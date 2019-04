Stand: 11.04.2019 11:09 Uhr

Kind: Krösche Sportchef-Kandidat bei 96

Fußball-Bundesligist Hannover 96 wird wohl erst nach dem Ende der Saison (18. Mai) einen Nachfolger für den am Dienstag beurlaubten Sportchef Horst Heldt präsentieren. "Wir lassen uns da nicht unter Druck setzen und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen", sagte Haupt-Gesellschafter Martin Kind am Mittwoch und ergänzte am Donnerstag im Gespräch mit dem "Sportbuzzer": "Bis Mitte Mai werden wir brauchen." Ein Kandidat ist Paderborns Sportchef Markus Krösche: "Wir beschäftigen uns mit ihm", bestätigte Kind.

Hannover 96 in der Sackgasse? Hallo Niedersachsen - 07.04.2019 19:30 Uhr Wie geht es weiter mit Hannover 96? Wer hat das Sagen? Wie viel Kampfeslust haben Martin Kind und Dirk Roßmann noch, die beiden größten Gesellschafter der Fußball-Abteilung?







Kind: Wird ein intensives Casting geben

Angesichts der scheinbar sowieso aussichtslosen Lage im Kampf um den Klassenerhalt habe 96 keinen Handlungsdruck. "Wir lassen uns diesmal Zeit", sagte Kind und kündigte ein intensives Casting an: "Wir sprechen mit den Leuten, sie können uns ihre Vorstellungen präsentieren." Im Gespräch sind neben Krösche auch Dietmar Beiersdorfer, der Ex-Leverkusener Jonas Boldt und Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking, dessen am Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Zuber übernimmt vorläufig Heldts Aufgaben

Bis auf Weiteres soll Heldts bisheriger Assistent Gerhard Zuber die Planungen weiterführen. Durchaus möglich ist zudem, dass Ex-Profi Jan Schlaudraff, der offiziell am 1. Juli ins Management des wahrscheinlichen Absteigers einsteigt, schon früher eingebunden wird.

