach einer weiteren Ecke auf 2:0

Philippe scheiterte noch ein weiteres Mal an Kristof (41.). Wesentlich überzeugender agierte er in der Rolle des Vorbereiters - erneut nutzten die Norddeutschen eine Ecke von rechts zu einem Treffer. Diesmal brachte der Franzose die Kugel mit dem linken Fuß bis an den hinteren Pfosten, wo Johan Gomez per Kopf in die Mitte ablegte und Ermin Bicakcic zum 2:0 einschoss (45.+2). Mit dieser völlig verdienten Führung ging es auch in die Kabine.

Kurucay macht per Handelfmeter alles klar

Wäre nicht ein weiteres Mal Kristof zur Stelle gewesen, hätten die Niedersachsen schon bald nach Wiederbeginn auf 3:0 erhöht. Der Keeper lenkte einen Schuss von Kaufmann stark um den Pfosten herum (54.). Von den Saarländern, die das Hinspiel klar für sich entschieden hatten, kam dagegen lange Zeit offensiv viel zu wenig. Fast hätten die Gastgeber noch geholfen - BTSV-Torwart Ron-Thorben Hoffmann verhinderte aber ein Eigentor durch Hasan Kurucay (73.).

Krüger und Kurucay sorgen für Kantersieg

Eben jener BTSV-Verteidiger machte wenig später vorne alles klar. Nach einem Handspiel von Elversbergs Hugo Vandermersch schoss Kurucay vom Punkt zum 3:0 in den linken oberen Winkel (80.). Die Partie war damit entschieden. Doch dabei beließen es die Niedersachsen noch lange nicht: Florian Krüger (90.+1) und erneut Kurucay (90.+3) schraubten in der Nachspielzeit mit ihren Toren das Ergebnis auf 5:0.

27.Spieltag, 30.03.2024 13:00 Uhr Braunschweig 5 SV Elversberg 0 Tore: 1 :0 Krauße (7.) 2 :0 Bicakcic (45. +2) 3 :0 Kurucay (80., Handelfmeter) 4 :0 F. Krüger (90. +1) 5 :0 Kurucay (90. +3)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Krauße, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller (75. Wiebe), Nikolaou, Donkor - F. Kaufmann (75. Finndell), Helgason (68. Tauer) - Philippe (82. Ujah), Gómez (68. F. Krüger)

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Pinckert (46. Feil), Le Joncour - Vandermersch, Sickinger, T. Jacobsen (81. Martinovic), Neubauer - Rochelt (88. Koffi), Stock (46. Wanner) - Schnellbacher (88. Boyamba)

Zuschauer: 20110



