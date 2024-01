Holstein Kiel verpflichtet Stürmer Alexander Bernhardsson Stand: 22.01.2024 15:51 Uhr Holstein Kiel auf die langfristigen Ausfälle seiner Stürmer Fiete Arp und Benedikt Pichler reagiert und Angreifer Alexander Bernhardsson verpflichtet. Der Schwede wechselt aus seiner Heimat von IF Elfsborg zum Tabellenzweiten der 2. Liga.

Wie die KSV am Montagnachmittag mitteilte, unterzeichnete der 25-Jährige einen Kontrakt bis 2027. Bernhardssons Arbeitspapier bei Elfsborg war urspürnglich noch bis Ende des Jahres datiert gewesen, sodass Holstein wohl eine Ablöse an den Club aus der schwedischen Elite-Liga Allsvenskan überweisen muss. Angaben dazu machten beide Vereine jedoch nicht.

Stöver: "Wird uns vorne noch variabler machen"

"Mit Alexander Bernhardsson konnten wir einen beweglichen und spielfreudigen Offensivspieler für uns gewinnen, der sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturm einsetzbar ist", erklärte Kiels Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. "Er ist schnell, dribbelstark und hat einen guten Abschluss. Wir sind überzeugt davon, dass Alexander uns helfen und vorne noch variabler machen wird."

Die KSV reagierte mit der Verpflichtung des einmaligen Nationalspielers auf die Ausfälle von Arp (Sehenanriss) sowie Pichler (Leistenprobleme), die dem Aufstiegsanwärter voraussichtlich noch wochenlang fehlen werden. Die überraschende 1:2-Pleite zum Rückrunden-Auftakt gegen den Nordrivalen Eintracht Braunschweig hatte den Verantwortlichen noch einmal vor Augen geführt, dass in der Offensive Handlungsbedarf besteht.

Bernhardsson traf 20 Mal in 79 Spielen

"Mein Ziel ist es nun, mich hier schnell einzuleben, meine neue Mannschaft kennenzulernen und meine Qualitäten vom ersten Tag an mit einzubringen", sagte Bernhardsson. Der aus Göteborg stammende Stürmer wechselt mit der Empfehlung von 20 Toren in 79 Partien für Elfsborg an die Förde. Vor ihm hatte bereits sein bisheriger Teamkamerad Sveinn-Aron Gudjohnsen den Schritt nach Norddeutschland gewagt. Der Isländer - ebenfalls Angreifer - wechselte am vergangenen Donnerstag zu Kiels Ligarivalen FC Hansa Rostock.

Uphues wird Direktor Lizenzfußball

Wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Verpflichtung von Bernhardsson hatte die KSV mitgeteilt, in Jan Uphues zum 1. Juli dieses Jahres einen Direktor Lizenzfußball zu installieren. Mit der Schaffung des Postens will Holstein die Professionalisierung strukturell und personell vorantreiben. Uphues arbeitet aktuell noch als Organisatorischer Leiter Lizenzmannschaft. Der 36-Jährige verantwortet künftig die ganzheitliche Entwicklung der Profi-Abteilung unter dem Geschäftsführer Sport.

"Mit Jan Uphues haben wir seit vielen Jahren einen sehr verlässlichen, engagierten und gut vernetzten Kollegen in unserem Team, der eine hohe Wertschätzung im Verein und darüber hinaus genießt", sagte Stöver, der den Club im Sommer verlässt.

