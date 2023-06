Klarer Sieg gegen Berlin: HSV-Frauen vor Zweitliga-Aufstieg Stand: 11.06.2023 15:00 Uhr Die Fußballerinnen des HSV haben einen großen Schritt Richtung Zweite Liga gemacht. Der Meister der Regionalliga Nord setzte sich am Sonntag im Aufstiegshinspiel gegen Viktoria Berlin mit 3:0 (1:0) durch.

Wieder unterstützt von mehreren Hundert Fans zeigte die Mannschaft von Trainer Lewe Timm auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hamburger Hagenbeckstraße eine konzentrierte Vorstellung und erarbeitete sich so eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel, das am kommenden Sonntag (18. Juni) in Berlin stattfindet.

Mühlhaus und Baum lassen HSV jubeln

Die Hamburgerinnen waren in einem intensiven Spiel kurz vor der Pause in Führung gegangen. Carla Mohrich war im Strafraum der Berlinerinnen nach einem Foul zu Boden gegangen - Schiedsrichterin Mirka Derlin (Dahme) entschied auf Elfmeter. Larissa Mühlhaus trat an, verlud Torhüterin Inga Buchholz und erzielte ihren 13. Saisontreffer (44.).

Und es wurde aus Sicht der Gastgeberinnen noch besser: In der 76. Minute zog die erst drei Minuten zuvor eingewechselte Lisa Baum einen langen Sprint an. Ihre Gegenspielerin kam nicht hinterher. Buchholz sah beim Abschluss aus spitzem Winkel nicht gut aus - und so landete der Schuss zum 2:0 im Netz. In der Nachspielzeit folgte dann der so wichtige dritte Treffer, und es war wieder eine Jokerin: Irma Schittek traf nach einer Ecke zum 3:0-Endstand.

Bloß keine Wiederholung der Geschichte

Der HSV hatte sich schon drei Spieltage vor dem Saisonende die Meisterschaft in der Regionalliga Nord gesichert. Überhaupt ließ das Team von Coach Timm nur gegen den Lokalrivalen Eimsbüttler TV Punkte liegen. Trotzdem ging es für die Hanseatinnen mit einem komischen Gefühl in die Aufstiegsspiele.

Denn auch schon im vergangenen Jahr waren die HSV-Frauen souverän Meister geworden. Auch da folgten zwei Aufstiegsspiele gegen den Ersten der Nordost-Staffel - damals Turbine Potsdam II. Und auf das 1:0 im Hinspiel vor eigenem Publikum - den Treffer erzielte ebenfalls Mühlhaus - folgte eine bittere 0:4-Niederlage in Potsdam. Deshalb mussten die Hamburgerinnen eine Extra-Runde in der Dritten Liga drehen. Auf eine weitere hat an der Elbe niemand Lust.

