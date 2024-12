"Joker" Tresoldi dreht das Spiel: Hannover 96 gewinnt gegen Ulm Stand: 07.12.2024 14:54 Uhr Mit 0:2 lag Fußball-Zweitligist Hannover 96 am Sonnabend gegen den SSV Ulm schon zurück, am Ende feierten die "Roten" aber den Gewinn der drei Punkte. Mann des Spiels war Nicolo Tresoldi, der nach seiner Einwechslung zwei Tore zum 3:2 (0:1) gegen den Aufsteiger beisteuerte.

von Christian Görtzen

Er streckte die Zunge heraus, zum zweiten Mal an diesem Tag, präsentierte dazu ein diebisches Grinsen und rannte - von seinen begeisterten Teamkollegen verfolgt - in Richtung der Fans. "Joker" Tresoldi wurde im Heimspiel gegen den auf Remis spezialisierten SSV Ulm (zuvor fünf hintereinander) in der 81. Minute mit dem 3:2 zum Matchwinner von Hannover 96.

Der schwer erarbeitete Dreier nach zuvor drei sieglosen Spielen in Folge hievte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl am 15. Spieltag zumindest vorübergehend auf Rang drei.

Hannover gerät nach Ulmer Konter in Rückstand

Dabei war es eher verhalten losgegangen. Es war ja ganz ordentlich, was die "Roten" in der Anfangsphase zustande brachten. Sie waren optisch überlegen und hatten durch Andreas Voglsammer, dessen Schuss noch geblockt wurde, eine erste Chance (15.). Doch zwingend war das alles nicht. Und das merkten auch die "Spatzen", die nach gut einer Viertelstunde mutiger wurden - und die schnell den Lohn dafür einfuhren.

Per Konter kam der Aufsteiger zum Erfolg. Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher versetzte mit einer schnellen Bewegung Marcel Halstenberg, drang von der rechten Außenbahn in den Strafraum ein und bewies dann eine starke Übersicht. Obwohl gleich fünf Hannoveraner nicht allzu weit von ihm entfernt waren, fand er die Gasse für den perfekten Diagonalpass auf den heransprintenden Semir Telalovic, der vom linken Eck des Fünf-Meter-Raums 96-Keeper Ron-Robert Zieler zur überraschenden Führung des SSV überwand (22.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Von Hannover kam danach offensiv sehr wenig. Das Gegentor hatte bei der besten Heimmannschaft der Liga eine spürbare Wirkung erzielt. Die "Roten" nahmen den 0:1-Rückstand auch mit in die Pause, was letztlich irgendwie auch gerechtfertigt war, hatte der Aufstiegsaspirant in 47 Minuten (zwei Minuten Nachspielzeit) doch nicht einen einzigen Schuss auf das Ulmer Tor gebracht.

96 hat nach dem 0:2 schnell die passende Antwort...

Nach Wiederbeginn dauerte es etwas, bis Hannover zur ersten Gelegenheit kam. Die aber konnte sich sehen lassen: Nach Flanke von Josh Knight setzte Voglsammer seinen Kopfball knapp neben das Tor der Gäste (54.). Wer jetzt auf einen Sturmlauf der "Roten" hoffte, wurde jedoch zunächst bitter enttäuscht. Ulm erhöhte - erneut nach einem Konter und abermals durch Telalovic - in der 55. Minute auf 2:0.

...und gleicht durch Lee und Tresoldi aus

96 war jetzt gefordert, und 96 fand schnell die passende Antwort: Nach einer Ecke und Telalovic' verunglücktem Klärungsversuch traf Hyun-Ju Lee aus 14 Metern satt unter die Latte - nur noch 1:2 (60.). Und beinahe hätte Tresoldi wenig später schon egalisiert (66.). Gut vier Minuten später streckte der Angreifer dann aber erstmals die Zunge heraus - zum Zeichen seines Torerfolges. Nachdem SSV-Keeper Niclas Thiede einen Voglsammer-Schuss nach vorne abgewehrt hatte, drückte der 20-Jährige die Kugel zum 2:2 über die Torlinie (71.).

Tresoldi wird zu Hannovers Matchwinner

96 wollte jetzt mehr - und bekam mehr. Dank Tresoldi, der zehn Minuten nach seinem ersten Treffer erneut zur Stelle war und das umjubelte 3:2 erzielte (81.). Ulm versuchte danach zwar noch, einen Punkt zu retten, doch Hannover ließ dies nicht mehr zu.

15.Spieltag, 07.12.2024 13:00 Uhr Hannover 96 3 SSV Ulm 2 Tore: 0: 1 Telalovic (23.) 0: 2 Telalovic (55.) 1 :2 Lee (60.) 2 :2 Tresoldi (71.) 3 :2 Tresoldi (81.)

Hannover 96: Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya (57. Oudenne), Leopold, F. Kunze, Wdowik (90.+1 Dehm) - Lee (78. Gindorf), Voglsammer - Ngankam (57. Tresoldi)

SSV Ulm: N. Thiede - Allgeier, Gaal, Joh. Reichert - J. Meier (86. Röser), Hyryläinen, P. Maier, Keller (65. Chessa) - Krattenmacher (80. Castelle), Telalovic (65. Higl) - Rösch

Zuschauer: 25600



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Knight, Halstenberg, Neumann - Muroya (57. Oudenne), Leopold, F. Kunze, Wdowik (90.+1 Dehm) - Lee (78. Gindorf), Voglsammer - Ngankam (57. Tresoldi)N. Thiede - Allgeier, Gaal, Joh. Reichert - J. Meier (86. Röser), Hyryläinen, P. Maier, Keller (65. Chessa) - Krattenmacher (80. Castelle), Telalovic (65. Higl) - Rösch25600

Weitere Informationen Dezimiertes Hannover 96 erkämpft beim 1. FC Köln einen Punkt Beim 2:2 gingen die "Roten" in Führung, schwächten sich dann aber selbst. Am Ende profitierten sie von einem Geschenk der Gastgeber. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.12.2024 | 22:50 Uhr