Stand: 10.05.2020 13:01 Uhr

Kevin Schindler: Ein Delmenhorster auf den Färöern

Kevin Schindler spielte jahrelang in Deutschlands ersten drei Ligen. Mit 31 Jahren beendete der gebürtige Delmenhorster dann seine Laufbahn als Fußball-Profi und stürzte sich in ein neues Abenteuer.

Es war - gelinde ausgedrückt - frisch auf Tórshavn, als die ortsansässigen Fußballer des Havnar Bóltfelag (Havner Ballverein) am Sonnabendnachmittag EB/Streymur in der Färöischen Eliteliga zum Punktspiel empfingen. Bei Temperaturen knapp über null Grad und einer steifen Brise lieferten sich beide Teams ein umkämpftes Duell, das Adrian Justinussen mit seinem Tor in der 26. Minute zugunsten der Gastgeber entschied. Kevin Schindler sprang nach dem Treffer des 21 Jahre alten Angreifers kurz auf und klatschte mit Jens Berthel Askou ab. Der Ex-Profi von Werder Bremen, Hansa Rostock und dem FC St. Pauli ist seit einigen Monaten Co-Trainer des Dänen. Mit gerade einmal 31 Jahren hatte der gebürtige Delmenhorster zu Jahresbeginn seine Fußballer-Laufbahn beendet und sich auf das Abenteuer im Nordatlantik eingelassen.

Nun betreut Schindler gemeinsam mit Berthel Askou ein Team, in dem lediglich fünf Spieler ihren Lebensunterhalt mit dem Fußball verdienen. Die anderen Akteure arbeiten beispielsweise als Dachdecker oder Banker. "Natürlich ist die Struktur hier etwas anders", sagte der 31-Jährige: "Aber ich habe das Gefühl, hier etwas voranbringen zu können. Deshalb bin ich hier."

"Kommisar Zufall" hilft bei Wechsel

Dass Schindler in der Haupstadt der Färöer gelandet ist, war so allerdings eigentlich nicht geplant. Er hatte sich nach einem beendeten Engagement beim niederländischen Zweitligisten SC Cambuur-Leeuwarden im Sommer 2019 zunächst nach einem neuen Club umgeschaut. Es gab Offerten aus Hongkong und Kanada. Doch der frühere Angreifer, der zuvor auch schon in den USA beim FC Cincinnati gespielt hatte, lehnte ab. "Mich hätte gereizt, meine Erfahrung innerhalb einer Zweitvertretung weiterzugeben", erklärte Schindler im Interview mit "Transfermarkt.de". Sein Wunsch wäre beinahe in Erfüllung gegangen. Er trainierte bei Borussia Dortmund II mit und sollte einen Vertrag unterzeichnen. Aber "aus verschiedenen Gründen", habe das nicht geklappt, sagte der 31-Jährige. Stattdessen hospitierte er bei Mike Tullberg, dem Coach der BVB-Reserve.

Über den 34-Jährigen kam dann auch der Kontakt zu dessen dänischen Landsmann Berthel Askou zustande, der seinerzeit auf der Suche nach einem Co-Trainer war. Nach einem längeren Gedankenaustausch und der daraus resultierenden Erkenntnis, "auf einer Wellenlänge" mit Berthel Askou zu sein, entschloss sich Schindler zum Engagement auf der zum dänischen Königreich gehörenden Inselgruppe.

Das Meer vor der Tür

Schindler ist seit dem 8. Januar auf der Hauptinsel Streymoy. Er hat eine Drei-Zimmer-Wohnung leicht oberhalb der Hauptstadt Torshavn bezogen. Wenn der frühere U21-Nationalspieler aus der Eingangstür heraus nach links schaut, sieht er das Meer. "Das ist für mich ein Stück Lebensqualität", sagte der 31-Jährige. Ein Teil dieser Lebensqualität wurde auch den Färingern in den vergangenen Monaten durch die Coronavirus-Pandemie genommen. Die Regierung verordnete einen fünf Wochen andauernden Lockdown, der für März geplante Start der Fußballliga wurde verschoben. Am Sonnabend - wenige Stunden vor Beginn der Spielzeit - erklärte Ministerpräsident Bárður á Steig Nielsen die Inselgruppe für coronafrei. Die 187 mit dem Virus infizierten Menschen seien allesamt genesen. Einen Covid-19-Todesfall hat es auf den Färöern offiziellen Angaben zufolge nicht gegeben.

"Bin gesitteter und reflektierter geworden"

Die Regierung packte die Krise mit Bestimmtheit und Ruhe an. Und diese Art hat auch auf Schindler abgefärbt. "Ich will natürlich noch meine Ziele erreichen, aber bin etwas gesitteter und reflektierter geworden", sagt der Ex-Profi. Dazu zählt auch, dass er Dinge macht, die vorher überhaupt nicht in sein Leben passten: "Eigentlich bin ich ein Stadtmensch, aber hier habe ich nicht einmal in einem Café gesessen. Stattdessen gehe ich gern wandern oder angeln." Fernab der Heimat hat der gebürtige Delmenhorster dafür viel Zeit. Der Trainingsaufwand beim erfolgreichsten färöische Fußballclub ist mit dem eines Bundesligisten nicht zu vergleichen, schon weil das Gros der Spieler tagsüber arbeiten gehen muss. Perspektivisch aber will sich "der gesamte Verein weiterentwickeln und professionalisieren", erklärte Schindler.

Der 31-Jährige möchte seinen Teil dazu beitragen. Und wer weiß, vielleicht wird der frühere "Fußball-Wandervogel" (acht Clubs in zwölf Jahren) als Trainer ja dauerhaft auf dem Atlantik-Archipel sesshaft.

