Live-Blog: VfL Wolfsburg im Champions-League-Finale gegen Barcelona

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen am Sonnabend in Eindhoven auf den FC Barcelona. Wer gewinnt das Finale der Champions League? Wie ist die Stimmung in der Stadt und im Stadion? Informationen und Hintergründe im News-Blog bei NDR.de.

Alexandra Popp - die Barca-Expertin

Im Fokus der Partie stehen die Wolfsburger Angreiferin Alexandra Popp und Barcelonas Top-Spielerin Alexia Putellas.

AUDIO: Wolfsburg - Barcelona: Popp-Faktor vs. Weltfußballerin (1 Min) Wolfsburg - Barcelona: Popp-Faktor vs. Weltfußballerin (1 Min)

VfL-Frauen: "Underdog" will nach den Sternen greifen

Wolfsburg geht als Außenseiter in die Partie in Eindhoven. Trotzdem ist das Team optimistisch, dass gegen den FC Barcelona eine Überraschung gelingen wird.

VfL-Kader komplett

VfL-Trainer Tommy Stroot kann gegen das Starensemble des FC Barcelona personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben den kompletten Kader fit. Das ist sehr besonders, das können wenige Mannschaften von sich in einem Finale behaupten", erklärte der 34-Jährige vor dem Showdown am Sonnabend in Eindhoven.

Putellas bereit für die Startelf

Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona fühlt sich bereit für einen Startelfeinsatz. "Ich fühle mich 100-prozentig fit", sagte die Offensivspielerin, die sich vor einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Halbfinal-Aus gegen Barcelona vor einem Jahr

In der vergangenen Saison trafen Wolfsburg und Barcelona im Halbfinale aufeinander. Barca gewann das Hinspiel vor mehr als 90.000 Fans im Camp Nou deutlich mit 5:1. Im Rückspiel gelang dem VfL ein 2:0-Sieg - zu wenig für den Einzug ins Endspiel.

Vor zehn Jahren: Wolfsburg holt das Triple

2013 feierten die VfL-Fußballerinnen die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Unter anderem gelang der Champions-League-Sieg durch einen sensationellen Erfolg gegen Lyon.

