Klarer Sieg im Test: Hansa Rostock überrascht VfL Wolfsburg Stand: 11.07.2021 11:09 Uhr Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock hat zwei Wochen vor dem Saisonstart für eine Überraschung gesorgt. Die Mecklenburger feierten einen unerwartet klaren Sieg bei Champions-League-Starter VfL Wolfsburg. Trainer Jens Härtel will das Ergebnis aber richtig einordnen.

Der Hansa-Coach zog ein positives Fazit des einwöchigen Trainingscamps in Brandenburg. "Wir wollten das Trainingslager mit einem ordentlichen Spiel abschließen. Das ist uns gelungen. Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht", sagte er nach dem unerwartet klaren 3:0 (1:0) bei Bundesligist VfL Wolfsburg. Allerdings wollte er das Ergebnis "nicht überbewerten. Wolfsburg war auch etwas müde. Aber man hat gesehen: Wenn alle an einem Strang ziehen, sieht man, zu was wir fähig sind."

Streli Mamba trifft doppelt

Die "Wölfe" taten sich ohne zahlreiche Leistungsträger über weite Strecken schwer, Druck aufzubauen. Der Sieg der Rostocker, für die Ridge Munsy (31.) und Streli Mamba (71./ 88.) vor 500 Zuschauern trafen, ist dennoch eine Überraschung. Hansa verteidigte diszipliniert und besaß in der zweiten Halbzeit die besseren Möglichkeiten. "Da waren wir richtig gut im Spiel, haben gut umgeschaltet und Chancen kreiert", lobte Härtel.

VfL-Trainer van Bommel sauer: "Erwarte mehr"

Sein Wolfsburger Kollege Mark van Bommel, der in beiden Halbzeiten je fünf Nachwuchskräfte einsetzte, war dagegen sauer. "Die jungen Spieler haben Vollgas gegeben, ihnen kann man keinen Vorwurf machen. Aber von den Jungs, die Bundesliga spielen, erwarte ich mehr", sagte der neue VfL-Coach.

Für die Niedersachsen war es ein ärgerliches Wochenende. Denn noch vor dem Rostock-Spiel gaben die Wolfsburger am Sonnabend bekannt, dass sich ihr Acht-Millionen-Euro-Einkauf Aster Vranckx aus Belgien eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen hat und damit erst einmal "längerfristig ausfallen" wird. Die einzig positiven Nachrichten für den VfL: Die länger verletzten Renato Steffen (Sprunggelenkverletzung) und Koen Casteels (Wadenbein-Operation) gaben gegen Rostock ihr Comeback. Beide hatten wegen ihrer Verletzungen auch die Europameisterschaft verpasst.

Wolfsburg ins Trainingslager nach Österreich

Den letzten Test vor dem Saisonstart am 24. Juli gegen den Karlsruher SC bestreitet Hansa am kommenden Sonnabend (14 Uhr). Dann geht es gegen den Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Der VfL absolviert ab dem 18. Juli ein einwöchiges Trainingslager in Bad Waltersdorf in der Steiermark.

