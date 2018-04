Stand: 05.04.2018 17:12 Uhr

Holstein trifft auf wiedererstarkte Darmstädter

Am vergangenen Montagabend hatten die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel einen Pflichttermin vor dem Fernsehschirm. Es galt, den kommenden Gegner Darmstadt 98 in seinem Duell mit Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf zu begutachten. Zu sehen bekamen die KSV-Profis dabei ein "Lilien"-Team, das mit viel Herzblut, großer taktischer Disziplin und etwas Fortune überraschend 1:0 siegte. Etwas platt zusammengefasst: Der Tabellenvorletzte tat dem Gegner weh. Richtig weh. Ein Umstand, den auch "Störche"-Coach Markus Anfang registrierte. Als "aggressiv und zweikampbetont" bezeichnete der 43-Jährige die Spielweise der Hessen, die am Sonnabend in Kiel gastieren (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Den Schleswig-Holsteinern dürfte also ein schweres Stück Arbeit bevorstehen. Wobei Anfang betonte, die Aufgabe fußballerisch lösen zu wollen: "Wir werden wieder versuchen, das Spiel mit und gegen den Ball zu dominieren."

So könnte die KSV Holstein spielen





















Einsätze von Drexler und Czichos fraglich

Im Fernduell mit dem 1. FC Nürnberg um Platz zwei (trifft zeitgleich auf Heidenheim) muss Holstein definitiv auf den gelbgesperrten Linksverteidiger Johannes van den Bergh verzichten. Für den vormaligen Spanien-Legionär wird mit ziemlicher Sicherheit Christopher Lenz zu seinem Startelf-Debüt nach langer Verletzungspause kommen. Der 23-Jährige war wegen eines Muskelbündelrisses seit Ende August ausgefallen und hat in diesem Jahr drei Kurzeinsätze bestritten. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Regisseur Dominick Drexler und Abwehrchef Rafael Czichos. "Drexler konnte die Woche mit Oberschenkelproblemen nur individuell arbeiten. Czichos musste aufgrund von Wadenproblemen das Training am Mittwoch abbrechen", berichtete Anfang am Donnerstag.

Das "A"-Wort fehlt weiter in Anfangs Vokabular

TV-Tipp Sportclub Dominic Peitz zu Gast im Studio Sportclub Holstein Kiel hat die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen. Dominic Peitz ist zu Gast bei Alexander Bommes. Außerdem: Fußball-Bundesliga, Hannover-Marathon und Volleyball-Play-offs. mehr

In puncto Zielsetzung blieb der Übungsleiter seiner defensiven Linie auch sechs Spieltage vor dem Saisonende treu. Das "A"-Wort meidet Anfang trotz des dritten Tabellenplatzes und lediglich zwei Zählern Rückstand auf Nürnberg weiter wie der Teufel das Weihwasser. "Natürlich sind wir stolz, dass wir in dieser so engen Liga nicht mehr nach unten schauen müssen. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir wollen weiterhin Woche für Woche unsere Leistungen bestätigen", sagte der 43-Jährige. Sein Team hat das ebenfalls verinnerlicht, wie David Kinsombi im NDR Hörfunk erklärte: "Wir ticken als Mannschaft so wie unser Trainer. Wir gehen die Spiele von Woche zu Woche an und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen - und das sind drei Punkte." Wohlwissend, dass das gegen wiedererstarkte Darmstädter, die seit fünf Partien ungeschlagen sind, schwer genug wird.

Kiels Kinsombi mit Respekt vor Darmstadt 98 NDR Info - 05.04.2018 16:25 Uhr Autor/in: Nawe, Norman Vor dem Heimspiel von Holstein Kiel gegen Darmstadt 98 spricht der Kieler David Kinsombi über die Aussichten seiner Mannschaft für das Spiel gegen den Tabellen-16.







3,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.04.2018 | 22:50 Uhr