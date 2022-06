Holstein Kiel fehlen Corona-bedingt neun Spieler im Trainingslager Stand: 27.06.2022 11:52 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist nach einem Corona-Ausbruch zunächst ohne neun Spieler ins Trainingslager nach Österreich gereist. Die Arbeit in der Saisonvorbereitung steht für Trainer Marcel Rapp unter keinem guten Stern.

Ein schönes Alpen-Panorama im Hintergrund, strahlender Sonnenschein und das satte Grün des Trainingsplatzes, dazu ein lachender Chefcoach: "Wir hatten eine lange Anreise, aber die Vorfreude hat sehr überwogen", sagte 43 Jahre alte Rapp, der sich am ersten von acht Tagen in Zell am Ziller die Probleme nicht anmerken ließ.

Angesichts von zunächst gleich 14 fehlenden Spielern (Corona und Verletzungen) schien die Reise ins Trainingslager zunächst sogar fraglich zu sein. Mit einer Handvoll Akteure hätten sich die "Störche" wohl nicht auf den Weg gen Süden gemacht. Zuletzt hatte sich die Lage allerdings zumindest etwas entspannt. Zwar sind Steven Skrzybski, Marvin Schulz, Julian Korb, Lucas Wolf, Aleksandar Ignjovski, Timon Weiner, Marcel Benger, Noah Awuku und Finn Porath erst einmal nicht mit dabei. Aber immerhin: Korb, Porath, Benger und Awuku sollen im Verlauf der Woche nachreisen.

Große Herausforderung im Mannschaftstraining

Der 2:0-Testspiel-Erfolg am Sonnabend gegen Zweitliga-Kontrahent FC St. Pauli (Tore von Benedikt Pichler und Fiete Arp) darf nicht über die Schwierigkeit der Vorbereitung hinwegtäuschen. Rapp und sein Trainerteam müssen die Arbeit auf dem Platz und auch daneben noch kleinteiliger planen, als das bei Profimannschaften ohnehin üblich ist.

Weitere Informationen Holstein Kiel: Wirbel um neues Trikot - Club hält daran fest Anlass zur Kritik geben in den Augen einiger Fans die Querstreifen auf dem Heimtrikot, die an die Reichsflagge erinnern würden. mehr

Nach der Anreise stand für die Spieler aktive Erholung in Form von Aquajogging im hoteleigenen Pool auf dem Programm. "Wir reißen noch keine Bäume aus, ab Dienstag geht es dann richtig los", erklärte Rapp. Doch noch nicht einmal im Schwimmbecken konnten alle Spieler dabei sein. Für Stefan Thesker, Patrick Erras, Ahmet Arslan, Jonas Sterner, Simon Lorenz und Kwasi Wriedt standen bei den Athletiktrainern Lauf-, Mobilitäts- und Ballgewöhnungsübungen auf dem Programm. Bis wieder an ein geordnetes Mannschaftstraining zu denken ist, dürfte noch viel Wasser den Ziller hinabfließen.

Kapitän nach langer Krankheit zurück

Allerdings gibt es bei den Holsteinern auch eine positive Nachricht: KSV-Kapitän Hauke Wahl soll in Österreich erstmals seit Ausbruch seiner Krankheit (Pfeiffersches Drüsenfieber) im Januar wieder das komplette Mannschaftstraining bestreiten. Damit könnte der 28-Jährige eine Option für den Saisonstart am 16. Juli (13 Uhr) bei Greuther Fürth sein.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der sechs norddeutschen Fußball-Zweitligisten in der Saison 2022/2023. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 26.06.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga