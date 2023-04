Holstein Kiel chancenlos gegen Tabellenführer Darmstadt 98 Stand: 30.04.2023 16:00 Uhr Holstein Kiel hat auch im zweiten Duell mit einem Aufstiegskandidaten dem Favoriten kein Bein stellen können. Eine Woche nach dem 0:3 in Heidenheim unterlagen die "Störche" am Sonntag Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 ebenfalls mit 0:3 (0:2).

von Johannes Freytag

Die Schleswig-Holsteiner leisteten damit dem HSV erneut keine Schützenhilfe im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Darmstadt hat nun acht Punkte Vorsprung auf die drittplatzierten Hamburger und kann bei lediglich noch vier ausstehenden Partien den Sekt kalt stellen - zumindest der Relegationsrang ist sicher.

Jannik Müller, Phillip Tietz und ein Eigentor von Simon Lorenz sorgten für die Treffer der Hessen, die die Partie überlegen im Stile eines künftigen Bundesligisten gestalteten. Den Kielern fiel gegen die sicher stehende Darmstädter Defensive nichts ein. "Heute haben wir eine Lektion bekommen", räumt KSV-Coach Marcel Rapp nach der Partie ein und fügte hinzu: "Zum ersten Mal in dieser Saison waren wir chancenlos und haben verdient verloren."

Darmstadt von Anfang an überlegen

Die "Störche" standen in ihrem 200. Zweitligaspiel seit dem Aufstieg 2017 von Beginn an unter Druck. Matthias Bader vergab bereits in der dritten Minute das mögliche 1:0 für Darmstadt, als er freistehend am rechten Pfosten vorbeischoss. Kurz darauf lag der Ball aber tatsächlich im Netz der Kieler: Mathias Honsak scheiterte noch an KSV-Keeper Robin Himmelmann, doch der Abpraller landete direkt bei Müller, der per Kopf zur Gäste-Führung traf (6.).

Wenig später ließen sich die Hausherren in der Defensive wieder viel zu einfach ausspielen: Braydon Manu lief alleine auf Himmelmann zu, legte dann aber zu schlampig quer auf Honsak, sodass Marco Komenda noch klären konnte (11.). Und doch folgte schnell das 0:2 aus Kieler Sicht: Tietz köpfte eine Hereingabe von Bader in den Strafraum, beim Klärungsversuch stocherte Lorenz den Ball unbedrängt ins eigene Tor (22.).

Das 0:3 verhinderte Himmelmann mit einer starken Parade gegen Tietz (29.). Aber die KSV steckte nicht auf und kam vor der Pause durch Steven Skrzbyski (39.) und einen sehenswerten Fallrückzieher von Lorenz (43.) durchaus noch zu Möglichkeiten.

Tietz macht früh alles klar

Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff machte Darmstadt den Sack zu: Einen langen Abschlag von Torwart Marcel Schuhen verlängerte Tietz auf Manu - der legte noch einmal zurück und Tietz vollendete trocken zum 3:0 für die Hessen (52.). Darmstadt hatte noch mehrere Möglichkeiten auf weitere Tore, doch Himmelmann parierte gegen Honsak (63.) und Manu verzog (76.).

Der Holstein-Elf war das Bemühen nicht abzusprechen, doch nicht von ungefähr hat Darmstadt die wenigsten Gegentore der Liga (24) kassiert. Die Defensivreihe der Hessen stand sicher, Torwart Schuhen musste nur selten eingreifen. Und wenn, dann zeigte er seine ganze Klasse: Der 30-Jährige parierte stark gegen Fin Bartels (78.). So blieb es beim klaren und völlig verdienten Sieg der Gäste.

30.Spieltag, 30.04.2023 13:30 Uhr Holstein Kiel 0 SV Darmstadt 3 Tore: 0: 1 J. Müller (6.) 0: 2 S. Lorenz (22., Eigentor) 0: 3 P. Tietz (52.)

Holstein Kiel: Himmelmann - S. Lorenz, Erras, Komenda (60. Fridjonsson), Kirkeskov - Wahl, Holtby (60. F. Bartels), Sander (87. Mühling) - Skrzybski (79. Porath), Arp (46. Korb), Reese

SV Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, Zimmermann, J. Müller - Bader, Schnellhardt (67. Gjasula), Marvin Mehlem (46. T. Kempe), Karic - Manu (84. Stojilkovic), Honsak (74. Bennetts), P. Tietz (74. Seydel)

Zuschauer: 13296



