Ihre Gedanken: Kondolenzbuch zum Tod von Uwe Seeler

Uwe Seeler. Ein Weltmeister der Herzensgüte, Bodenständigkeit und Heimatliebe. Voller Herzblut für sein Hamburg. Ich durfte ihn im September 2015 im VIP-Bereich des HSV zufällig treffen: Ich: Oh, Herr Seeler, dürfte ich mit Ihnen ein Selfie machen bitte? Er: Ja klar, mein Mädchen (so nett, ich bin Mitte 50), komm her! Ich: Herr Seeler, ich bin leider kein Selfieprofi! Er: Macht doch nichts Mödchen, ich auch nicht, wir machen das schon! Gesagt, getan. Es war ein bewegender Moment , diesen Menschen getroffen zu haben.

Als ich ca. drei Jahre alt war, zog ich allein los, um meine Großeltern mit dem Zug zu besuchen. Das ganze Dorf bei Halle war in Aufregung. Man fragte mich auf dem Bahnhof, wie ich dorthin gekommen war: "Am Sportplatz vorbei, wo Uwe Seeler Tor schießt!" Er wird immer mein Held bleiben!

Nach Helmut Schmidt dem Elder Statesman bist Du, uns Uwe, nun auch Deine letzte Reise angetreten. All Deine tollen Tugenden wie Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Treue, Bodenständigkeit und viele viele mehr mögen uns allzeit als Vorbild dienen. Tschüss, Du toller Mensch

Uwe Seeler hat mein Leben seit Kindheitstagen bis zuletzt begleitet. Als er hier in Leer vor fast zwei Jahrzehnten gemeinsam mit Max Lorenz bei einer Podiumsdiskussion auftrat, durfte ich ihn persönlich kennenlernen und bei einem Glas Bier ein kurzweiliges Gespräch mit ihm führen. Unvergesslich. Ein Vorbild als Spieler und als Mensch... Ruhe in Frieden, lieber Uwe!

"Uns Uwe"....mehr brauche ich nicht zu schreiben. Im Alter von 16 Jahren durfte ich ihn zusammen mit Helmut Rahn in meiner Heimatstadt Weener erleben. Sofort konnte ich die Begeisterung meines Vaters als aktivern Fussballer/Torwart für diesen Mann nachvollziehen. Habe mir damals auf meiner abgeschnittene Jeans, die ich trug, ein Autogramm geben lassen und diese fast nicht mehr ausgezogen. Die Hose gibt es nicht mehr, aber der Zauber der Erinnerung ist geblieben.

1959 spielte der HSV im Gruppenspiel um die Deutsche Meisterschaft, verlor zu Hause. Und ich als Balljunge hockte neben der Trainerbank. Die stand damals direkt am Spielfeldrand. Uwe war verletzt und spielte nicht, saß auf der Bank. Nach dem Spiel stand er auf, kam auf mich zu, und ich auf ihn. Wir gaben uns die Hand, er lächelt mich an und sagt, alles gut! Und zusammen sind wir Richtung Kabine gegangen.Tschüss Uns Uwe!

Seit dem Gründungsjahr bis heute hat kein Spieler den Fußballsport des HSV so nachhaltig geprägt wie "Uns Uwe". Seine unerreichte Popularität, die sportliche Extraklasse, sein unbändiger Einsatzwille und gesunder sportlicher Ehrgeiz zeichneten ihn im hohen Maße aus. Insbesondere fanden seine sportliche Fairness und vorbildliche Einstellung auch beim sportlichen Gegner höchsten Respekt und Anerkennung. "Uns Uwe" war ein Vorbild für Generationen. Tot ist nur wer vergessen wird, wir werden Uwe Seeler nicht vergessen.

Ich stehe im Fahrstuhl, bevor die Tür schließt drängt noch eine 2. Person hinein. Es ist Uwe Seeler, ... ein freundliches "Moin, ich bin mit Hacki verabredet...." Ich war baff, stehe mit Uwe Seeler im 2,5 m2 großen Fahrstuhl ... bis zum 4. wo unser damaliger GF Werner Hackmann sein Büro hatte, sprachen wir ganz normal über das momentane Hamburger Schietwetter. Ich begleite Uwe, bis der Chef uns auf dem Flur entgegen kam. ... einige Wochen später ging Hacki zum HSV und wir suchten einen neuen Chef. Danke Uwe, das Erlebte und Dich vergesse ich nie!

Uwe Seeler gehörte als unverrückbare Konstante zu meinem Leben wie die Queen. Seine Bodenständigkeit, seine Nähe zu den Menschen, seine Bescheidenheit waren Tugenden, die schon zu seiner aktiven Fußball-Zeit nicht selbstverständlich waren, die heutzutage noch viel seltener geworden sind und die mir immer wieder Beispiel und Rückhalt bei meinem eigenen Tun waren, wenn ich mich mal wieder zu wichtig nahm. Danke, Uwe!

Lieber Uwe Seeler, ich bin Jahrgang 1961 und kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich zu der Zeit, wenn die Sportschau im Fernsehen lief und in unserer Bergmannssiedlung abends die Fenster offen standen, die Männer brüllten: "Uwe mach ihn rein!" auch wenn das Herz für den BVB, Schalke, Uerdingen oder MSV schlug. Die Bescheidenheit und die Bodenständigkeit zeichnete Sie aus. Dort, wo Sie jetzt sind, möge es Ihnen gut gehen.

Geboren in Harburg Ende der 1950er-Jahre, habe ich in meiner Kindheit in den 60er-Jahren auch nach unserem Wegzug viel Zeit dort verbracht bei meinen Großeltern. Im Nachbarhaus bei Onkel Adi und Tante Lotti waren wir immer, wenns Fußball gab. Die Männer saßen am Rauchtisch und hörten dem Spiel im Radio zu, und immer ging es um Uwe Seeler. Die Frauen und wir Kinder saßen am Wohnzimmertisch und fieberten natürlich mit, laut und aufregend ging es immer zu. Viele viele Jahre war das so, und so war uns Uwe auch immer Begleiter meiner Kindheit bis heute. So gern habe ich Berichte über ihn, mit ihm und seiner lieben Frau gesehen. Und nun ist auch wieder so ein Stück des Lebens zu Ende.

Ich bin so traurig. Leider habe ich ihn nie kennen lernen dürfen. Ich bin zwar aus Köln, aber ... Ich bin Baujahr 61. Im Alter von 7 Jahren habe ich meinem Vater gesagt: Wenn ich groß bin, heirate ich Uwe Seeler. Mein Vater hat mich beim gemeinsamen Sport schauen, bis er nicht mehr da war, immer Frau Seeler genannt. Ich war so stolz, dass er mich nie ausgelacht hat. Uwe Seeler, auch für ein kleines Mädchen, bis jetzt immer ein Vorbild. Ich danke für eine wunderbare Zeit. Ich denke an die Familie und wünsche ihnen Kraft. Sie hatten einen tollen Mann und Vater.

Habe Uwe Seeler persönlich in seinem Adidas Außenlager in Neumünster kennengelernt. Mein Vater hatte ein Sportgeschäft und hat dort immer eingekauft. "Uwe" hat mir ein paar Tennisschuhe geschenkt, die ich gehegt und gepflegt habe, obwohl sie total unbequem waren…! Mein Vater hat den einen oder anderen Urlaub mit Uwe Seeler verbracht und hatte bis zu seinem Tod Kontakt zu ihm. Ich bin unendlich stolz ihn kennengelernt zu haben. Ein toller Mensch hat uns verlassen, aber ich werde ihn nie vergessen. Tschüss Uwe

Ich habe 1964/65 im Kurhotel in Malente gearbeitet und Uwe Seeler persönlich kennengelernt, er hat damals Gerhard Hecht besucht (Europameister im Halbschwergewicht, Boxen) welcher dort Geschäftsführer war. Die Begegnung bleibt mir unvergessen, mein Sohn 1972 geboren heißt natürlich Uwe!!!

Liebe Ilka , liebe Familie .... Mein Vater war ein sehr großer Fan von Uwe und den HSV... Mein Vater durfte die Mädchen Namen aussuchen und wie ich vor 50 Jahren auf die Eelt kam, nannten sie mich Ilka wie Sie Ilka Seeler. Ich bin stolz, den Namen bekommen zu haben. Mein herzliches Beileid und viel Kraft. Liebe Grüße Ilka aus Stade

So einen Fußballer und feinen Menschen wird es nie wieder geben. Mich hat Uwe Seeler geprägt fürs Leben... und das nicht nur vom Vornamen her, für mich war er immer ein Vorbild in Sachen Menschlichkeit, Loyalität, Bodenständigkeit und Bescheidenheit. Ruhe in Frieden Uwe

Ich traf ihn als Schiedsrichter bei einem seiner Spiele für die Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Ich kann nur sagen..... was für eine kurze aber heftige Begegnung..... was für eine Strahlkraft hatte dieser Mensch. Ruhe in Frieden lieber Uwe

Uns Uwe war in der ganzen Welt ein angesehener, ehrlicher, bürgerlicher Sportsmann. Immer das Herz am rechten Fleck, immer nahbar. Natürlich war die Inter-Geschichte ein Meilenstein im Fußball. Sowas sollten sich die Herrn Millionäre von heute mal hinter die Ohren schreiben! Bodenständigkeit, Liebe zu seinem Verein und seiner Stadt!!! Als BvB-Fan hab ich ihn mal in den 80ern im Westfalenstadion getroffen und mit ihm einen Schnack gehalten und wir haben ein Bier getrunken. Sehr traurig und sehr stolz ihn gekannt zu haben. Ruhe in Frieden und Danke, lieber Uwe.

Fussball ist für mich eigentlich wirklich eine Nebensache, aber: Chapeau, Du warst ein MENSCH!

Machs gut Uwe. Mein Vater Peter Haack hat 1961 in deiner Mannschaft gespielt bevor es die Bundesliga gab. Meine Familie hat nur von dir geschwärmt.

Uwe mit seiner Nähe, seiner Offenheit und Ehrlichkeit war mein Grund ins Volksparkstadion zu fahren. Auch wenn er schon lange nicht mehr auflief, so wehte ein Hauch von ihm bei jedem Spiel durchs Stadion. Ob Keagan, Hrubesch oder Kaltz, egal, jeder wurde mit ihm verglichen. Danke Uwe für ganz viele schöne Momente und Erlebnisse.

Lieber Uwe Seeler! Auch wenn Ihre Bescheidenheit und Mentalität (damals wie heute!) in das heutige "Geschäftsmodel" Fußball wohl nicht mehr passen werden, so bleibt doch sehr zu hoffen, dass den heutigen sogenannten Stars zumindest bewusst ist, welche Bedeutung Sie für viele hatte, ganz gleich, welche Farben man vertritt oder überhaupt fussballinteressiert ist. In diesem Sinne: vielen Dank, dass Sie vor fast 21 Jahren meine ausgestreckte Hand entgegen genommen haben, als ich vor einem Heimspiel gegen den SC Freiburg keine passenden Utensilien für ein Autogramm zur Hand hatte. Letztlich bedeutet mir das bis heute mehr, als eine "schnöde" Unterschrift von Ihnen. Ruhen Sie in Frieden!!!

Ein Stück Fußballgeschichte ist von uns gegangen. Er wird mir fehlen dieser bescheidene, geradlinige Mensch, der so viel für den Fußball getan hat. Die Welt ist ist um einen großen (Sports)mann ärmer geworden. Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen.

Uns Uwe war für mich (1962 in Hamburg geboren) mein uneingeschränktes Idol in der Kindheit. Durfte ihn sogar noch in der alten Schüssel live Spielen sehen und ihn vor einigen Jahren bei einem HSV Spiel persönlich kennen lernen, Unvergesslich! Mein Vorschlag, jetzt auf das Heimtrikot der Spruch "Jetzt für Uns Uwe" sticken und das Stadion in "Uwe Seeler Arena" umbenennen! Uns Uwe für immer unvergessen, Hamburg und Uwe immer im Herzen! Nur der HSV

Uwe, Dein Fuss im Volkspark steht für den riesengroßen Fussabdruck, den Du hinterlässt. Als Mensch und als Sportsmann! Ruhe in Frieden, Du großes Vorbild!

Ich war Anfang der 2000er mit meiner Mutter im Stadion, als Uwe in unseren Block kam. Meine Mutter konnte ihm die Hand geben, das war das Größte für sie. Danke Uwe und Ruhe in Frieden

Uwe, du warst das wunderbarste was diesem wunderbaren Verein passieren konnte. Das macht es für uns heute leichter, das Schlamassel in dem wir immer noch stecken zu ertragen. Du wirst uns fehlen.

Meine Eltern hatten ein Schuhgeschäft mit Sportabteilung. Schon als Kind durfte ich Uwe Seeler auf Sportmessen kennenlernen. Er begrüßte immer jeden. Auch mich. Nach der Begrüßung teilte ich meinen Eltern mit, dass ich meine Hand niemals mehr waschen werden. Zum Leidwesen meiner Eltern habe ich dies recht lange durchgehalten. Er war schon immer ein Vorbild für mich. Ehrlich und bodenständig. Ich werde "Uns Uwe" immer in Erinnerung behalten. In stiller Trauer.

Mein erstes Live-Erlebnis mit dem HSV und Uwe Seeler war am 19.10.1958 bei dem Spiel in der Oberliga-Nord ASV Bergedorf 85 - HSV 1:4. Das Spiel fand auf Grand im Billtal-Stadion in Bergedorf vor sagenhaften 25.000 Zuschauern statt. Der HSV damals noch mit Uwe's "Zwilling" Klaus Stürmer, der leider sehr früh verstorben ist.

Bei meiner ersten Begegnung mit Uwe Seeler war ich vieleicht zehn Jahr alt. Anlässlich der Eröffnung seiner Tankstelle in Karlhöhe hatte er mir einen Wasserball geschenkt. Das vergisst ein kleiner Junge nicht. Wenig später war er für mich der Held meiner ersten Fußballübertragung im Fernsehen (Wembley 1966). Sein Kopfballtor dann in Mexico ist für mich unvergessen und ich gebe heute noch an, dass ich bei seinem Abschiedsspiel im Volkparkstadion dabei war. Auch erinnere ich mich an ein TV-Interview mit Reinhold Beckmann, wo Uwes Urzeithandy klingelte und Herr Beckmann sagte er solle doch rangehen (soviel Zeit muss sein). Uwe erzählte dann seiner Frau, dass gerade im Fernsehen sei und später zurückrufen würde. In einer Welt, wo immer weniger noch normal ist, war Uwe Seeler für mich ein Fels in der Brandung. Seine Werte waren die meinigen, ich werde ihn nie vergessen.

Einer der Ersten, für den Werte wichtiger waren als Reichtum, immer bodenständig und stets geerdet von seiner Frau. Ein treuer Sportsmann durch und durch, nicht nur beim HSV, sondern in allen Teilen der Republik, offen und ehrlich. Hamburg wird dich nicht vergessen. Alle Kraft der Familie.

Ich bin mit Uwe Seeler durch meinen Opa in Verbindung gekommen. Mein Opa war lange Jahre Schiedsrichter im dörflichen Bereich und immer viel unterwegs in Sachen Fussball. Fussball war seine große Leidenschaft. Mein Opa ist vor vier Jahren verstorben und eigentlich kondoliere ich hier in seinem Namen. Er wäre sehr traurig gewesen über den Tod von "Uns Uwe" und nun ist es doch auch eine schöne Vorstellung, dass die beiden sich oben auf einer Wolke treffen und über Fußball fachsimpeln. Mein Beileid für die Familie und die Frau von Uwe Seeler. Er wird sehr fehlen und die Lücke wird sich nie schließen. Aber in einiger Zeit kann man sich an viele schöne Dinge erinnern und sich damit trösten, dass man sich ganz bestimmt irgendwann wieder sieht.

Als Kind interessierte ich mich nicht für Fußball, war aber stolz darauf, denselben Vornamen zu tragen wie "Uns Uwes" Ehefrau! Zum Fußball kam ich erst durch meine Söhne, und daher erlebte ich auch das grandiose Geburtstagsständchen des voll besetzten Volksparkstadions mit! Wir waren durch die Masken alle "ein bisschen Uwe". Uwe, ein wunderbarer und authentischer Mensch. Deiner Familie und besonders Ilka mein Beileid.

Der größte HSV'er, den es je gegeben hat und geben wird, ist von uns gegangen. Aber wie die Raute im Herzen, so ist auch "Uns Uwe in meinem Herzen. Denn Helden leben lange, doch Legenden sterben nie!

Solange ich denken kann, bin ich Fan des HSV. Genauso lange habe ich Uwe Seeler verehrt, erst als Spieler (auch wenn er da schon länger nicht mehr aktiv war), später immer mehr als den bescheidenen, freundlichen und durchaus auch mal unbequemen Menschen, der mit seiner Meinung nie hinterm Berg gehalten hat. Ich habe ihn leider nie persönlich getroffen, aber er war und ist für mich die Verkörperung des Typ Sportlers und Menschen, den ich so sehr schätze und der mir leider zunehmend im Profisport fehlt, insbesondere im Fußball. Bodenständigkeit, Loyalität, Ehrlichkeit und sehr liebenswert. Ich wünsche seiner Frau und seiner Familie viel Kraft! Uwe, vielen Dank dafür, dass Du so viele Menschen, so wie mich, geprägt hast!

Als Zehnjähriger habe ich die Fußball-WM in England im Fernsehen verfolgt. Besonders aufgefallen war mir da ein Spieler namens Uwe Seeler. Als die WM zu Ende war, fragte ich meinen Vater: Was machen jetzt unsere Spieler, speziell Uwe Seeler? Mein Vater meinte, Uwe Seeler spielt beim HSV!Meine Antwort: Ich bin ab jetzt HSV-Fan!! War nicht immer leicht, hier ganz im Süden von Deutschland. Ich bin auch heute noch HSV-Fan, danke Uwe, auch wenn ich dich nie live erleben durfte trage ich die Raute für immer im Herzen! Tschüss Uwe!

Mein tiefempfundenes Mitgefühl für Ilka Seeler und die ganze Familie. Obwohl ich im Herzen braun-weiß bin, war er für mich stets ein sportliches Vorbild. Seine menschliche Größe zeigte "Uns Uwe" mir und meiner Familie, als ich im Jahr 2011 zum 84. Geburtstag meines Vaters, der Zeit seines Lebens eine "Rothose" war, beim HSV um ein Treffen mit Uwe Seeler bat. Dieser gewährte uns damals, vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg, ohne zu zögern ein Treffen mit unserem Vater, meiner Schwester und zwei Nichten. Er gab meinem Vater Kraft, der vier Jahre zuvor seine Frau verlor und nach Halt suchte. Dieses kurze Treffen hat meinem Vater viel bedeutet und jedem, ob er es wissen wollte oder nicht, hat er davon erzählt. Das Bild mit Uwe und dessen Autogramm stand bis zu seinem Tode neben den Familienfotos in seinem Schrank. Uwe Seeler war nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein selbstloser, fabelhafter Mensch mit der Fähigkeit, anderen auf Augenhöhe zu begegnen und sie glücklich zu machen, nur mit seiner Präsenz und Ausstrahlung. Es fühlt sich für mich an, als ob ein guter Freund gegangen wäre, obgleich ich ihn nur ein einziges Mal getroffen habe. Leb wohl Uwe, und Danke dafür.

Mach's gut Uwe. Mein Onkel Gerd Riedel hat noch gegen dich gespielt, bevor es die Bundesliga 1963 gab. Er spielte sogar in der Nationalmannschaft unter Sepp Herberger um 1950 herum. Er starb letztes Jahr im Februar mit 88 Jahren. Nun könnt ihr beide euch ja auf einer Wolke über die alten Zeiten unterhalten. Der Name Uwe wird für immer, ohne einen Namenszusatz, mit "Seeler" verbunden bleiben. Mein Onkel hatte den gleichen Charakter wie du Uwe. Das passt doch.

Neffe Detlef Riedel sagt "Tschüss" euch beiden.

Uwe Seeler und Fritz Walter waren meine Vorbilder im Fußball. 1955 konnte ich das erste Mal Uwe live mit der jungen HSV-Mannschaft im Südweststadion in Ludwigshafen in einem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Kaiserlautern spielen sehen und war von seiner Spielart als Mittelstürmer sehr begeistert. Klein von Wuchs, aber damals schon ein exzellenter Kopfballspieler. Wir wissen alle, dass er auf dieser Position Weltklasseformat erreichte. Edler, volksnaher Mensch. Danke nochmals für das Autogramm vor dem Länderspiel gegen die Tschechoslowakei vor dem Europahotel in Ludwigshafen am Rhein. Ein großer Fußballer ist von uns gegangen. Ich werde Dich immer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden.

Ich denke an einen bescheidenen Menschen, der nicht im Mittelpunkt stehen wollte, aber der Mittelpunkt für viele Menschen war!

Uwe Seeler durfte ich einmal bei einem Spiel seiner Traditionsmannschaft in Löhnberg/Lahn erleben. Trotz einer Verletzung spielte Uwe Seeler die zweite Halbzeit durch und wandelte mit blitzsauberen Kopfballtoren einen Rückstand in einen Sieg um. In der Pause und nach dem Spiel ließ er sich bereitwillig fotografieren, war immer freundlich und zugewandt. Als Gast auf dem abendlichen Burgfest gab er im Weinkeller meinem Vater ein Autogramm. Seine Freundlichkeit, seine Bescheidenheit und sein sportlicher Einsatz haben mich damals nachhaltig beeindruckt und zu seinem Fan gemacht. Danke Uwe Seeler für ein tolles Erlebnis!

Lieber Uwe, ich bin sehr traurig. Ich bin durch dich und deinen Einsatz bei deinem ersten WM-Spiel in Schweden im Jahre 1958 und deinem ersten Tor bei einer Weltmeisterschaft gegen Argentinien damals als Sechsjähriger Junge dein Fan und dann auch Fan deines und unseres HSV geworden - und das als Kind mit Wohnsitz im Rheinland. Ich habe mich aber nie unterkriegen lassen und bin jetzt im Alter von 70 Jahren natürlich immer noch HSV-Fan und war und bin dein großer Bewunderer. Lieber Uwe, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute auf dem Weg zu unserem Hermann. Ruhe in Frieden und mein herzliches Beileid an deine Lieben und insbesondere an deine liebe Frau Ilka.

Tschüss, Uwe. Ich durfte dich kennenlernen auf eurem Platz bei einem F-Jugend Spiel als Schiedsrichter. Du warst an der Seitenlinie und die kleinen haben Dich vergöttert. Ich hatte so meine Probleme, ein normales Fußballspiel zu gestalten und zu pfeifen. Ich durfte dich noch einige Male auf dem Rasen, der unsere Welt war, treffen. Ich werde dich nicht vergessen. Gute Reise und Aloha Uwe, ein kleiner Fußballer und Schiedsrichter von Komet Blankenese.

"Uns Uwe" hieß es immer in meiner Familie, als ich noch klein war. Das stand für Loyalität, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Respekt. Er hat mich inspiriert, selbst Fußball zu spielen. Und wenn wir als Kinder auf dem Bolzplatz waren, hieß es aus allen Ecken "Ich bin Uwe Seeler". Mit ihm geht auch das letzte Stück Kindheit und das stimmt mich unheimlich traurig. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und ich wünsche Ihnen viel Kraft und alles Liebe.

Einer von uns ist gegangen. Ich bin traurig, aber es bleiben die vielen Erinnerungen an tolle Spiele von ihm. Ich habe ihn beim 3:2 gegen Schottland 1968 im Volkspark das erste Mal spielen sehen. In Hamburg sagt man Tschüss. Wegen ihm bin ich HSV Fan!

Der größte HSVer den es je gegeben hat und geben wird ist von uns gegangen. Aber wie die Raute im Herzen, so ist auch uns Uwe in meinem Herzen. Denn Helden leben lange, doch Legenden sterben nie!

Uwe Seeler - ein Mensch, den ich sehr geschätzt habe - und den ich nicht vergessen werde. Obwohl ich nie fussballbegeistert war.

Lieber "Uns Uwe", du warst meine Jugend, mein Idol, ich war als junges Mädchen Fußballfan, ich kannte alle Namen, mit denen du in den 60ern und 70ern gespielt hast - Beckenbauer, Müller, Netzer, Breitner etc. Und du warst Hamburg und hanseatisch: klar, ehrlich und bescheiden. Mögen diese Werte uns erhalten bleiben in dieser so verrückt gewordenen Zeit. Du bleibst in meinem Herzen und ich weiß, dass du nicht weg, sondern nur fern bist.

Ich erinnere mich an Uwes erstes Länderspiel in Hannover gegen Frankreich. Da konnte man sehen, was für ein Talent er war. Ich werde ihn immer in meinem Herzen tragen. Ruhe in Frieden.

Einer der Besten ist leider gegangen. Sportlich wie auch menschlich ein unvergesslicher Mensch. Ich wünsche der Familie viel Kraft, den großen Verlust zu verkraften. Uns Uwe, ich wünsche dir eine gute Reise. R.I.P. Du bleibst für Millionen in ewiger Erinnerung

Die Fahne ist auf halbmast, uns Uwe hat seine letzte Reise angetreten. Alle anderen und ich behalten dich im Herzen. Deine Lebensphilosophie und dein Fussballtalent machten dich einmalig. Vorbild für ganze Generationen. Du warst ein Macher, keiner der große Reden hielt, oder sich selbst gerne reden hörte. Bescheiden, bodenständig und immer freundlich und der genau wusste, wo dass Tor des Gegners stand. Wir alle wussten, irgendwann kommt der Tag, an dem Du gehst, doch glauben wollte es keiner. Meine Gedanken sind bei Dir und deiner Familie. Tschüss Uwe.

Liebe Familie Seeler, es war mir vergönnt "Uns Uwe" spielen zu sehen. Ich werde ihn immer als einen der größten deutschen Fußballer und bodenständigen Menschen in Erinnerung behalten. Möge es ihnen Trost und Zuversicht sein, dass nicht nur in Deutschland um "Uns Uwe" getrauert wird.

Der Lautrer Fan, Robert Wies

Danke "Uns Uwe". HSV-Fan bin schon als Kind geworden. Uwe im Stadion zu sehen, ein berauschende, prägendes Erlebnis. Noch heute beneide ich meinen Mann, beim Abschiedsspiel dabeigewesen zu sein. Keiner steht so sehr für Treue, Zusammenhalt und für die Überzeugung, dass Geld nicht glücklich macht, wie "uns Uwe"! Ein Idol, ein Vorbild, ein Mann Hamburgs und des HSV bleibt Uwe Seeler über den Tod hinaus.

Uwe Seeler was een goede, maar vooral eerlijke voetballer. Overtredingen had der Uwe niet nodig, hij had de gave om op sportieve wijze "wraak" te kunnen nemen! Een grote voetballer is van ons heen-gegaan! Rust in vrede namens een trouwe PSV supporter uit Eindhoven!

Meine Freunde und ich waren zehn Jahre alt, als die WM 1966 stattfand und wir waren total begeistert von unserer Nationalmannschaft und ihrem Kapitän Uwe Seeler. Fast unsere ganze D-Jugend spielte endlich in den von uns so lange ersehnten Adidas-Fußballschuhen, die Uwe's Namen trugen. Ein aus schwarzem Rindbox gefertigtes und in blaue Nylonnoppen gepresstes Glück, dass uns unserem Vorbild gleich soviel näher brachte. Die schwierigsten Fußballdinge waren leicht zu lernen, wenn uns Uwe zeigte, wie es ging. Das galt für seine Flugkopfbälle ebenso wie für seine Fallrückzieher und technischen Finessen. Aber auch wenn der Gegner unfair spielte, zeigte uns Uwe, wie man das in Würde ertrug, oder wie man seinem Gegner nach dem Spiel aufrichtig gratulierte, auch wenn die Niederlage noch so bitter war. Ein großer Fußballer und Mensch ist von uns gegangen, aber es ist ein großes Glück, dass unser gemeinsames Erinnern ihn noch eine Weile bei uns halten kann.

Lieber Uwe, ich freue mich, dass ich dich persönlich kennenlernen durfte. Du warst ein fantastischer Mensch. Komm gut über die Regenbogenbrücke R.I.P "Uns Uwe". In liebevoller Erinnerung, Sigi von den HSV-Diamanten.

Obwohl ich bereits 72 Jahre alt bin, "Uns Uwe" war irgendwie immer da, solange ich denken kann.Tschüss Uwe!

Dank Uwe geht mir seit gestern wieder durch den Kopf, was ich mit dem HSV erleben durfte. Mein Vater Lutz wurde durch Uwe Seeler zum HSV-Fan und nahm mich ab 1980 mit ins "Boot", nach Hamburg ins Volksparkstadion und auch auswärts mit. Ich war beim letzten Bundesligaspiel des HSV 82/83 aber auch 17/18 im Stadion. Besonders die Begegnungen mit Hermann Rieger, den wir ab 2004 mehrfach aus der Nähe bestaunen und mit ihm sprechen konnten, sind ebenfalls unvergessen. Jetzt sind alle drei auf ihrem Platz ganz oben in ihrer Ehrenloge. Tschüss Uwe!

Es ist, als wäre einer aus unserer Familie gestorben, so traurig. Hamburg ohne Uwe Seeler ist schwer vorstellbar. Das Herz des HSV.

Lieber Uwe, du wirst uns immer in Erinnerung bleiben und für dich ist jetzt im Himmel im Kader der Legenden ein Platz frei geworden. Danke für alles Uwe Seeler.

Lieber Uwe, schade, dass du von uns gegangen bist. Ich denke, der liebe Gott brauchte einen echten Anführer für seine beste Elf, den hat er nun gefunden. Ich, als alter Fan von Hertha BSC, habe dich am 22. Februar 1964 im Olympiastadion gesehen und war seither tief beeindruckt. Zwar hast du mit dem HSV 2:1 gewonnen, aber dein Auftreten, deine Art zu spielen war ein Erlebnis. Was du für den HSV und die deutsche Nationalmannschaft geleistet hast, ist kaum in Worte zu fassen. Doch die größte Leistung von dir war immer deine Natürlichkeit. Dein Wesen macht dich zum Helden. Ruhe in Frieden.

Der Tod von Uwe Seeler hat mich, Jahrgang 1949 sehr traurig gemacht. Er war für mich in meiner Kindheit, im jugendlichen Alter und als erwachsener Mann stets ein Vorbild in sportlicher und menschlicher Hinsicht! Ein großartiger und sportlicher Mensch geht uns voraus. Seinen Hinterbliebenen möchte ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Das Hamburger Stadion in "Uwe Seeler Stadion" umzubenennen, würde ich auch als Süddeutscher sehr begrüßen. Uwe Seeler bleibt auch "Uns Uwe".

Uwe Seeler war damals für mich als fußballinteressierte Heranwachsende und junge Frau und - na klar - Werder-Fan ein Ausnahme-Idol. Seine bis zuletzt typisch hanseatische Ausstrahlung und Bodenständigkeit war und ist schlicht nachahmenswert. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und Familie. Ruhe in Frieden, Uwe!

Es ist so traurig. Aber ich weiß, was auf meinem Trikot jetzt draufkommt - die Nummer 9. Ich habe Sie 1981, als ich zu Besuch in Hamburg war, getroffen und Sie haben mir ein Autogramm gegeben und sagten mir ich solle immer meinem Herzen folgen. Das habe ich bis heute getan.

Danke für die schönen Jahre. Auch gegen den VfR Neumünster bleiben die Spiele in ewiger Erinnerung. Respekt für das Lebenswerk als Fussballer, und genauso als Mensch. Ich würde mir wünschen, dass das Volksparkstadion in Zukunft "Uwe Seeler Stadion" heißen würde, und bestimmt würde das eine große Freude für Uwe sein. Ruhe in Frieden.

Es war gestern ein trauriger Tag, "Uns Uwe" ist tot! Mein erster Gedanke war, wenn das der Opa wüsste, also mein Vater, der vor vier Jahren im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Für ihn war Uwe Seeler der "größte Fußballer" den Deutschland je hatte. Mein Vater war immer HSV-Fan. Ruhe in Frieden, Uwe Seeler.

Meine Gedanken an Uwe gehen weit zurück. 1963 als zehnjähriger erlebte ich jede Woche Uwe in der Bundesliga und er war vom ersten Tag mein Idol. Bei einem Pokalspiel auf dem Bieberer Berg in Offenbach anno '67 oder '68 durfte ich ihn live erleben. Es fällt mir schwer, ihn nicht mehr unter uns zu wissen, aber dies ist unser aller Weg. Uwe, ich werde dich immer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden. Ein HSVer aus dem Süden der Republik.

Ich als Schwabe, der in den 50er-Jahren in HH lebte, bin immer ein treuer Fan von Uns Uwe geblieben. Seine Karriere habe ich am Rothenbaum hautnah miterleben dürfen. Tschüss min Jung und R.I.P.

Lieber Uwe,

"Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen. Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande als flöge sie nach Haus…"

Ruhe in Frieden, lieber Uwe.

Wann immer wir Kinder Fußball spielten, wollten alle Uwe Seeler sein - auch die Mädchen. Eine Legende ist gegangen - die Legende bleibt! R.I.P. "Uns Uwe".

"Uns Uwe" war ein Idol und eine echter HSVer. Beeindruckend war seine Bescheidenheit, Bodenständigkeit und Ehrlichkeit. Das alles machte ihn zu einem Vorbild für Jung und Alt. Die Raute, tief verankert in seinem Herzen, ein echter Hamburger. Uwe wird unvergessen bleiben. In Gedanken sind wir bei Ilka Seeler und der Familie. Tschüss Uwe!

Er war ein Jahrhunderttalent als Fußballspieler. Als Mittelstürmer waren seine Tore legendär. Auf der anderen Seite ist er als Mensch seiner Vorbildfunktion als Sportler ständig und immer gerecht geworden. Nicht um Eindruck zu schinden, sondern weil diese Haltung seinem Charakter entsprach. Er war authentisch. Ich schreibe aus tiefster Überzeugung, weil ich den Wunsch habe, ihn zu würdigen.

Ich bin sehr traurig, weil mein Kindheitsidol nicht mehr ist. Es gibt wenige Fußballer, die ich verehre. Uns Uwe war einer davon. Mein Beileid und meine Gebete sind bei seiner Familie, denen ich viel Kraft für die kommende Zeit wünsche. Tschüss Uwe!!!!

Viel zu früh geht ein besonderer Mensch, Vorbild für jeden von uns. Bescheidenheit und Menschlichkeit zeichnen sein Leben. Der Familie Seeler und allen Freunden von "Uns Uwe" herzliches Beileid und viel Kraft für diese Zeit. In meinen Herzen hat Uwe Seeler einen Platz gefunden.

Ich bin Hamburger Jung, Fussballspieler, Mittelstürmer und Uwe war mein großes Vorbild. Ich habe versucht, so zu sein wie er. Habe viele Tore genacht, davon bestimmt 75 % per Kopf. Ich habe ehrenamtlich als Jugentrainer, Jugenleiter und noch heute als Vereinsvorsitzender gearbeitet. Wollte immer sein wie Uwe. Natürlich nie erreicht aber doch nachgemacht. Er ist wie Helmut Schmidt ein großer Hamburger, bewundernswerter Mensch gewesen. Danke Uwe, Alfred Arndt, 69 Jahre.

Bis zum Abitur 1972 habe ich in Norderstedt gelebt, war unter meinem Mädchennamen Beermann recht erfolgreichen Mitglied der Leichtathletik-Abteilung des HSV. Mein Elternhaus stand im damaligen Harksheide, nicht weit entfernt von Uwe Seelers Haus. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie oft wir als Kinder am Gartenzaun von Uwe Seelers Haus gestanden haben und um eine Unterschrift gebeten haben. Uwe Seeler kam oft selbst an den Zaun und hat unseren Wunsch erfüllt, stets freundlich und zuvorkommend. Seinen Rat, immer viel Sport zu treiben habe ich befolgt. Nach dem Diplomsport-Studium in Mainz habe ich fast 40 Jahre Schülerinnen und Schüler im Sinne der Ideale von Uwe Seeler unterrichtet. Sein Tod hat mich sehr traurig gemacht.

Lieber Uwe, in Hamburg sagt man "Tschüss". Das sagen wir jetzt leise zu Ihnen. Danke für alles! Unser tiefes Mitgefühl gilt Ihrer Familie.

Die Himmel-Mannschaft hat jetzt seinen Mannschaftsführer. Wir werden dich niemals vergessen.

Mit Uwe Seeler geht ein Mensch, der uns allen den Spiegel vorgehalten hat, in puncto Bescheidenheit und wie er es nannte "gelassen bleiben". Viele Menschen verehren Ihn, weil Sie genau diese Tugenden an Ihm bewundert haben. Am 29.08.1954 bestritt er mit Sondergenehmigung (er war damals erst 17 Jahre alt) sein erstes Oberliga-Spiel am Rothenbaum für den HSV gegen den VfB Oldenburg und schoss in der 35. Minute bereits sein erstes TOR! Die "Geburtsstunde" von "Uns Uwe". Danach kamen viele wichtige und spektakuläre Tore dazu, deshalb sage ich als St. Paulianer: Uwe wird als Mensch fehlen und seine fußballerische Leistung für die "Rothosen" bleibt auf ewig unerreicht!

Tschüss Uwe Seeler. Als junges Mädchen hab ich schon dem Training am Rothenbaum beigewohnt, wegen "uns"Uwe, später mit meinem Vater im Volksparkstadion die Spiele verfolgt. Der Familie wünsche ich viel Kraft.

Mich hat der Tod von Uwe Seeler sehr getroffen. Ich möchte aber primär für meinen Vater schreiben, der vor zwei Jahren mit 84 Jahren verstorben ist. Mein Vater hat "Uns Uwe" seit seiner Jugend immer bewundert. Bis zum Tod meines Vaters gab es nur den HSV. Diese Zeilen schreibe ich bestimmt im Sinne meines Vaters. Möge Uwe Seeler in Frieden ruhen.

Mit "Uns Uwe" verliert unsere Stadt einen ganz Großen. Ein Vorbild durch alle Generationen. Seine Loyalität zu seiner Stadt Hamburg und natürlich unserem HSV sucht seinesgleichen. Schon als lütte Deern nahm mein Vater mich mit zum HSV. Solange ich denken kann, gehört Uwe Seeler zu meinem Leben. Ein großartiger Fußballer und ganz feiner und bodenständiger Mensch hat seine letzte Reise angetreten. Mein herzliches Mitgefühl für Uwes Familie und Freunde. Uwe, Du bleibst in unseren Herzen. Mit stillem Gruß.

Lieber Uwe, für mich bleibst du unvergessen. Du warst einer der besten Fußballer, die es je gab und noch geben wird. Deine Bodenständigkeit, deine Bescheidenheit, deine Treue, dein Humor, all das machte dich einzigartig und zum Vorbild. Als Hamburger Jung und HSV-Fan bin ich so stolz auf dich. Wenn ich mich vor jemanden verneige, dann vor dir.

1994 hatten mein damals vierjähriger Sohn und ich das große Vergnügen, Fritz Walter und Uwe Seeler bei einer Autogrammstunde in Berlin zu treffen. Den beiden machte es ein besonderes Vergnügen, sich den Endspiel-Kicker von 1954 auf jeder Seite anzugucken und zu signieren - Fritz Walter und Uwe mit Widmung für meinen Sohn. Die Schlange hinter uns wurde immer länger... Fritz und nun Uwe - zwei Menschen und Vorbilder forever!!! Tschüss.

Uwe Seeler war und ist ein Idol und Vorbild für junge und alte Hamburger*innen. Wir waren Fans unser ganzes Leben lang - und werden es bleiben. Uwe hat definiert, was es bedeutet, die Raute im Herzen zu haben, in seinem großen Herzen. Wir sind in Gedanken bei Ilka Seeler und der ganzen Familie.Tschüss Uwe!

Er war ein Vorbild gerade für Jugendfußballer. Mit 10 Jahren als Jugendspieler angefangen und immer zu Uwe aufgeschaut. Auch später als Kreisliga-Verteidiger immer noch das große Vorbild. Danke Uwe!

Uns Uwe hat meine Kindheit und Jugend begleitet. Ich bin zwar Fan des anderen Stadtvereins, aber die Gradlinigkeit und Bodenständigkeit habe ich immer bewundert. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Hamburg ist um eine Persönlichkeit ärmer geworden.

Seit 1969 stand ich in der Westkurve des Volksparkstadions und habe dich als Spieler bewundert. Du warst nicht nur ein großartiger Fußballer, sondern auch ein großartiger Mensch. Ich bin großer Fan und sehr betroffen. Du bist immer dem HSV treu geblieben. Nur der HSV!

Unser Leben lang hast du uns begleitet. Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. Uns Uwe, du bist nicht tot. Du hast nur den Raum gewechselt. Wir wünschen der Familie ganz viel Kraft für die nächste Zeit. Tschüss Uwe

Seit 1961 war Uwe ein Vorbild für mich, damals war ich 9 Jahre alt. Uns Uwe war immer ein Kämpfer und lief noch hinter dem Ball her, als Andere schon lange mit dem Kopf in der Kabine waren. Ich erinnere mich an viele Spiele, wo das so war. So zum Beispiel beim Stand von 0:4 in Köln. Nur einer kämpfte noch, Uns Uwe. Auch heute können sich viele Fußballer von ihm eine Scheibe abschneiden. Uwe Seeler war ein ganz besonderer Mensch, stets bescheiden, immer seinem HSV treu und immer freundlich zu jedem, der ihm auch freundlich begegnet ist. Wir durften ihn vor 2 Jahren beim HSV kennen lernen. Es war ein Erlebnis und ich danke dafür.

Mit Uwe Seeler geht ein besonderer Mensch welcher auf immer als Beispiel für jeden Spieler, Mitarbeitenden und Fan mit Raute auf der Brust gilt. Seine Bescheidenheit und offene Art repräsentieren die Hanseatische Haltung nach der er lebte. Hamburg verliert ein großen Sohn, doch das Lächeln auf den Gesichtern beim Reden über "Uns Uwe" bleibt. Aufrichtiges Beileid an die Familie Seeler, Freunde und Bekannte.

Ich bin mit der Ära von Uwe aufgewachsen. Dieser Sportler verkörpert für mich das, was auf dieser Welt einmal wichtig war. Beständigkeit, Ehrlichkeit und hohe Sympathiewerte. Die Heimatverbundenheit mit seiner Stadt Hamburg ist beispiellos. Er hat uns gezeigt, dass die Fußball-Raffkies heutzutage statt Bällen nur noch Dollarzeichen sehen und keinen Bezug mehr zu dem Verein haben, für den sie spielen. Ich werde "Uns Uwe" nicht vergessen. Leb wohl, wo immer du jetzt bist.

Mit Uwe Seeler verliert Deutschland einen immer bescheidenen, charakterstarken und liebenswürdigen Menschen. "Uns Uwe" war auch ein Sportler ohne Makel, ohne Allüren. Es macht mich unendlich traurig und meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. R. I. P. UWE SEELER

Er war und ist der beste Fußballer den ich je gesehen habe. Du bleibst immer ein großes Vorbild für jeden HSVer.

In großer Dankbarkeit und tiefer Ehrfurcht verneige ich mich vor Dir als Mensch und als Sportler und sage Tschüss Uwe. Du bist der größte HSV-Spieler aller Zeiten. So einen wie Dich wird es nie mehr geben. Mit Dir verliert der HSV, aber auch die Stadt Hamburg, einen unersetzlichen Teil an Identität. Ruhe in Frieden!

Meine Gedanken schweifen zurück in die frühen 70er-Jahre. Als Teenie verfolgte ich schon damals Samstagnachmittags die Radioübertragungen der Fußball-Bundesliga; aus dem Volksparkstadion meldete sich, wenn ich mich richtig erinnere, Reporterlegende Fritz Klein. In Kiel 1962 geboren war ich HSV-Fan. Und eigentlich gab es nur einen Kicker, der alleüberstrahlte: UWE SEELER!!! Die Aura, die Uwe auf dem Platz hatte, war sagenhaft. Die Tatsache, dass er dann irgendwann den berühmten Geldkoffer samt Trägern nach Mailand zurückschickte, weist uns den Weg zu seinem unbestechlichen Charakter. Er ist, wie er selber sagte, immer normal geblieben. Welcher hochbezahlte Elitekicker kann das schon heutzutage von sich behaupten?

Ich bin als kleiner Jung 1961 mit Uwe durch das Fernsehen bei der Übertragung der Europapokalspiele gegen Burnley und Barcelona in Kontakt gekommen. Damals lebte ich noch in der ehem. DDR. Nach unserer Flucht war ich häufig Gast im Volkspark-Stadion. Uwe war einer der letzten Vertreter hanseatischer Tugenden und Lebensweise. Meine HSV-Fahne hängt auf halbmast. Ruhe in Frieden, Uwe!

Ein Mensch und Vorbild, der nie der Gier nach mehr Geld und Ansehen gefolgt ist! Ich verneige mich in Gedanken vor Uwe Seeler und wünsche seiner Familie Trost in diesen Stunden.

Lieber Uwe, Sie waren das Idol meiner Jugend. Oft war ich als Schüler am Rotherbaum und habe beim Training zugeschaut. Auch bei der Meisterfeier 1960 durfte ich mit meinen Eltern teilnehmen, genauso wie bei vielen Spielen im Volksparkstadium und Ihrem Abschiedsspiel. Auch eine persönliche Begegnung in einem Sportartikelgeschäft - ich war sprachlos, mein Idol persönlich zu treffen - werde ich nie vergessen. Sie haben so viel für den HSV, für die Stadt und die Nationalmannschaft getan, hier bleibt nur ein ganz klares "Vielen, vielen Dank". Ich bin sehr traurig, dass wir so einen hervorragenden Menschen verloren haben. Meine Beileid gilt der Familie.

In der Zeit zwischen 1964 bis 1966 klingelten meine Freundin und ich beim Ehepaar Seeler an der Haustür. Wir waren noch sehr jung und unser Herz klopfte bis zum Halse; wir wünschten uns so sehr ein Autogramm von Uwe. Sehr freundlich wurden wir empfangen, bekamen sogar von Frau Ilka einen Drink serviert. Nie werde ich diese Wärme und Freundlichkeit vergessen. Ich bin sehr traurig.

Lieber Uns Uwe, mein Vater hat immer von zwei Spielern gesprochen, die er bewundert und auch hat spielen sehen. Fritz Walter und Uwe Seeler. Fritz und Sie hatten vieles gemeinsam, nicht nur herausragende Fußballspieler, sondern auch Ihre Bodenständigkeit und Treue machten Sie zu Legenden. Welches Stürmertrio spielt nun in Gottes Auswahl. Fritz Walter, Gerd Müller und Uns Uwe. "Der Größte" ist gegangen.

Vergoldete Steaks, Jacken für 4.500 EURO, Friseure, die von London eingeflogen werden... da weiss man, was wir an Uwe Seeler hatten! Was für ein vorbildlicher Sportsmann.

Ich habe Uwe Seeler in Hamburg beim Tennis getroffen und wir haben zusammen ein Schinkenbaguette gegessen. Er war so völlig normal. Einfach ein schönes Erlebnis. Herzliches Beileid seiner Frau und der ganzen Familie. Für einen Augenblick steht die Welt still.

Danke lieber Uwe, dass du der Fußballwelt so viel Freude und Menschlichkeit gebracht hast. Mein aufrichtiges Beileid der Familie Seler. Mit großer Freude habe ich den Film zum 85. Geburtstag gesehen. In tiefer Trauer

Uwe war immer unser Idol. Und dass er damals nicht nach Italien ging hat mich fürs Leben gelehrt, das es höhere Werte gibt als Geld. Danke dafür und Deine Tore. Und Danke an Ilka, sie hat "Uns Uwe" in der Spur gehalten und dafür war er ihr bis zum Schluss dankbar, das hat man in den letzten Interviews deutlich gemerkt.

Ich hatte das Glück Uwe schon mit 10 Jahre zu sehen. Wenn ich auch manchmal im Volksparkstadion wegen meiner Größe nichts sehen konnte, ich war dabei. Ich komme aus Franken und die Verbundenheit zum HSV und uns Uwe ist bis heute lebendig geblieben. Ich schäme mich mit heute 73 Jahren meiner Tränen nicht. Vieleicht bewirkt sein Tod, dass man im heutigen Fußball nachdenkt. Er wird immer in meinen Herzen bleiben. Machs gut da oben.

Lieber Uwe Seeler, du warst ein Hamburger Jung und wirst es auch in Zukunft bleiben.Wir sind sehr traurig, dass du gegangen bist aber glücklich darüber, dass du uns Hamburgern so ein tolles Vorbild warst. Möge das Volksparkstadion in Zukunft Uwe Seeler Stadion heissen. Ruhe in Frieden!

Ruh in Frieden "Uns Uwe"! Hamburger Original, immer auf dem Boden geblieben, Ehrlich und direkt. Ein Fußballer, aus einer Zeit, wo es noch um Fußball ging.

Ruhe in Frieden "Uns Uwe". Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Unvergessen als Hamburger Original, Weltfußballer mit Toren, die unvergessen bleiben, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Treue zu Hamburg und Nation, niemals abgehoben, bodenständig, wirklich hanseatisch. Durfte rein zufällig mit ihm von München nach Hamburg fliegen und kann nur bestätigen, ein Vorbild über Generationen, welche man heute mehr denn je braucht. Unser herzliches Beileid an seine Familie.

Wir werden uns Uwe nicht vergessen und ich hoffe, es wird bald das "Uwe Seeler Volksparkstadion" geben.

Ein herausragender Mensch, ohne Starallüren. Einfach nur ein total lieber Kerl. Werde ihn wirklich vermissen. Für seine Familie wünsche ich, dass sie diesen schweren Verlust verkraften können. Und vom HSV würde ich mir wünschen, dass er es für Uwe Seeler schafft, wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen.

Wenn alle so wären wie Uwe Seeler, wie schön wären die Welt und der Fußball. Ruhe in Frieden.

Danke Uwe, dass es Dich gab. Du warst ein toller Sportler, aber in erster Linie ein außergewöhnlicher Mensch. Ein Vorbild für Generationen.

Ein großes Vorbild ist gegangen! Ehrlichkeit, gesundes Selbstbewußsein, Loyalität und Bodenständigkeit sind Werte, die Uwe uns vorgelebt hat, vielen Dank dafür und aufrichtiges Beileid!

Ich habe Uwe Seeler mal im Zug von Hamburg nach Sylt kennengelernt, als er in Klanxbüll in den Zug nach Westerland einstieg. Auf meine Frage im Gespräch warum er nicht mit dem Auto auf die Insel fährt, antwortete er nur "Ich bleibe nur zwei Tage, was soll ich da über 100 Euro zahlen für zwei Tage Sylt. Da park ich doch lieber in Klanxbüll und zahle nur 5 Euro Parkgebühr und auf Sylt gibt es ja genügend Busse.". Diese Bescheidenheit machte ihn immer so sympathisch er hatte nie Starallüren.

Lieber Uwe, es ist schade, daß Du es nicht mehr erleben durfte, wenn Dein HSV wieder erklassig wird. Aber ich glaube, dass der Himmel für dich extra geöffnet bleibt, damit Du deinen HSV beobachten kannst und alle die Dich brauchen schauen zu dir im Himmel.

Lieber Uwe, wir haben uns persönlich bei dem Länderspiel Deutschland gegen Wales kurz getroffen und ein paar Worte gewechselt. Du fandest es auch sehr lustig,dass meine Eltern mich nach dir benannt haben, eigendlich sollte ich Kai heißen, das lag an der WM 1966. Deiner Familie wünsche ich viel Kraft und alles Gute.

R.I.P. Uns Uwe. Nun ist dein größter Wunsch nicht mehr in Erfüllung gegangen. Aber ich bin mir sicher, du wirst jetzt da oben mit allen HSVern jedes Spiel verfolgen und am Ende der Saison werdet ihr dort den Aufstieg feiern. Mach es gut Uwe

Als gebürtiger Hamburger und HSV-Fan seit 50 Jahren bin ich mit dem Namen Uwe Seeler aufgewachsen. Für mich ist ein Teil deutscher Fußball gestorben. Aber Uwe Seeler wird für immer unvergessen bleiben. Ich wünsche den Angehörigen in diesen schweren Stunden viel Kraft und möchte meine aufrichtige Anteilnnahme aussprechen.

Im Rahmen des Fußballspieles Eintracht Sondershausen gegen eine DFB Traditionsmannschaft hatte ich 1992 die große Ehre Uwe Seeler persönlich kennenzulernen. Er war damals schon eine lebende Legende, immer freundlich, nie genervt, ein Star zum anfassen. Ich wünsche allen Angehörigen viel Kraft in den schweren Stunden und alles Gute für die Zukunft.

Unsere Stadt weint. Gerade in diesen Zeiten konnte man sich an der Bescheidenheit, der Bodenhaftung und der Herzlichkeit eines Uwe Seelers ein Vorbild nehmen. Wir werden dich nie vergessen. Alle Kraft und gute Gedanken an seine Familie.

Uwe Seeler war mehr als ein Fußballer. Das war ein aufrechter, anständiger, bodenständiger Mensch, ein Vorbild. Ich durfte ihn als Kind kennelernen, er war ein Jugendfreund meines Onkels. Gestern haben sie sich wiedergetroffen. Und ich bin sehr traurig. Tschüss Uwe! P.S.: Volksparkstadion in Uwe Seeler Stadion umbenennen - keiner hat es mehr verdient!

Was "UNS UWE" als Fußballer und nicht zuletzt für unseren HSV geleistet hat, bleibt unerreicht. Aber noch viel viel größer war der Mensch Uwe Seeler. Immer bei sich selbst geblieben. Einfach norddeutsch. Ich bin in Rehden bei Diepholz aufgewachsen, Werder-Hoheitsgebiet also. Aber, solange ich denken kann, war ich immer HSV-Fan. Warum? Mein Papa - Jahrgang 1947 - ist mit den Erfolgen Uwe Seelers groß geworden und war insofern ein großer Anhänger des HSV. Das hat sich auf mich übertragen, noch bevor unter Zebec und Happel die ganz große Zeit unseres Vereins begann. Der HSV hat Uwe alles zu verdanken. Wir werden dich und deine Werte vermissen. Solche Menschen wie dich gibt es heute leider kaum mehr.

Ruhe in Frieden "Uns Uwe". Unvergessen als Hamburger Original, als bester Fußballspieler deiner Zeit, niemals abgehoben, bodenständig, wirklich hanseatisch. Der HSV ist immer noch in unseren Herzen und mit ihm du. Wie viele Spieler könnten sich an dir ein Vorbild nehmen! Wir sind sehr betroffen und trauern mit der Familie.

Er hat meine Generation begleitet. Uns Uwe: Ein warmherziger, humorvoller Mann, der auch im Alter Haltung zeigt und zu seinen Beschwernissen steht. Er war ein Fußballspieler, der immer voller Leidenschaft geackert und gekämpft hat. So behalte ich ihn in Erinnerung. Sein sympathischer Hamburger "Slang" klingt noch lange nach.

Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Uns Uwe stand mit seiner Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Treue und der von ihm geliebten Normalität für Werte, die heute leider nicht mehr so selbstverändlich anzutreffen sind. Ruhe in Frieden Uwe Seeler

Ein ganz Grosser wurde gerufen. Ein Vorbild, nein DAS Vorbild, mein Vorbild für Bescheidenheit, Fleiss, Bodenständigkeit und Fairness. Der Familie mein aufrichtiges Beileid und ganz viel Kraft für die Zukunft.

Lieber Uwe. Legenden sterben nie! Bescheidenheit, Loyalität und ein großes Herz das warst du. So einen wie dich wird es nie wieder geben.Ganz Hamburg trägt Schwarz und vergeigt sich vor dir. Wir werden dich nie vergessen. In Hamburg sagt man Tschüss "Uns Uwe "

Mensch Uwe, ich habe Dich damals schon mit meinem Vater im Volksparkstadion gesehen. Du bist Hamburg! Tschüss

Mich hat der Tod eines Sportlers, Promis etc. noch nie zu Tränen gerührt - gestern war es so weit. Uwe, du warst einfach nur toll! Ach wenn es in dieser Welt doch mehr "Uwes" geben würde... und eines ist absolut klar: DU bist nicht als Zweitligist gegangen. In diesem Sinne NUR DER HSV - Du hast es uns vorgelebt!

Uns Uwe das wirst du immer bleiben in dieser großen HSV-Familie. Deine Tore werden unvergessen bleiben. Du warst ein großer des Weltfussball. Warst HSVer durch und durch. Ein grossartiger Mensch. Man könnte noch tausend worte schreiben. Ruhe in Frieden Uwe.

Ich bin sehr traurig. Vielen der heutigen Stars würde die Bescheidenheit von Uwe sehr gut zu Gesicht stehen. Ruhe in Frieden.

Wir sind alle so traurig. Ein Mann mit einem Herz aus Gold. Mein Herzliches Beileid an seine Familie und seine Freunde. Nur der HSV.

Ruhe in Frieden lieber Uwe! Mir ist, als wenn ein lieber Bekannter/Freund gegangen ist, auch wenn ich ihn leider nie persönlich kennengelernt habe! Ein großer Mensch mit einem großen Herzen hat diese irdische Welt verlassen. Die Raute im Herzen hat er dennoch nie ein böses Wort über Gegner verloren. Du wirst fehlen!

Als Kind habe ich mit meinem Vater Fußballspiele geschaut. Sie waren unser Held! Ihnen war das Fußballspiel, der HSV und ihre Stadt Hamburg immer wichtiger als Geld. Für Ihre klare Haltung und Ihre Bescheidenheit habe ich Sie bewundert. Sie werden fehlen und bleiben unvergessen.

Lieber Uwe Seeler, als ich ein kleiner Junge war, habe ich dich verehrt. Und 1970 durfte ich - als Schuljunge - bis nach Mitternacht die WM in Mexiko schauen. Heute bin ich dankbar, dass du mir gezeigt hast, mit viel Humor sich selbst treu zu bleiben (und "unserem" HSV). Maak dat goot!

Ein letztes Servus aus Wien, min Uwe. Du, Kevin und Ernst seid der Grund, warum ich unserem HSV noch immer die Daumen und Treue halte. Schade, dass du unsere Rückkehr in die Beletage (wann auch immer die sein mag) nicht mehr im Stadion erleben kannst, aber ich bin sicher du sitzt schon auf an Wolkerl und schaust obi. Traurig bin ich fürwahr, aber nicht so sehr, denn dafür hast du uns Zeit deines Lebens zu viel Freude geschenkt und die Erinnerung macht mich lächeln.

Mein Leben war von Anfang an mit dem HSV und Uwe unzertrennlich verbunden. Wir wohnten 1958 in den Postbaracken auf dem Lindenhof (heute die Sporthalle und Platz 10). Das Haus dahinter das von Fam. Seeler. Mein Fussball lag fast jeden Tag beim ihm im Garten und er kickte ihn zurück. 1971 sollte ich eine Berufswahl treffen. In der Beratung in Norderstedt empfahl man mir Bankkaufmann, Versicherungskaufmann und Speditionskaufmann. Ich war total unentschlossen. Ich las das Buch "Alle meine Tore" von Uwe und entdeckte, dass Uwe Speditionskaufmann gelernt hatte. Wenn er das gewählt hatte, konnte es für mich ja sicher nicht schlecht sein, also auch die Wahl: Speditonskaufmann (50 Jahre lang)! Und natürlich mußte ich für den HSV spielen und habe es bis zur 1. A -Jugend geschaftt und zu Spielen am "heiligen Rothenbaum" gebracht - "Immer Uwe als Idol und immer HSV"

Mit Uwe Seeler verbindet mich seit 1958 der Name Uwe. Der Wunsch meines Vaters war, dass ich, sollte ich bei meiner Geburt ein Junge sein, den Namen Uwe bekomme. Uwe Seeler war das Idol meines Vaters. Als ich Uwe Seeler 1966 dann bei einem Länderspiel selber traf, war er dann bis zum heutigen Tag und darüber hinaus der größte Fußballer auch für mich. Ich bin stolz, wenn ich die Geschichte zum Besten geben kann, wie ich zu meinem Namen gekommen bin.

Unser größter Hamburger aller Zeiten ist von uns gegangen. Uns Uwe war mir stets ein Vorbild. Seine Hanseatische Gelassenheit und Bescheidenheit machten ihn zu einem wundervollen Menschen. Wir werden dich vermissen und ewig in Erinnerung halten.Und Nur Der HSV

Ich traf Uwe Seeler zufällig in Hamburg und bat um ein Autogramm, das ich sofort erhielt. Ich sagte "Danke Herr Seeler" und er grinste und sagte: "Nee, Uwe reicht, auf der Tribüne ruft auch keiner 'Schieß Herr Seeler'". Mein erster Gedanke als ich vom Tod erfahren habe war "Danke Uwe". Es ist ein ganz Großer gegangen.

Menschen wie ihn gibt es kaum noch. Er war ein Vorbild an Menschlichkeit. Ich erinnere mich, als kleiner Stöpsel mit Papa vor der Sportschau zu sitzen und von Papa erzählt zu bekommen, wie besonders ein Uwe Seeler ist, sein herausragendes Talent als Fußballer, die Treue zu seinem HSV. Bescheidenheit. Diese warmherzige Ausstrahlung, die nur erahnen ließ, was für ein Mensch er gewesen sein muss. Mir ging das Herz auf, wann immer ich ihn sah. Seiner Familie wünsche ich viel Kraft für die kommende Zeit. Danke Uwe. Du warst ein ganz ganz besonderer Mensch. Tschüss.

Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Loyalität zum HSV und fußballerische Klasse - das war Uns Uwe. Daran sollte sich der HSV für die Zukunft orientieren. Ruhe in Frieden, Uwe Seeler!

Hamburg hat einen Menschen verloren, den es so nicht mehr geben wird. Diese Ehrlichkeit, diese Loyalität, diese Leidenschaft zu unserem HSV, diese Dankbarkeit und trotzdem so bodenständig bist du geblieben. Nun bist du deinen Weg gegangen aber in unserem HERZEN wirst du immer bleiben. Wir werden dich nie vergessen, Ehrenmann! Danke für alles... Mein Beileid an die Familie und ganz viel Kraft. Wie Lotto so schön sagt: wir sehn uns oben...

Uns Uwe, mir fehlen auch jetzt noch die Worte. Dieser Tag, von den man sich gewünscht hätte er würde niemals kommen. Ich durfte dir 2 x persönlich begegnen. Was ein Fest für mich. Du bist auch nach deinem Tod ein Riesenvorbild und das nicht nur fußballerisch. Für dich war Geld nie wichtig, eher Liebe und Zufriedenheit. Du hattest immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und es schmerzt so sehr dich nicht mehr im Stadion zu sehen. Du wirst der Welt, Deutschland, dem Hsv und vor allem mir fehlen.

Er wird als ausgesprochen bodenständiger Mensch in Erinnerung bleiben. Seine Liebe zu Hamburg und die Treue zum HSV sind einfach legendär. Er fehlt jetzt schon. Meine Gedanken sind bei seiner geliebten Frau Ilka und seinen Kindern und Enkelkindern.

"Legenden sterben nie", das trifft auf Dich zu 1000 Prozent zu. Du warst und bleibst für uns alle ein Idol, charakterfest, bodenständig nordisch und heimatverbunden. Deine Verbundenheit zum HSV, Dein grandioses Fußballspiel und Deine Liebe zur schönsten Stadt der Welt, das verbinde ich mit Dir. Komm gut an da oben, wahrscheinlich wählst Du einen Platz überm Volkspark. Deiner Familie und allen, die sich verbunden fühlen, wünsche ich ganz viel Kraft. Mach's gut Uwe

Lieber Uwe, ich möchte Dir auf diesem Wege danken. Für dein großes Herz, für deine Aufrichtigkeit, für deine Loyalität. Danke, dass Du mir und meinem Bruder vor deinem Haus in Norderstedt ein Autogramm gegeben hast. Du bist und bleibst eine Ikone für den Sport und als Mensch. Wir werden Dich nie vergessen.

Uwe, auf Erden warst du Ehrenbürger der Stadt Hamburg, im Himmel wirst du einen Ehrenplatz bekommen. Keiner hat es so verdient wie du. Tschüs Uwe

Ein toller Mensch. Ich bin ihm tatsächlich einmal persönlich begegnet. Zu Fuß, allein, auf dem Weg zu einer Veranstaltung am Hafen. Geduldig hat er mich ein Foto machen lassen, freundlich und einfach normal. So wie er immer sein wollte. Ein grosser Verlust.

Ich, Jahrgang 39, bin in der Ulzburgerstrasse gleich neben den HSV-Plätzen aufgewachsen und habe Uwe Anfang der 50er-Jahre beim Training bewundert. Paul Hauenschild hat mir einmal gesagt: Pass auf, dass du den Schuss von Uwe nicht auf die kalten Ohren kriegst! Ich bin sehr traurig.

Ein untadeliger Sportsmann und Vorbild für viele Fußballer. Als Mensch bescheiden und bodenständig. In der heutigen Zeit wohl Eigenschaften, die nur noch sehr selten zu finden sind. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Es war Anfang der 60er und ich wohnte noch in Duisburg. Der hsv war zu Gast beim meidericher SV in Duisburg. Die Mannschaft war im Angerhof untergebracht. Wir Steppkes versuchten an Autogramme zu kommen. Dann spielten wir an der Anger. Plötzlich kam Uwe zu uns, scherzte und gab jedem ein Autogramm…wir Kinder waren glücklich. Ich habe das nie vergessen.

Tschüss Dicker. Meine Anteilahme gilt den Familienangehörigen und vor allem seiner Frau. Jetzt musst du den Aufstieg von oben feiern, Uwe. Du bleibst unvergessen.

Lieber Uwe, in Sachen Fussball und Menschlichkeit hast Du gezeigt worauf es ankommt. Du bist immer auf dem Teppich geblieben, bist immer Deinen Weg gegangen und warst ein tolles Vorbild für viele. Deine charmante Art und Weise wird uns allen in Erinnerung bleiben. Mit Dir hat nicht nur die Fussballwelt einen tollen Menschen verloren. In Hamburg sagt man Tschüss. Danke Uwe, machs gut.

Uwe bleibt ein tolles Vorbild für mich. Ein Mensch, dem der Sport heilig war und nicht das Geld. Ein schwerer Verlust für die Menschen, die ihn geliebt und vergöttert haben. Ich werde ihn nie vergessen!!! Machs gut UWE

Meisterfeier 1979 im CCH. Ich war und bin ein glühender HSV-Fan. Meine erste Meisterschaft mit meinem HSV. Eine Handvoll HSV-Fans standen noch die ganze Nacht vor dem CCH in der Hoffnung, dass die Mannschaft sich nochmal blicken lassen würde, um mit uns Fans zu feiern und zu reden. Keiner kam! Kein Keegan, Kaltz oder Kargus. Dann bewegte sich die Drehtür des CCH. Und wer kam? Uwe Seeler mit Herrmann Rieger! Uwe und Hermann feierten kurz mit uns, umarmte uns und gaben Autogramme. Eine wundervolle Geste die ich nie vergessen werde! Uwe wusste wie man Fans behandelt und glücklich macht! Uwe für immer in unseren Hamburger Herzen!

Alles was man über diesen großen Sportsmann schreiben würde wäre zu wenig. Der Verlust reißt eine große Lücke. Mach es gut und begeistere wieder die Fans im Himmel.

Mit Uwe starb wieder ein Stück vom "alten" Fußball, als der Sport noch nicht von den finanziellen Interessen einiger Superreicher und von korrupten Verbandsfunktionären dominiert wurde. Uwe, du wirst fehlen. Tschüss!

Mit Uwe Seeler geht einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten, als 90er-Baujahr blieb es mir leider verwehrt, ihn live erleben zu können, aber Videos von früher mit ihm habe ich als lehrreich empfunden und gerne gesehen. Durch Sympathie und Fußballsachverstand zu meinem Lieblingshamburger geworden. Machs gut Uwe!

Uwe Seeler hat meine Familie und mich unser ganzes Leben lang begleitet. Für mich ist er der Inbegriff vom Fußball, wie er sein sollte: Ehrlich, bodenständig, fair und treu, dabei immer mit der Liebe zum Verein im Herzen und mit den Menschen voller Herzenswärme verbunden. Ich bin traurig. Er wird immer einer von uns sein und bleiben. Möge er in Frieden ruhen.

Ich durfte uns Uwe auf einer Veranstaltung im Rathaus anlässlich einer Ehrung von Hamburger Vereinen für ihre Jugendarbeit treffen. Es war faszinierend zu sehen, wie 8-10-jährige Buttjes im Pulk um ihn standen und mit ihm fachsimpelten. Diese Jungs konnten ihr Idol niemals spielen gesehen haben. Aber dennoch standen sie in seinem Bann. Und Uwe sprach mit den Jungs auf Augenhöhe. Unglaublich schön war es!

Mensch Uwe, wir hatten gedacht, die stirbst nicht, denn Du bist unsterblich. In großer Verehrung für den Menschen mit Charakter.

Uns Uwe. Legenden sterben nie. Auch bei uns in Luxemburg wars du überall bekannt. Und wir werden dich nie vergessen. Egal ob HSV'er oder nicht. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben. In tiefer Trauer sind auch alle Fans der "HSV Fans Letzebuerg"

Auch wenn er vor meiner Zeit als Fan spielte, ist er ein Grund dafür, warum ich Fan des HSV geworden bin. Ich hab ihn nie live spielen sehen, aber er ist eine Ikone gewesen, noch heute bei den ganz kleinen Fans dieser Welt. Ein Spieler, vor allem ein Mensch, der immer ein offenes Ohr hatte. Auch für den Gegner und seinen Fans. Alle mochten ihn, selbst diejenigen, die keine Fussballfans waren liebten und kannten diesen sympathischen Mann. Er war unser aller "Uns Uwe" über die Grenzen Hamburgs hinaus, sogar weltweit.

Ich kenne wirklich niemanden, der "Uns Uwe" Seeler nicht mag! Ein Weltklasse-Fussballer und ein Mensch den wir lieben.

Lieber Uwe, du warst und bleibst die NUMMER 9. Deine bescheidene Art, dein nordischer Humor und dein Einsatz für den HSV werden mir fehlen. Du warst ein Idol zum Anfassen. Gefühlt jeder Hamburger hat ein Foto mit dir... Ich weiß nicht, wie viel Ablöse der liebe Gott für dich bezahlt hat. Auf jeden Fall hat er einen unfassbaren Transfer gemacht, auf den er sehr stolz sein kann. Mein tiefes Mitgefühl gilt deiner Frau und deinen Töchtern. Ganz viel Kraft für die schwere Zeit. Tschüss und vielen Dank für alles.

"Uns Uwe" ist von uns gegangen. Von seiner menschlichen Seite her kann man sich nur schwer vorstellen, dass es noch bessere auf dieser Welt gibt. Und die fussballerische Seite - er war einfach einer der Größten. Selbst bis heute! Die Fußballwelt & auch die Menschen abseits des Rasens sind sehr traurig. Ruhe in Frieden.

Einer der wenigen Sportler, der bodenständig geblieben ist. In seiner Karriere ein großes Vorbild für Fairness, Kämpferherz und Loyalität war. Wenn ich Leute trainiere in meinem Berufsleben, dann deute ich immer wieder auf Uwe Seeler hin. Da wo man zufrieden ist, da bleibt man. Kein Geld der Welt konnte ihn davon abbringen, seinen Wohnort zu wechseln. Uwe, mit dir geht ein ganz großer Mensch. Ein Engel kehrt zurück unter seines Gleichen. Ruhe in Frieden.

Seitdem ich denken kann, gibt es in Hamburg den Hafen, den Michel und Uwe Seeler. Nun ist Uns Uwe nicht mehr da und das ist einfach nur traurig. Dass so viele Menschen trauern zeigt, dass seine Art und sein Wesen tausende Menschen berührt hat. Er wird immer in unseren Herzen sein!

Mit Uwe Seeler ist ein Mensch gegangen, der Werte wie Aufrichtigkeit, Loyalität und Bodenständigkeit gelebt hat. Werte, wie sie heute leider nicht mehr oft anzutreffen sind. Mein aufrichtiges Beileid

Ein Teil meiner Jugend ist mit dem Tod von Uwe Seeler gestorben. Ich habe mit seiner Frau Ilka und seiner Schwester "Purzel" zusammen Handball gespielt beim HSV. Und am Rothenbaum habe ich mit den anderen Handballerinnen "Uns Uwe" und seine damaligen Mitspieler bewundert. RIP UWE SEELER1

Unser größter Hamburger aller Zeiten ist von uns gegangen. Uns Uwe war mir stets ein Vorbild. Seine Hanseatische Gelassenheit und Bescheidenheit machten ihn zu einem wundervollen Menschen. Wir werden dich vermissen und ewig in Erinnerung halten.

Wenn ich mir die Eintragungen im Kondolenzbuch durchlese, so könnte ich es mir leicht machen und mich auf die Beiträge zu beziehen. Es gibt eigentlich nichts, was noch hinzuzufügen wäre. Und doch erinnere ich mich (Jahrgang 1944) immer gern zurück an die Zeit als Uwe Seeler mit seinem HSV an der Hamburger Straße in Braunschweig gegen meine Eintracht spielte. Wie schon Max Lorenz in einem Beitrag richtig sagte, die Zuschauer gingen in die Stadien, um Uwe Seeler zu sehen und zu erleben. Immer ein vorbildlicher Sportsmann, nie aufgebend immer bis zuletzt gerackert. In einer der letzten Videos - mit Olli Dietrich und Reinhold Beckmann - war es rührend zu sehen, wie ein Weltstar mit seiner Frau Ilka so bescheiden auftrat und den Finger in die Wunde auch auf die heutige Situation im Fußball legte. Viele der heutigen sogenannten "Stars" sollten sich einmal dieses Video ansehen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.

Ein untadeliger Sportsmann und Vorbild für viele Fußballer. Als Mensch bescheiden und bodenständig. In der heutigen Zeit wohl Eigenschaften, die nur noch sehr selten zu finden sind. Uwe Seeler wird als der Botschafter des HSV immer in Erinnerung bleiben.

In meiner Kindheit warst du in meiner fußballbegeisterten Familie ein Held. Für mich wirst du immer einer bleiben. Nicht allein "nur" als großer Sportsmann, auch und das ganz besonders...als Mensch. Menschen wie dich gibt es leider nur noch wenige auf der Welt. Ein menschliches Vorbild für alle!!! Mit dir ist ein großer Sportsmann, ein großer Hanseat für immer gegangen. Hamburg verneigt sich vor dir - Tschüss mien Jung, mach's gut "Uns Uwe" - Danke und ruhe in Frieden

Uwe Seeler ist eine Legende, als Sportler und als Mensch. Er hat uns gezeigt, dass Sport eine Leidenschaft ist und nicht nur ein Geldgeschäft. Er ist trotz vieler Versuchungen immer er selbst geblieben. Er wird auf immer fehlen.

Ein Vorbild an Bodenständigkeit, ein Mensch der immer nah an allem dran war und sich nie über andere gesetzt hat. Danke, dass du uns immer wieder daran erinnert hast, dass Normal gut ist . Wir werden dich vermissen und dein Andenken weitergeben. Uns Uwe wird im Herzen bleiben, die Raute für immer.

Uwe Seeler ist der erste Fußballer, an den ich mich bewusst erinnere. Er hat einen Teil meiner Kindheit begleitet. Bei der Autogrammjagd auf dem Trainingsgelände in Norderstedt, tauchte er manchmal auf und nahm sich immer Zeit für die Fans. Ein echtes Idol, dass die Liebe zu seinem Verein und seiner Stadt über den Profit gestellt hat. Davon gibt es heute nur noch sehr wenige... Tschüß Uwe!

Ich bin traurig. Ein wirklich lieber und guter Mensch ist von uns gegangen. Er hat mich von klein auf begleitet (über 50 Jahre). War ein Vorbild. Ein Straßenfußballer. Ein großer Sportler. Einer wie kein anderer es war. Ein "Hamburger Jung", ein HSVer. Sportlich und menschlich kenne ich keinen, der seinen Prinzipien so treu war wie unser Uwe. Ich wünsche seiner Frau und seiner Familie Kraft. Der Stadt und dem HSV wünsche ich, dass es irgendwann einen Menschen gibt, der nur ansatzweise so ist wie Uwe Seeler es immer war. Ich verneige mich vor Deiner Lebensleistung, Uwe.

Lieber Uwe, ich hoffe und wünsche mir dass man das Volksparkstadion nach dir benennt - das wäre angemessen und verdient! R.I.P.

UNS UWE, Dein Lebenswerk ist vollbracht! Ich erinnere mich sehr gerne an seine aktive Zeit. Wir hingen am Radio. Die Reportagen waren voller Emotionen, so dass wir "sehen" konnten, wie UNS UWE den Ball beherrschte. Später bin ich gerne im Stadion dabei gewesen. Uwe, du lebst in uns und unserer Stadt weiter. Möge deine Seele Frieden finden. Tschüss Uwe.

Als ich ein kleines Mädchen war, bin ich mit meinem Vater auf den Eutiner Marktplatz, weil der HSV dort war. Uwe schüttelte mir erst kurz die Hand und sagte "du bist aber eine schmucke Deern" und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Von da an war ich HSV-Fan. Danke für viele tolle Erinnerungen und das du immer auf dem Boden geblieben bist. Ruhe in Frieden uns Uwe

Er war einer der besten Fußballspieler der Welt und in seinem Leben und Schaffen unternehmerisch, menschlich und auch in seinem Engagement als Wohltäter und Stifter ein großes Idol und Vorbild. Im Oktober 2018 traf ich ihn beim USC Paloma von 1909 anlässlich eines Benefiz-Turniers und durfte ein paar Worte mit ihm sprechen. Es war für mich ein ganz besonderer Moment, diesem großen Fußballer so nahe kommen zu dürfen. Irgendwie war er für mich unsterblich und er wird in unseren Gedanken weiterleben. Ruhe in Frieden. Seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie spreche ich mein herzlichstes Beileid aus und wünsche ihnen viel Kraft.

Wir verlieren eine herausragende Persönlichkeit im Sport und in der Gesellschaft. Kennzeichnend für Uwe Seeler waren seine Fairness, seine Bodenständigkeit und seine "Volksnähe". Uwe Seeler hat nie den Bezug zu seiner Heimat und den Fans verloren und es ging ihm nie um den finanziellen Vorteil. Eine Einstellung, die leider heute vielerorts verloren gegangen ist. "Uns Uwe" bleibt uns für immer als ein Vorbild in Erinnerung. Wir können dankbar sein, dass es ihn gab und wir können ihm auch dankbar sein für viele unvergessene Fußballmomente.

Ein feiner Mensch und toller Fußballer ist von uns gegangen. Danke, Uwe, für Dein Lebenswerk, das weit über das Sportliche hinaus nachwirkt. Du hast uns Werte vorgelebt, die immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden: Bodenständigkeit, Fairness, Treue, Ehrlichkeit. Du wirst immer mein Vorbild sein. Ruhe in Frieden!

In Sommer 1977 arbeitete ich in Norder stedt an der Tankstelle gegenüber dem HSV-Trainingszentrum.Uwe Seeler kam regelmäßig, um sein Auto betanken zu lassen. Er war trotz seines Ruhms nicht abgehoben, sondern freundlich und humorvoll. Ein kleines Trinkgeld war auch immer drin. Ich erinnere mich gern an ihn.

Uwe Seeler ist von uns gegangen. Von seiner menschlichen Seite her kann man sich nur schwer vorstellen, dass es noch bessere auf dieser Welt gibt. Und die fussballerische Seite, er war einfach einer der Größten. Wir sind sehr traurig. Ruhe in Frieden.

Der größte HSVer aller Zeiten ist für immer gegangen, ein großartiger Mensch, ein Vorbild für jeden Sportler! Ruhe in Frieden, Uwe

Der Himmel hat einen neuen Spielführer. Nur uns Uwe!

Lieber Uwe, der HSV Fanclub 38/50 Schorbach aus dem nordhessichen Bergland trauert um dich. So einen Menschen wie dich wird es nicht mehr geben. Unvergessen unsere gemeinsamen Momente im Hotel Engel. Die Erinnerungen werden für immer in uns weiterleben und wenn wir von dir erzählen, dann wirst du immer anwesend sein. Ruhe in Frieden

Als ich damals in der Schule eines der ersten Referate halten musste, wählte ich das Thema "Uwe Seeler". Mein Vater, der in den 60ern im Volkspark mit anderen Kindern über den Zaun kletterte und ein Autogramm holte, welches er mir später vermachte, sagte "Schreib Uwe doch einen Brief". Denn damals hatten wir glaub ich nicht mal einen Computer, geschweige denn Internet. So schrieb ich und Uwe antwortete, schon wenige Tage später. Ein Brief mit vielen Infos und einer Autogrammkarte, auf der ermir viel Erfolg für das Referat wünschte. Ich war damals gerührt. Und heute bin ich es auch. Danke, Uns Uwe. Wir werden dich vermissen.

Lieber Uwe, schade daß man die Zeiten, in denen du gespielt hast, nicht mehr zurückholen kann. Du hast Menschlichkeit und Bescheidenheit vorgelebt. Du hast Fußball gelebt - heute wird Fußball durch Spieler und Berater nur noch vermarktet und verkauft. Zuschauer, für die Du gekämpft hast, sind nur noch Beiwerk... Du hinterläßt eine Riesenlücke!

Danke Uwe für dein Fairplay und deine großartige sportliche Leistung. Die Teilnahme an vier Weltmeisterschaften schaffen nur ganz wenige. Ruhe in Frieden.

Uwe Seeler war trotz seiner ganzen sportlichen Erfolge, Auszeichnungen und Ehrungen ein "normaler", bodenständiger und aufrichtiger Mensch geblieben, der immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen hatte. Damit hat er meiner Familie und mir immer als Vorbild gedient. "Uns Uwe" wird in unseren Herzen weiterleben und unvergessen bleiben! In stiller Verneigung vor diesem besonderen Menschen und seinem Lebenswerk. Ruhe in Frieden, lieber Uwe Seeler.

Hamburg verliert mit Uwe Seeler den vorbildlichsten Sportler unserer Zeit. Ein Mensch der Vorbild war und ist, sich dabei aber nicht verbogen hat. Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit im Fußball war für ihn ein Lebensmotto. Ich fühle mit der Familie.

Danke für alles, Uwe! Sportlich und menschlich zeigtest du der Welt, was wirkliche Weltklasse bedeutet! Der größte HSVer aller Zeiten ist von uns gegangen, bleibt aber für alle Zeiten ein Vorbild und unvergessen! R.I.P.

R.I.P "Uns Uwe"! Ich werde Dich nie vergessen! Selbst wenn Ich Euch einen Ball in den Garten gebolzt habe, hast Du nur mit einem Zwinckern gesagt: Du musst mehr üben, sonst schimpft meine Ilka. Dir war immer wichtig, das alle Menschen besser werden.

Einer der wenigen Menschen ist von uns gegangen, der nie ein Vorbild sein wollte, aber tatsäch ein echtes Vorbild war. Er kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Ruhe in Frieden

Lieber Uwe, du warst immer ein Vorbild. Es gibt und gab nicht viele wie Dich. Ruhe in Frieden. Man wird sich auch noch in 100 Jahren an Dich erinnern.

Der HSV, Hamburg, Deutschland und die Welt trauern. Der Fußball verliert eine Legende, die Welt eine Menschen, der sich und seiner Heimat immer treu geblieben ist. Ich hätte ihm sehr gewünscht, dass er noch denn Aufstieg seines HSV in die 1. Liga miterlebt hätte. Ruhe in Frieden!

Ruhe in Frieden Uns Uwe. Einmal als kleines Kind hab ich dich in Kropp gesehen. Da hast du mir in mein Fankatalog unterschrieben und mir die Hand gegeben. Das werde ich nie vergessen.

Vielen Dank für das Treffen mit Dir in Deinem Stammhotel Engel vor einigen Jahren. Du warst total überrascht, so viele HSVer an der Rezeption anzutreffen, viele auch in Kutte. Ebenso waren wir alle aus dem Häuschen, die Legende persönlich zu treffen. Das war für alle ein bis heute unvergesslicher Moment. Du hast dich auf meiner Kutte verewigt, was mich bis heute sehr stolz macht. Ebenso habe ich ein sehr schönes Erinnerungsfoto mit Dir machen dürfen! Du hast Dir nach unserer Abreise nachträglich alle Namen von unserer Gruppe vom Eigentümer des Hotels geben lassen und hast uns alle mit einer Autogrammkarte, die an jeden von uns persönlich gerichtet war, per Post zustellen lassen. Was eine Wahnsinns Geste!!! Du bleibst immer in unseren Herzen.

Ruhe in Frieden, lieber Uwe. Du warst ein großer Fußballer und ein großartiger Mensch. Ich werde nie vergessen, wie Du 2003 bei unserem Verein Retter-T-Shirts verkauft hast und so Deine Solidarität mit dem Kiezclub bekundet hast. Hamburg ist ein Stück ärmer geworden. Mach es gut da oben.

Fairness, Respekt, Siegeswillen und Bodenständigkeit. Diese Eigenschaften zeichnen Uwe aus - auch nach seinem Tod. Danke Uwe - Du wirst vielen fehlen.

Ein Fußballheld meiner Kindheit! Das legendäre Kopfballtor von Mexico - einfach unvergessen! Der Mensch Uwe Seeler: Echt, authentisch und sich selbst treu geblieben. Eine Ausnahmeerscheinung, so jemanden wird es in der Welt des Geldorientierten Profifußballs nie wieder geben! Meine aufrichtige Anteilnahme an seine Frau und seine Familie. Möge Uwe Seeler in Frieden ruhen.

Nie werde ich vergessen, wie sie ohne zu zögern meinen Eltern zur goldenen Hochzeit eine Karte geschickt haben. Der Kontakt kam über meine Kegelkollegin, Ihre Mitarbeiterin. Der Glanz in den Augen meiner Eltern. Unbezahlbar der Moment. Ruhen Sie in Frieden.

Mein Vater war zeitlebens großer HSV Fan. Aufgewachsen ist er wie Uwe Seeler in Eppendorf und hat auch dort Fußball auf der Straße gespielt. Als Kind war es für mich völlig selbstverständlich, dass ich mit Papa regelmäßig am Rotherbaum war, um dem HSV beim Training zu zuschauen. Dort habe ich dann immer mit einem Stock Bilder in den staubigen Untergrund der Zuschauer-Plätze gemalt. Uwe Seeler und Charlie Dörfel gehörten quasi zum Alltag. Als mein Vater 2012 gestorben ist, war seine große Sorge, dass der HSV absteigt. Das hat er nicht mehr erleben müssen.

Du wolltest nie eine Legende sein! Aber so wie Du warst, bist Du zu einer geworden. Immer natürlich und ehrlich, frei raus aber auch diplomatisch. Du hast mit und gegen meinen Vater gespielt, ich war als kleiner Butsche dabei. Ihr habt Euch nie etwas geschenkt aber nach dem Duschen lange gequatscht. Mir hast Du dann immer versucht Tricks beizubringen - vergebens. Es war eine schöne Zeit. Danke dafür. Mein herzliches Beileid an Deine Familie.

Lieber Uwe, Du warst der Einzige in diesem verrückten Karussell namens Fussball, der immer auf dem Boden geblieben ist. Niemand war so wie Du. Der Name Uwe Seeler wird für immer das Synonym für ehrlichen Fussball sein. Vielen Dank dafür!Hamburg liebt Dich! R. I. P.

Er hat gezeigt, wieviel man mit Wille und Einsatz bewegen kann und dass Erfolg und Bodenständigkeit harmonieren können. Danke für dein Normal-sein. Du wirst mir und allen Hamburgern auf Ewig ein Vorbild sein.

Wir sind traurig, ein wertvoller Mensch ist von uns gegangen. Uns Uwe war für uns ein Wegbegleiter, ein toller Mensch .Seine positive Ausstrahlung kann man in Worten nicht ausdrücken. Wir werden ihn sehr vermissen. Tiefes Mitgefühl für seine Familie. Uns Uwe ist nicht zu ersetzen!

"Uns Uwe" hat den HSV seinen Stempel aufgedrückt wie kein anderer Fußballspieler. Er stand für Fairplay. Und er hat keine Scheu gehabt seine Meinung zu sagen. Uwe, du wirst uns Fans sehr fehlen.

Lieber Uwe, du hast mein Leben begleitet und warst immer ein Vorbild für mich. Du bist so bodenständig geblieben. Du warst immer einer von uns. Deine sportliche Fairness war überragend und ich habe versucht, meinen Kindern die Werte, die du gelebt hast, weiterzugeben. Du wirst fehlen. Mach es gut.

Mein Vater war ein sehr großer Fan von Uwe Seeler (die Namensgleichheit verpflichtet) und hat sich damals nichts sehnlicher als einen Jungen gewünscht. Bei mir war er sicher, es wird ein Junge. Da ich ein Mädchen geworden bin und niemand einen passenden Namen hatte, wurde ich auf den Namen "Ute" getauft. Ich wünsche viel Kraft für die kommende Zeit.

Uns Uwe… Du wirst uns immer als bodenständiger und normaler Mensch, toller Fußballer in Erinnerung bleiben. Ob beim HSV-Spiel oder im Radio oder Fernsehen, es war immer schön, von Dir zu hören. Du wirst uns fehlen. Danke für Deine Treue zum HSV und Deiner Heimatstadt Hamburg. Schade, dass Du den Wiederaufstieg Deines Vereins nicht erleben konntest. Ich bin aber davon überzeugt, dass Du zusammen mit all Deinen Fans und Freunden, die schon vor Dir gegangen sind, bei allen Spielen von oben zuschaust und immer dabei sein wirst. Slaap good.

Für jeden ein Vorbild. Tugenden wie Ehrlichkeit, Bodenhaftung, Freude und immer ein Schalk auf den Lippen. Die Momente, die ich mit ihm erleben durfte, werden unvergessen bleiben. Er wird uns allen fehlen, aber Legenden bleiben unter uns. Mein Beileid an die Familie.

Vielen Dank für das, was du für deinen/unseren Verein geleistet hast. Es gab und wird nie einen größeren HSVer geben. Ein HSV ohne dich ist undenkbar. Ich hoffe, der Verein hat die Größe und benennt das Stadion in UWE SEELER STADION um.

Ich verneige mich vor einem ganz Großen. Mein Herz trägt Trauer, Hamburg und der HSV, alle stehen jetzt ganz eng zusammen, nur für Dich Uwe.

"Uns Uwe" ist nicht mehr da, ich kann es kaum fassen, er war im Sport wie im Leben mein großes Vorbild. Der größte HSV 'er aller Zeiten wird für immer in unseren Herzen bleiben. Mein ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie. Ruhe in Frieden Uwe

Fußball hat mich nie interessiert, aber natürlich weiss ich wer Uwe Seele war. An ihm habe ich immer in Interviews bewundert, wie er als ein sog. Promi normal, freundlich und ehrlich auftrat. Am meisten bleibt mir in Erinnerung, wie er den abgehobenen Lebensstil der Fußballer von heute kritisierte, die gestopft sind mit Privilegien, teuren Autos und unrealistischen Gehältern. Wie er sich stark machte, die Sportschule in Malente wieder für Trainings zu nutzen, anstatt die Nationalmannschaft in Luxushotels zu fliegen. Menschen wie Uwe Seele werden leider immer mehr fehlen.

Als zugereiste Hamburgerin war mir nicht wirklich bewusst, was Uwe Seeler für Hamburg bedeutet. Erst jetzt ist es mir klar geworden. Eine richtige große Persönlichkeit hat Hamburg geliebt und musst nun gehen. Ich durfte ihn einmal kennenlernen als sehr freundlichen Menschen und hoffe sehr, dass er im Fussballhimmel angekommen ist und seinen Frieden hat. Alles erdenklich Gute für seine Familie.

Es ist ein großartiger Mensch von uns gegangen. Er war ein Vorbild für uns alle. Uwe wird immer da sein.

Danke Uwe für alles, was du für Fussball-Deutschland gemacht hast. Die norddeutsche Art ist auch mich ein Vorbild. Du wirst nie vergessen sein.

So lange ich denken kann warst Du die Galionsfigur des HSV! Eine Legende schon zu Lebzeiten! Niemals wird Dich jemand vergessen, der mit dem Hamburger Sportverein und der Stadt Hamburg verbunden ist! Deine Bescheidenheit und Menschlichkeit wird uns immer ein Vorbild sein! Grüße an Burschi und wir sehen uns an einem besseren Platz. Ruhe in Frieden.

Uns Uwe. Mit dir geht ein Stück Hamburg. Loyal, aufrichtig, bodenständig, humorvoll, typischer Hamburger halt. Du wirst eine riesige Lücke hinterlassen. Mein aufrichtiges Mitgefühl seiner Familie und Freunden sowie allen, die er im Herzen berührt hat. UNS UWE für immer unvergessen.

Du bist das beste und größte was Hamburg je hatte. Sportlich und menschlich wird dir nie jemand das Wasser reichen können und mit deiner Bescheidenheit winkst du gerade von oben ab und sagst, ach Jung, so bin ich nummal erzogen worden.... du hast deine Wurzeln nie vergessen... Danke Uwe für die wunderschönen Momente die du uns geschenkt hast. Hamburg und dem HSV wurde ein Stück Seele genommen. In Hamburg sagte man Tschüß.

In Hamburg sagt man Tschüss "Uwe". Sie waren für Hamburg eine Bereicherung und 'Sie waren der HSV'. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für den HSV getan haben. Menschen wie Sie werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen. Wir werden Sie vermissen, aber niemals vergessen.

Einer der größten Fußballer hat uns leider verlassen. Uwe Seeler, eins meiner größten Idole. Mehr Menschlichkeit hat kein anderer Mensch. Mir war eine Freude, Dich persönlich kennen lernen zu dürfen. Immer ein Segen mit Dir zusprechen, wenn Du beim Spiel der Eintrag Norderstedt warst. Wünsche deiner Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit und mögest du in Frieden ruhen. Mach es gut "UNS UWE", wir werden dich nie vergessen.

Ein Mensch ist von uns gegangen, der für mich von der Kindheit an und für immer ein grosses Vorbild war. Sportlich und menschlich in einer Klasse fuer sich! Ich werde "UNS UWE" sehr vermissen! Mein herzliches Beileid der Familie Seeler.

"Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen." Du warst nicht nur als Fussballer ein großes Vorbild, sondern auch als Mensch. Solche Charaktere, die Bescheidenheit, Bodenständigkeit und trotzdem Größe besitzen, gibt es viel zu wenige auf dieser schnelllebigen und marteriellen Welt. Gute Reise, Uwe.

Seit meiner Kindheit (*1967) höre ich den Namen Uwe Seeler nur mit der größten Ehrfurcht ausgesprochen. Wenn er etwas zu sagen hatte, hat man zugehört. Der Junge ist richtig, da waren sich immer alle einig. Herzliche Grüße und mein aufrichtiges Mitgefühl geht nach Hamburg und an seine Familie.

Ein Mensch, der auf und neben dem Platz alles gegeben hat und immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen hatte verlässt uns. Einer der größten Fußballer, die Deutschland hatte, ein Ehrenmann. Der Familie und seinem Umfeld viel Kraft. Ruhe in Frieden.

Hamburg ohne Uwe Seeler ist nicht zu denken. Fussball ohne Uwe Seeler ist nicht zu denken. HSV ohne Uwe Seeler ist nicht zu denken. Ein wertvoller Mensch. Er wird uns fehlen. Ruhe in Frieden.

Es herrschte immer wieder eine große Aufgeregtheit im Schuh-und Sportgeschäft meiner Eltern, wenn "uns Uwe" als Adidasvertreter seinen Besuch ankündigte. Das zog sich durch meine gesamte Kindheit. Mein Vater (auch Jahrgang 1936) blieb ganz cool, meine Mutter strotze vor Nervosität. Als Kinder haben meine Schwester und ich schnell gespürt, dass da nicht "irgendjemand" kommt und uns Sportschuhe und Tischtennisartikel verkauft. Das Highlight war eines Tages ein Knopf, er hatte sich an Uwes Jackett gelockert und drohte abzufallen. Unsere Mutter nähte den Knopf wieder an. Was für eine winzig kleine Geschichte. In unserer Familie wurde sie aber immer wieder zum besten gegeben. Unter anderem dadurch war, ist und bleibt uns Uwe Seeler immer nah.

Er war einer der wenigen Profis, die nach dem Training noch bei den Jugendmannschaften des HSV vorbeigeschaut hatten. Ein paar nette, witzige Worte, einen Elfer oder eine Flanke, dann ging er weiter. Motivation pur für die jugendlichen Kicker. Ob es so etwas heute noch gibt?

Ein fantastischer Fußballer und noch viel grandioserer Mensch, wie es ihn kein zweites Mal geben wird.Wir werden Ihn unendlich vermissen. Lebe wohl Uns Uwe

Alles liebe Uns Uwe... Fand Dich immer mega, warst n super Typ!!! Respekt… Du wirst fehlen!!!!

Ach Uwe du feiner Kerl, jetzt wo du nicht mehr bist, vermisst man dich um so mehr. Dein Herz war immer in Hamburg, auf dem Platz, im Verein und bei den Menschen. Du hast immer deine Gefühle, Gedanken und auch Sorgen auf der Zunge getragen, mit viel Ehrlichkeit und Sympathie hast Du die Menschen immer erreicht. Danke, dass Du "Uns UWE" bist und warst. Mein aufrechtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.

Immer treu, immer ehrlich... so kannten wir Uns Uwe. Ich habe so gehofft, Du wirst den Aufstieg noch miterleben, jetzt drückst Du von dort oben die Daumen. Du bleibst in unseren Herzen. Herzliches Beileid an die Familie.

Uwe Seeler war und bleibt Vorbild für uns ältere Menschen, welche Uwe noch live erleben durften. Ob auf dem Spielfeld oder woanders, das war egal. Ich konnte in meiner Jugend diesen phantastischen Fußballer, einen der besten auf der Welt, im Stadion Köln nur bewundern. Und dies als eingefleischter FC-Köln-Fan. Aber seine unnachahmliche Art mit dem Ball umzugehen und seine schon fast artistische Art, Tore zu erzielen, konnten nur mit neidloser Anerkennung und Bewunderung bewertet werden. Und seine Charaktereigenschaften waren so positiv, seine Bescheidenheit, seine Bodenständigkeit, seine Art mit Menschen umzugehen, davor kann ich nur den Hut ziehen und mich tief verneigen.

Ein Vorbild mit Charakter. Ein ehrenwerter Mann, sportliches und menschliches Vorbild für viele Generationen. Ein Familienmensch wie er im Buche steht. Uwe, ruhe in Frieden.

Mit dem HSV habe ich deshalb eigentlich nichts am Hut. Trotzdem gibt es kaum einen Fußballer, dem ich eine solche Anerkennung und Wertschätzung und einen solchen Respekt entgegengebracht habe wie Uwe Seeler. Ein Mensch mit einem Charakter, von dem sich andere eine Scheibe abschneiden könnten: immer herzlich, ehrlich, treu, bodenständig und bescheiden - eben einer von uns. Leider stirbt diese Art von Fußballern langsam aus - zuerst Gerd Müller, nun Uwe Seeler. Danke für alles, mach's gut und Ruhe in Frieden, Uns Uwe!!!

Mein Vater war in der DDR in seinen jungen Jahren begeisterter HSV-Anhänger. Die Mannschaft gewann 1960 die deutsche Meisterschaft, im Jahr darauf bin ich geboren - klar, nach wem ich benannt worden bin. Mit einer Träne im Auge sage ich heute: Ich bin stolz darauf. Der Grosse Uwe war das Idol meiner Kindheit, gleichsam Vorbild für ganze Generationen als Mensch, als Sportler, Kämpfer, Torschütze. Über allem aber stehen trotz aller Erfolge die Bescheidenheit und das Normale, die ihn immer ausgezeichnet und so beliebt gemacht haben. Ein ganz Grosser ist gegangen, aber ich vergesse ihn nie.

Ich bin eingefleischter Werder-Fan. Mein Onkel (gleicher Jahrgang wie Uwe Seeler) hat zu Oberligazeiten gegen ihn gespielt. Es gab keinen authentischeren Menschen als ihn im Profifußball. Uwe Seeler war ein Original und ein herzensguter, aufrichtiger Mensch. Er wird unserer Gesellschaft sehr fehlen. Alles Gute, Uwe, und schön, dass Du unser Leben als Zeitgenosse bereichert hast. In tiefer Verbundenheit mit der Familie und den vielen traurigen HSV-Fans.

In meiner Familie beginnen eigentlich alle Fussballgeschichten mit: UWE! Die Welt ist ein ärmerer Ort ohne dich.

Mein aufrichtiges Beileid zum Tode von Uwe Seeler, einem der anständigsten und aufrichtigsten Sportlern und Menschen aller Zeiten. Junge Nachwuchssportler sollten sich an ihm ein Vorbild nehmen, dass Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Treue wichtiger sein sollten als schnelles Geld.

Sie sind der Inbegriff an Sportsgeist, Menschlichkeit, Loyalität und Ehre... Sie waren ein Vorbild für Integrität und haben selbst in Momenten der Niederlage menschliche Größe bewiesen.

Was für ein großartiger Mensch, es fällt mir schwer Abschied zu nehmen. Ich verneige mich und sende ein paar Tränen...

Ich gedenke eines in jeder Hinsicht tadellosen Menschen. "Uns Uwe", unsere Ikone, zeichnete sich Zeit seines Lebens aufgrund seiner Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Liebenswürdigkeit aus! Ich bin sehr traurig und wünsche der Familie viel Kraft.

Selten so berührt wie von dieser Nachricht.. Immer ein Vorbild, ein Wertevertreter wie man ihn selten trifft. Bodenständig, bescheiden und dabei immer das Herz am rechten Fleck! Seiner Familie wünsche ich viel Kraft & Zuversicht! Mach es gut, Uns Uwe!

Ein Vorbild über Generationen. Seine Fairness und seine Tore sind unvergesslich. Uwe Seeler hat sich um Hamburg und um den Fußball verdient gemacht.

Lieber uns Uwe, ich bin 26 Jahre alt und seit 20 Jahren HSV-Fan. Ich hab dich leider nie live spielen sehen aber dich verfolgt als ein liebenswerter, bodenständiger, bescheidener Mensch und letztlich Fan deines HSV. Wenn man an unseren HSV denkt , denkt man automatisch an dich. Du bist die größte Vereinsikone. Pass von oben gut auf deinen HSV auf und drück' die Daumen für den Aufstieg - du bleibst für immer in unseren Herzen.

Wir wohnten 1972 in der Fuhlsbüttler Straße 417. Im Erdgeschoss befand sich das Sporthaus Jakobi. Ich war 8 Jahre alt und mußte eigentlich zu Schule, als unsere Nachbarin bei uns klingelte: "Jörg geh ganz schnell runter zu Jakobi , Uwe Seeler ist gerade dort." Ich sofort runter. Bekam vor Aufregung kein Wort raus. Uwe Seeler war so höflich, lächelnd nahm er mich in den Arm. Schrieb mir ein Autogramm mit Widmung, und meinte: "Mußt Du gar nicht zur Schule?" Es war schon 8 Uhr. "Heute erst um 9 Uhr", flunkerte ich. Ich bekam noch Autogramme für die ganze Klasse. Bedankte mich und rannte mit meinem Ranzen voller Autogramme zur Schule. Dankeschön für die wundervollen Jahre.

Als St. Paulianer ziehe ich den Hut vor Uwe Seeler. Nie ein schlechtes Wort über Gegner. Er liebte die Derbys und hat St. Pauli mal gewonnen, dann gratulierte er. Nie vergessen sein Kartenverkauf in der Pauli-Geschäftsstelle während der Retteraktion. Danke Uwe - slöp good.

Was für ein Mensch ist da gegangen. So einen Fußballer, so bodenständig und bescheiden, so treu seinem Verein ergeben, werden wir nie wieder erleben. Ich bin sehr traurig und mit meinen Gedanken bei seiner Familie.