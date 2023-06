Champions League: VfL Wolfsburg im Finale gegen Barcelona Außenseiter

Champions-League-Finale: "Underdog" Wolfsburg will nach den Sternen greifen

Stand: 02.06.2023 09:38 Uhr

Im Endspiel der Champions League treffen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Sonnabend (16 Uhr) auf den FC Barcelona - in Eindhoven, vor mehr als 34.000 Fans. Das Stadion, Heimspielstätte des niederländischen Traditionsvereins PSV, ist seit Wochen ausverkauft. Die Wolfsburgerinnen können nach dem Pokalsieg und der verpassten Meisterschaft den zweiten Titel in dieser Saison holen.