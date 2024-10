Holstein Kiel in Köln: Im DFB-Pokal Selbstvertrauen tanken Stand: 28.10.2024 13:34 Uhr In der Bundesliga wartet Holstein Kiel noch auf den ersten Sieg, im DFB-Pokal hingegen haben die "Störche" bereits einen Erfolg feiern können. Am Dienstagabend soll beim Zweitligisten 1. FC Köln der Einzug in die dritte Runde gelingen.

Die Erfolgserlebnisse sind bislang rar gesät für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp. Acht Pflichtspiele in Folge sind die "Störche" jetzt ohne Sieg, der letzte und bislang einzige in dieser Saison datiert vom 17. August mit dem 3:2 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Alemannia Aachen. Das Weiterkommen beim Drittligisten war allerdings alles andere als souverän, gelang es doch lediglich dank eines Last-Minute-Treffer von Lasse Rosenboom.

Am Mittwoch (20.45 Uhr, im NDR Livecenter) geht es nun erneut zu einem unterklassigen Verein - die Kieler müssen zum Erstliga-Absteiger 1. FC Köln und wollen dort Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der Liga sammeln.

Regeneration trotz Reisestrapazen

Dabei gilt es nicht nur die Enttäuschung vom 1:2 am Sonnabend in der Bundesligapartie beim VfB Stuttgart zu verarbeiten, sondern auch mit den Reisestrapazen umzugehen, die die zwei Auswärtspartien mit 2.500 Kilometern binnen fünf Tagen mit sich bringen: Am Freitag waren die Kieler nach Stuttgart geflogen, am Sonnabend ging es zurück, am heutigen Montag startete der KSV-Tross wieder nach Köln.

"So wie wir es jetzt machen, ist es gut. Wir haben überlegt, ob wir gleich in der Region bleiben. Aber so konnten die Jungs abends nach Hause und am Sonntag zur Regeneration", sagte Trainer Marcel Rapp, der zudem zwei nicht-öffentliche Trainingseinheiten angesetzt hatte. "Wir versprechen uns, so die frischesten Beine zu haben."

Kiels Schulz mit Extra-Motivation

Frische Beine und vor allem viel Motivation für das Pokalduell im Rheinland dürfte auf Kieler Seite Marvin Schulz haben. Für den Abwehrmann, der in Stuttgart sein Startelf-Debüt feierte, ist das Duell mit Köln auch ein ganz persönliches. "Ich bin Gladbacher Junge, bin dort aufgewachsen", sagte der Mittelfeldspieler mit Blick auf seine Zeit als Nachwuchskicker bei Köln-Rivale Borussia Mönchengladbach.

Schulz war in Stuttgart Teil der etwas defensiver ausgerichteten Grundordnung und lieferte eine gute Leistung ab. Der 29-Jährige gab dem Kieler Spiel Stabilität und Struktur, wodurch der Ausfall von Lewis Holtby (Rückenprobleme) aufgefangen wurde. Eine Aufgabe, die Schulz auch gegen Köln zuteil werden könnte, wenngleich Rapp ankündigte, nicht immer so defensiv spielen zu wollen. Möglicherweise beginnt auch der offensivere Steven Skrzybski.

Köln sportlich in der Krise

Das bislang letzte Duell im Rheinland konnte die KSV für sich entscheiden. Simon Lorenz' Treffer im Relegations-Hinspiel 2021 hatte die Tür zur Bundesliga weit aufgestoßen. Eine Woche später ließ der "Effzeh" an der Ostsee diesen Traum jedoch mit einem 5:1-Erfolg brutal zerplatzen.

Doch der Kieler Aufstieg (und der Kölner Abstieg) war nur um drei Jahre aufgeschoben. So reisen die Schleswig-Holsteiner am Dienstag als Bundesligist an und sind - weil es bei den Rheinländern nach dem missratenem Saisonstart bereits heftig kriselt - leichter Favorit.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Köln: Urbig - Thielmann, Hübers, Pauli, Paqarada - Huseinbasic, Martel - Ljubicic, Maina - Lemperle, Downs

Holstein Kiel: Weiner - Ivezic, Erras, Geschwill - Becker, Knudsen, Gigovic, Porath - Skrzbyski - Machino, Pichler

