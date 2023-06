Stand: 03.06.2023 19:09 Uhr Live-Blog Champions-League-Finale: Popp "enttäuscht und leer"

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Champions-League-Titel verpasst. Der FC Barcelona triumphierte in Eindhoven. Informationen, Reaktionen und Hintergründe zum Finale im News-Blog bei NDR.de.

Popp: "Ich bin ziemlich leer und enttäuscht"

"Das tut brutal weh", sagte Wolfsburgs Nationalstürmerin Alexandra Popp nach dem verlorenen Champions-League-Finale dem NDR. "Ich bin ziemlich leer und enttäuscht." Trotzdem sah Popp auch das Positive: "Im Großen und Ganzen können wir auf diese Saison sehr stolz sein."

Enttäuschte VfL-Fans in Eindhoven

Lob für das eigene Team und auch den Sieger FC Barcelona: Stimmen von Wolfsburger Fans nach dem Finale in Eindhoven.

Barcelona hat den Pokal und jubelt

Der FC Barcelona hat den Pott und feiert. Durch das Spalier der enttäuschten Wolfsburgerinnen schritten die Siegerinnen zum Podest und präsentieren die Trophäe nun ihren Fans.

"Ein Verein. Gemeinsam stolz"

Das Finale verloren, aber trotzdem eine tolle Champions-League-Saison gespielt.

Wolfsburg am Boden - Barcelona feiert

Enttäuschung pur bei Wolfsburger Spielerinnen, die nun einen Kreis auf dem Feld bilden. Barcelona feiert hingegen den Sieg mit seinen Fans.

FC Barcelona triumphiert - VfL Wolfsburg im Tal der Tränen

2:0 geführt und doch verloren: Die VfL-Fußballerinnen haben den Champions-League-Triumph verpasst. Im Finale von Eindhoven gewann der FC Barcelona letztlich verdient mit 3:2 und sicherte sich den Titel.

Die ehemalige Wolfsburgerin Fridolina Rolfö (70.) erzielte den Siegtreffer für Barcelona. Zuvor hatte Patricia Guijarro (48. und 50.) mit einem Doppelpack die Führung der Wolfsburgerinnen nach Toren von Ewa Pajor (3.) und Alexandra Popp (37.) egalisiert.

Wolfsburger Fans fiebern dem Anstoß entgegen

Eine Kurve in grün... Wolfsburger Fans fiebern dem Anstoß entgegen.

Janssen zurück "zu Hause"

Für Wolfsburgs Abwehrspielerin Dominique Janssen ist das Endspiel nicht nur "das vielleicht wichtigste Spiel meiner Karriere", sondern auch eine Art "Heimspiel". "Ich erinnere mich daran, dass ich in diesem Stadion mein erstes Profispiel gesehen habe", erzählte die niederländische Nationalspielerin, die nur knapp 50 Kilometer westlich von Eindhoven aufgewachsen ist.

"Wasserstandsmeldung" aus dem Wolfsburger Block

Stadion füllt sich - Halbe Stunde bis zum Anpfiff

Das Eindhovener Stadion füllt sich so langsam. Mehr als 34.000 Fans werden es heute sein zum Endspiel der Frauen-Champions-League, darunter rund 4.000 VfL-Anhänger.

Putellas zunächst auf der Barcelona-Bank

Barcelona Superstar Alexia Putellas nimmt zunächst auf der Bank Platz. Nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer ist die Stürmerin wieder fit, wurde aber zuletzt nur eingewechselt.

Spalier für Weltfußballerin Alexia Putellas

Letzte Motivations-Spritze der Barcelona-Fans für ihr Team um die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas.

Wer holt sich den Pott in Eindhoven?

"Da is dat Ding..." Das Objekt der Begierde. Wer wird den Pokal in Eindhoven in die Höhe stemmen, Wolfsburg oder Barcelona?

Wolfsburger Aufstellung ist da

"Heimspiel" für drei Wolfsburgerinnen: Mit drei Niederländerinnen geht der VfL das Finale gegen Barcelona an. Lynn Wilms, Jill Roord und Dominique Janssen, die 50 Kilometer entfernt von Eindhoven aufgewachsen ist, stehen in der Startelf.

"VfL Wolfsburg, olé" - Fanmarsch zum Stadion

Die Wolfsburger Fans haben sich durch die Stadt auf den Weg zum Stadion gemacht.

"Immer hungrig" - Die "Wölfinnen" sind da

Alexandra Popp und Co. sind am Stadion eingetroffen. Die Busankunft der Mannschaft ist immer ein Highlight für die Fans, die ihrem Team zujubeln.

Selfie-Marathon für VfL-Maskottchen "Wölfi"

Das Finale live beim NDR verfolgen

Zwei Stunden noch bis zum Anpfiff. Der NDR überträgt das Finale ab 16 Uhr in einer Audio-Vollreportage live.

"Holt den Pott nach Hause" - Grüße von Arnold, Kovac und Co.

VfL-Coach Niko Kovac, Kapitän Maximilian Arnold oder auch Ex-Stürmerstar Grafite: Alle drücken den Wolfsburger Fußballerinnen die Daumen.

"Einmal Wolfsburg, immer Wolfsburg"

Die VfL-Fans halten dagegen ...

Viel Rauch um nichts? "Barca"-Fans feiern in Eindhoven

Die Anhänger des FC Barcelona machen schon gut Stimmung in Eindhoven.

"Wir wollen das etwas grüner kriegen"

Rund 4.000 VfL-Anhänger werden zum Finale in Eindhoven erwartet, gut doppelt so viele aus Barcelona. Viele Wolfsburger Anhänger sind schon da und "wollen das hier etwas grüner kriegen"...

VfL-Trainer Stroot optimistisch

Wolfsburgs Coach Tommy Stroot rechnet sich im Finale gegen Barcelona etwas aus.

VfL-Fans auf dem Weg nach Eindhoven

Fan-Unterstützung für die Wolfsburgerinnen ist auf dem Weg ...

Wolfsburg zum sechsten Mal im Champions-League-Endspiel

Die "Wölfinnen" stehen zum sechsten Mal im Finale der Königsklasse. 2013 und 2014 holte der VfL den Titel. 2016, 2018 und 2020 verlor er jeweils gegen Olympique Lyon.

Alexandra Popp - die Barca-Expertin

Im Fokus der Partie stehen die Wolfsburger Angreiferin Alexandra Popp und Barcelonas Top-Spielerin Alexia Putellas.

VfL-Frauen: "Underdog" will nach den Sternen greifen

Wolfsburg geht als Außenseiter in die Partie in Eindhoven. Trotzdem ist das Team optimistisch, dass gegen den FC Barcelona eine Überraschung gelingen wird.

VfL-Kader komplett

VfL-Trainer Tommy Stroot kann gegen das Starensemble des FC Barcelona personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben den kompletten Kader fit. Das ist sehr besonders, das können wenige Mannschaften von sich in einem Finale behaupten", erklärte der 34-Jährige vor dem Showdown am Sonnabend in Eindhoven.

Putellas bereit für die Startelf

Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona fühlt sich bereit für einen Startelfeinsatz. "Ich fühle mich 100-prozentig fit", sagte die Offensivspielerin, die sich vor einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Halbfinal-Aus gegen Barcelona vor einem Jahr

In der vergangenen Saison trafen Wolfsburg und Barcelona im Halbfinale aufeinander. Barca gewann das Hinspiel vor mehr als 90.000 Fans im Camp Nou deutlich mit 5:1. Im Rückspiel gelang dem VfL ein 2:0-Sieg - zu wenig für den Einzug ins Endspiel.

Vor zehn Jahren: Wolfsburg holt das Triple

2013 feierten die VfL-Fußballerinnen die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Unter anderem gelang der Champions-League-Sieg durch einen sensationellen Erfolg gegen Lyon.

