Holstein Kiel verlängert mit Talent Sterner

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Jonas Sterner vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2024 mit Option auf eine weitere Saison verlängert. Der gebürtige Husumer kam im Sommer 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum der "Störche". Insgesamt bestritt Sterner 55 Spiele in der U17- und U19-Junioren-Bundesliga, bevor er im Sommer 2020 in den Kader der Lizenzspielerabteilung aufgenommen wurde. | 11.01.2022 16:34