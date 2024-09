Holstein Kiel - Bayern München oder 48 Millionen gegen 1 Milliarde Stand: 10.09.2024 16:26 Uhr Bundesliga-Neuling Holstein Kiel empfängt am Sonnabend Rekordmeister FC Bayern München. Größer kann der Unterschied nicht sein. Das Starensemble von der Säbener Straße hat einen Marktwert von über einer Milliarde Euro, die "Störche" liegen bei knapp 50 Millionen. Der Zahlenvergleich zum Spiel des Jahres in Kiel.

von Matthias Heidrich

349 vs. 3.425 - Bundesliga-Spiele gesamter Kader

Der komplette Kader von Holstein Kiel hat 349 Bundesligaspiele (insgesamt 23.016 Minuten) absolviert. Allein 202 entfallen davon auf Lewis Holtby, der bereits für Schalke, Bochum, Mainz und den HSV in der Ersten Liga aufgelaufen ist. Der Kader von Bayern München hat mit 3.425 Spielen (insgesamt 253.071 Minuten) das zehnfache an Bundesliga-Einsätzen auf dem Buckel - 503 schlagen allein für Kapitän Manuel Neuer zu Buche.

34 vs. 536 - Bundesliga-Tore

34 Tore haben aktuelle Kieler Spieler in der Bundesliga erzielt. Wenig verwunderlich, dass auch hier Holtby mit 26 Treffern den Löwenanteil beiträgt. Die Bayern bringen es in dieser Kategorie auf 536 Tore. 150 davon hat der "ewige" Thomas Müller erzielt, der zuletzt mit seinem 710. Pflichtspieleinsatz zum Rekordspieler des Rekordmeisters avancierte.

27 vs. 1.022 - A-Länderspiele

Holstein Kiels Kader hat lediglich 27 A-Länderspielen im Briefkopf stehen, über die Hälfte (14) hat der polnische Neuzugang Tymoteusz Puchacz mitgebracht. 2014-Weltmeister Müller hat allein 131 Partien für Deutschland absolviert, der gesamte Kader der Münchner die Erfahrung von 1.022 Länderspielen.

"Es wird Zeit, dass wir mal Punkte holen." Kiels Trainer Marcel Rapp vor dem Duell mit dem FCB

4 vs. 119 - Titel

WM und kontinentale Titel, Champions League, Meisterschaften in den weltweiten Top-Ligen oder auch Pokalsiege: Holstein Kiel kommt dabei auf vier Titel. Puchacz gewann 2022 mit Trabzonspor die türkischer Meisterschaft, Shuto Machino wurde mit Japan im selben Jahr Ostasienmeister. Und dann wäre da noch Fiete Arp, der mit den Bayern deutscher Meister und Pokalsieger (beides 2020) wurde. Dem gegenüber stehen 119 Titel im aktuellen FCB-Kader.

48 Millionen vs. 1 Milliarde - Marktwert Mannschaft

Anhand der von Global Soccer Networks (GSN) erhobenen Daten hat der aktuelle Kader von Holstein Kiel einen Gesamtmarktwert von 47.766.350 Millionen Euro. Damit liegt der durchschnittliche Marktwert pro "Störche"-Spieler bei rund 1,8 Millionen Euro. Harry Kane, Jamal Musiala und Co. sprengen hier die Milliarden-Marke, sind zusammen 1.069.933.140 Milliarden Euro wert. Im Durchschnitt haftet jedem Bayern-Profi so ein 44,5-Millionen-Euro-Preisschild an.

300.000 Euro vs. 8,6 Millionen - durchschnittliches Gehalt

Aufsteiger Holstein Kiel zahlt in der Saison 2023/2024 in Summe 8,13 Millionen Euro an Spielergehältern (ohne Prämien), durchschnittlich pro Profi also rund 290.000 Euro Grundgehalt. In München fallen die Lohntüten bei einem Gesamtvolumen von gut 267 Millionen Euro (ohne Prämien) etwas üppiger und 33 Mal höher als in Kiel aus. Im Schnitt kassiert jeder Bayern-Profi 8,6 Millionen Euro im Jahr.

31 vs. 100 Millionen Euro - TV-Gelder

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) zahlt Holstein Kiel in dieser Saison 31,5 Millionen Euro an sogenannten TV-Geldern. Bayern München kommt mit seiner internationalen Strahlkraft und vielen Erfolgen auf gut 100 Millionen Euro.

Wie verteilt die DFL die TV-Gelder? Rund 1,212 Milliarden Euro schüttet die DFL in der Saison 2024/2025 aus den nationalen Einnahmen an die 36 Proficlubs der Ersten und Zweiten Liga aus. Dazu kommen rund 214 Millionen Euro aus der Auslandsvermarktung.



Es gibt einen Sockelbetrag von rund 26 Millionen Euro für jeden Erst- und von 7,4 Millionen Euro für jeden Zweitligisten.



Der Schlüssel für die Verteilung ist recht kompliziert und basiert laut DFL auf einem "dynamischen Zwei-Stufen-Plan" mit den vier Säulen "Gleichverteilung", "Leistung", "Nachwuchs“" und "Interesse". Bessere Platzierungen in den Vorjahren ("Leistunhg") machen im Verteilungsschlüssel 43 Prozent aus.



"Die Einnahmen aus der TV-Vermarktung machen bei den Clubs im Durchschnitt 30 Prozent am Umsatz aus, in Einzelfällen fast 50 Prozent", sagt DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel.

1,5 vs. 50 Millionen Euro - Einnahmen Trikot-Sponsoring

Holstein Kiel kassiert für seine Brust, auf der "Famila" prangt, 1,5 Millionen Euro pro Saison. Die Bayern werben für die "Telekom" und streichen dafür 50 Millionen Euro ein.

10.000 vs. 360.000: Vereins-Mitglieder

10.000 Vereins-Mitglieder verzeichnet Holstein Kiel (Stand drittes Quartal 2024). Bemerkenswert: Im Laufe der vergangenen Aufstiegssaison bis heute hat sich die Zahl der KSV-Mitglieder verdoppelt. Den Mitgliedsausweis mit dem Bayern-München-Wappen darauf haben 360.000 Menschen in der Tasche - der FCB ist damit der mitgliederstärkste Verein der Welt.

