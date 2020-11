Knackt der HSV diesmal den "Holstein-Code"? Stand: 08.11.2020 12:21 Uhr Der Hamburger SV will am Montagabend (20.30 Uhr) mit einem Erfolg bei Holstein Kiel die Tabellenführung untermauern. In den bisherigen vier Zweitliga-Duellen blieb der HSV gegen die KSV allerdings sieglos.

0:3, 1:3, 1:1 und 3:3 lauteten die Resultate aus Sicht der Hanseaten. Nach Christian Titz, Hannes Wolf und Dieter Hecking wird sich nun in Daniel Thioune der vierte HSV-Trainer in der dritten Zweitliga-Saison des sechsmaligen Meisters darin versuchen, den "Holstein-Code" zu knacken. Und anders als viele seiner Spieler, hat der 46-Jährige an Duelle mit den "Störchen" gute Erinnerungen: Mit seinem vormaligen Verein, dem VfL Osnabrück, gelangen dem Fußballlehrer in der vergangenen Serie zwei Siege (4:1, 4:2) gegen die Kieler.

Bartels: HSV ist der "kleine Favorit"

Ein gutes Omen für den HSV? Möglicherweise. Entscheidender scheint nach den bisherigen Eindrücken der Thiounschen Amtszeit aber zu sein, dass die Hanseaten unter seiner Ägide mannschaftlich gefestigter und spielerisch weniger ausrechenbar als zuvor sind. Die ersten sechs Partien haben jedenfalls auch beim Gegner Eindruck hinterlassen.

"Man hat gesehen, was für eine Qualität beim HSV auf dem Platz ist. Und in diesem Jahr kriegen sie es - zumindest in den ersten Spielen - auch in Ergebnisse umgemünzt. Von daher sind sie, glaube ich, auch der kleine Favorit in dem Spiel", sagte KSV-Offensivmann Fin Bartels dem NDR. In dieselbe Kerbe schlug auch sein Coach Ole Werner: "Sie haben einen sehr starken Kader und scheinen auch als Gruppe gut zu funktionieren."

Kiel ohne Rotsünder Neumann - Dähne wieder im Kader

Respekt ja, Angst nein - so gehen die Kieler das Duell mit dem Klassenprimus an. "Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen und an unsere Grenzen gehen, dann haben wir durchaus eine Chance", erklärte Bartels. Nach dem tollen Saisonstart mit zehn Punkten aus vier Partien schaffte es Holstein zuletzt allerdings nicht mehr so gut, sein ganzes Potenzial abzurufen. Gegen Fürth (1:3) und Aue (1:1) gab es Rückschläge. Auch, weil sich die Norddeutschen durch Rote Karten selbst schwächten. Gegen das "Kleeblatt" flog Fabian Reese vom Platz, beim FC Erzgebirge wurde Phil Neumann des Feldes verwiesen.

Letzterer ist daher gegen den HSV gesperrt. Neben dem Rechtsverteidiger muss Werner auch auf die verletzten Noah Awuku und Marco Komenda verzichten. Keeper Thomas Dähne, der zuletzt wegen einer Coronavirus-Infektion fehlte, steht dem Coach wieder zur Verfügung. Ob der frühere Finnland-Legionär ins Tor zurückkehrt oder Ioannis Gelios weiterhin den KSV-Kasten hüten wird, ließ Kiels Coach offen.

HSV kann in Bestbesetzung antreten

HSV-Trainer Thioune kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Verteidiger Rick van Drongelen ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder einsatzfähig. Bakery Jatta, der zuletzt wegen Adduktorenproblemen fehlte, meldete sich derweil fit. Der Offensiv-Allrounder dürfte die Reise an die Förde allerdings mit sehr gemischten Gefühlen angehen. In der vergangenen Serie sah er in der Partie in Kiel bereits in der 26. Minute nach einem harten Einsteigen die Rote Karte.

