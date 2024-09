KSV gegen FCB: Mehr als nur das größte Spiel der Vereinsgeschichte Stand: 11.09.2024 11:10 Uhr Am Sonnabend spielt Holstein Kiel gegen Bayern München. In Kiel denken dabei viele an das denkwürdige Duell im Pokal vor einigen Jahren. Eine Statistik spricht sogar für den Aufsteiger aus dem hohen Norden.

von Fabian Wittke

Die blauen Augen von Holstein-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke funkeln, wenn er an den 13. Januar 2021 denkt. Mit dem FC Bayern München hatte Holstein Kiel im Nachholspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals den Triplesieger und damit zu diesem Zeitpunkt nach Titeln die beste Fußballmannschaft Europas aus dem Wettbewerb geschmissen. Durch den tiefschwarzen Nachthimmel brachen sich die Lichtkegel der Flutlichtmasten und der Wind wirbelte den Schneegriesel wie Flocken in einer Schneekugel durch das coronabedingt leere Holstein-Stadion.

Rund eine halbe Stunde vor Mitternacht war es Holstein-Spieler Fin Bartels, der mit seinem entscheidenden Elfmeter für ein neues Kapitel sorgte, dass bei den Kielern unter "Sensations-Sieg" und den Bayern bei "schmerzhafte Niederlage" in den Geschichtsbüchern zu finden ist.

Schwenke erinnert sich, wie die Bayern erst am Spieltag angereist waren, sich in der Schulturnhalle hinter dem Stadion umziehen mussten und an seine Begegnung mit Bayerns Ehrenpräsident und Aufsichtsratmitglied Uli Hoeneß. "Uli hat auf der Tribüne ein bisschen gefroren und dann habe ich ihn in eine Holstein-Decke eingepackt. Er wollte wegen der Witterung unbedingt so schnell wie möglich los und machte sich vor Ablauf der regulären Spielzeit auf den Weg. Als der Treffer zur Verlängerung fiel, hat er sich wieder hingesetzt und ich habe ihn wieder eingepackt."

"Erinnerungen, die nie verblassen werden"

Dieses fast schon freundschaftliche Miteinander beruhe auf Gegenseitigkeit, betont Schwenke. Vor der Pokalbegegnung seien die Holstein-Verantwortlichen coronakonform mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge essen gewesen und hatten viel "aus dem Nähkästchen" erfahren. Das Ganze in einem Gespräch auf Augenhöhe. Und auch nach der überraschenden Pleite an der Förde hatten die Bayern-Bosse die Niederlage sportlich genommen.

Wurstverhältnis zwischen den Bossen

Die Beziehungen gehen sogar noch weiter zurück. Denn bei diesen beiden Vereinen geht es schließlich um die Wurst. Es ist bekannt, dass Holstein-Investor und Aufsichtsratsmitglied Gerhard Lütje als Gründer einer Einzelhandelskette mit über 8.000 Beschäftigten und Uli Hoeneß als Wurstfabrikant auch geschäftlich verbandelt sind. Auch zu Franz Beckenbauer hatte Lütje ein gutes Verhältnis, liegt der Urlaubswohnsitz des Unternehmers in Kitzbühel nur fußläufig vom Anwesen der inzwischen verstorbenen Fußball-Legende entfernt.

"Die werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollen"

Am Sonnabend, um 18.30 Uhr kommt es also zur Neuauflage des Duells. Auch wenn der Rekordmeister nicht als Triple-Sieger, sondern titellos anreisen wird und Holstein Kiel inzwischen bekanntermaßen erstklassig spielt, hat das erste Bundesligaspiel zwischen diesen beiden Vereinen nur einen Favoriten. Schwenke ist sich sicher: "Wenn jemand glaubt, die hauen wir hier weg - das wird eine ganz andere Nummer und die werden sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen."

Holstein Kiel mit positiver Bilanz gegen die Bayern

"Wenn wir zehnmal gegen die Bayern spielen, dann gewinnen die mindestens neunmal." Diese Floskel ist bei Underdogs weit verbreitet, vor dem Duell mit dem gewaltig erscheinenden Serienmeister aus München. Doch wenn man die Statistik bemüht, trifft genau das auf Holstein Kiel nicht zu. Exakt zehnmal standen sich die Kieler und die Münchener gegenüber. Bei fünf Siegen gegenüber vier Niederlagen und einem Unentschieden hat der Deutsche Meister von 1912 sogar eine positive Bilanz und damit ein Alleinstellungsmerkmal unter allen Erstligisten.

So endeten die bisherigen Begegnungen zwischen Holstein Kiel und Bayern München:

29.08.1926 Bayern – Holstein 3:1 (Freundschaftsspiel)

Bayern – Holstein 3:1 (Freundschaftsspiel) 25.12.1948 Holstein – Bayern 3:1 (Freundschaftsspiel)

Holstein – Bayern 3:1 (Freundschaftsspiel) 9.4.1949 Bayern – Holstein 3:3 (Freundschaftsspiel)

Bayern – Holstein 3:3 (Freundschaftsspiel) 4.10.1952 Bayern – Holstein 1:3 (Freundschaftsspiel)

Bayern – Holstein 1:3 (Freundschaftsspiel) 27.06.1953 Holstein – Bayern 5:2 (Freundschaftsspiel)

Holstein – Bayern 5:2 (Freundschaftsspiel) 22.05.1954 Holstein – Bayern 5:1 (Toto-Runde)

Holstein – Bayern 5:1 (Toto-Runde) 27.06.1954 Bayern – Holstein 5:1 (Toto-Runde)

Bayern – Holstein 5:1 (Toto-Runde) 25.07.2003 Holstein – Bayern 2:6 (Freundschaftsspiel)

Holstein – Bayern 2:6 (Freundschaftsspiel) 10.05.2005 Holstein – Bayern 1:4 (Freundschaftsspiel)

Holstein – Bayern 1:4 (Freundschaftsspiel) 13.01.2021 Holstein – Bayern 2:2 n.V., 6:5 i.E. (DFB-Pokal, 2. Runde)

Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Bilanz auch nach dem Wochenende noch Bestand haben wird, doch Geschäftsführer Wolfgang Schwenke sagt auch kämpferisch: "Die müssen hier auch erst einmal im Holstein Stadion antreten." Zum dann elften Mal in der Geschichte, wenn es heißt: Holstein Kiel gegen den FC Bayern München.

