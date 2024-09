Stand: 10.09.2024 12:37 Uhr HSV verlängert Vertrag mit Talent Fabio Balde

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Eigengewächs Fabio Balde verlängert. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 19 Jahre alte Linksaußen durchlief seit 2020 die Jugendmannschaften des HSV und feierte in dieser Saison sein Debüt bei den Profis. Über die Vertragslaufzeit machte der HSV keine Angaben. "Es ist ein wichtiges Ziel des HSV, die eigenen Talente näher an den Profikader heranzuführen. Fabio hat in den vergangenen Monaten eine enorme Entwicklung genommen", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz. | 10.09.2024 12:33