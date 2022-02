Holstein Kiel: "Störche" gewinnen verrücktes Spiel in Aue Stand: 11.02.2022 21:12 Uhr Glückliche "Störche"! Nach 2:0-Führung und zwischenzeitlichem 2:2 gewann Fußball-Zweitligist Holstein Kiel doch noch mit 3:2 (2:0) beim FC Erzgebirge Aue und ist nun seit sechs Spielen unbesiegt.

von Christian Görtzen

Zwar sorgt der Dreier nicht für einen Sprung in der Tabelle - Holstein Kiel bleibt auch nach dem 22. Spieltag auf dem zehnten Tabellenplatz stehen. Doch die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp kommt immer näher an die Teams aus dem vorderen Mittelfeld heran. Nürnberg, Paderborn und Regensburg sind allesamt in Reichweite. In Kiel geht der Blick inzwischen nach oben, und nicht mehr sorgenvoll nach unten Richtung Abstiegszone.

AUDIO: Holstein-Matchwinner Wriedt: "Spricht für unsere Mentalität" (2 Min) Holstein-Matchwinner Wriedt: "Spricht für unsere Mentalität" (2 Min)

Dies ist vor allem einem Spieler zu verdanken: "Joker" Kwasi Okyere Wriedt sorgte in der 90. Minute für den 3:2-Endstand. Es war der zweite sehr späte Sieg in Folge, am Spieltag zuvor gegen Fortuna Düsseldorf war der entscheidende Treffer sogar erst in der Nachspielzeit gelungen. "Es spricht es für die Mentalität unserer Mannschaft, dass wir nicht aufstecken, sondern weiter Gas geben und das Siegtor machen", sagte der erst vor wenigen Wochen verpflichtete Angreifer dem NDR. "Wir erfüllen den Plan des Trainers und geben nicht auf - auch wenn es aussichtslos erscheint."

Bartels bringt Holstein in Führung

Auf einem vom Dauerregen und Schneefall aufgeweichten, zerfurchten Spielfeld waren die unter Erfolgsdruck stehenden Gastgeber zunächst das tonangebende Team. Und nach einer Viertelstunde kamen die "Veilchen" auch zu ersten guten Gelegenheiten. Zunächst scheiterte Dimitrij Nazarov an Holstein-Keeper Thomas Dähne (17.), und nur eine Minute später war es bei Prince Osei Owusu in einer 1:1-Situation genauso. Es zeigte sich schon jetzt, dass es dem Tabellenvorletzten einfach an der nötigen Kompromisslosigkeit im Abschluss mangelte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Diesbezüglich war der Unterschied zu den Norddeutschen immens. Denn die ließen sich, wenn sie denn einmal vor dem Erzgebirge-Tor auftauchten, nicht lange bitten. Nachdem Fabian Reese von der linken Außenbahn mit Tempo nach innen gezogen war, spielte er den Ball herausragend diagonal in den Strafraum - scharf, flach und direkt in den Lauf von Fin Bartels, der überlegt zur Führung der "Störche" einschoss. Es war das vierte Saisontor des 35-Jährigen (19.).

2:0 für Kiel, Rote Karte für Aues Messeguem

Nach einer weiteren vergebenen Chance durch Owusu (27.) durften die Kieler erneut jubeln - dank der tatkräftigen Unterstützung des Auer Verteidigers Sören Gonther. Der ehemalige Profi des FC St. Pauli lenkte eine Hereingabe von Julian Korb zum 2:0 für Holstein ins eigene Tor (38.).

AUDIO: Kiels Bartels: "Wir haben das Spiel halb aus der Hand gegeben" (1 Min) Kiels Bartels: "Wir haben das Spiel halb aus der Hand gegeben" (1 Min)

Sprach jetzt schon einiges für einen Sieg der Gäste, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit kurz vor der Pause nochmals. Aues Soufiane Messeguem sah für seinen Tritt in Phil Neumanns Achillessehne zu Recht die Rote Karte (42.). Mit dem 2:0 für die Schleswig-Holsteiner ging es in die Kabinen.

Zehn Auer schaffen den 2:2-Ausgleich

Nach Wiederbeginn hätten die Norddeutschen durch Alexander Mühling (49.) und Benedikt Pichler (56.) für die Entscheidung sorgen können. Das gelang nicht, und dies rächte sich. Denn in der 79. Minute machten die dezimierten Sachsen in Person von Nikola Trujic die Partie mit dem 1:2 wieder spannend. Und das kaum für möglich Gehaltene trat tatsächlich noch ein. Nur fünf Minuten später überwand der ehemalige Braunschweiger Jan Hochscheidt mit einem Flachschuss Dähne - 2:2!

"Joker" Wriedt wird für Kiel zum Matchwinner

Die Kieler wirkten angeschlagen. Es sah schon danach aus, als könnten sie am Ende sogar mit leeren Händen dastehen. Doch die Norddeutschen fingen sich wieder und erzwangen das Glück. Nach Vorarbeit von Mühling wurde in der Strafraummitte der eingewechselte Wriedt angeschossen. Und vom Angreifer fand die Kugel den Weg ins Auer Gehäuse. 3:2 für Holstein! Aue versuchte noch einmal alles, doch Kiel brachte dieses Mal den Vorsprung über die Zeit.

22.Spieltag, 11.02.2022 18:30 Uhr Erzgeb. Aue 2 Holstein Kiel 3 Tore: 0: 1 F. Bartels (19.) 0: 2 Gonther (38., Eigentor) 1 :2 Trujic (79.) 2 :2 Hochscheidt (84.) 2: 3 Wriedt (90.)

Erzgeb. Aue: Männel - Barylla, Gonther, Bussmann (46. Zolinski) - Strauß, Fandrich (83. Hochscheidt), Schreck (71. N. Kühn), Messeguem, Carlson - Nazarov (46. Jonjic), Owusu (72. Trujic)

Holstein Kiel: Dähne - Korb, Neumann, S. Lorenz, Komenda (78. van den Bergh) - Mühling - Porath (61. Sander), Holtby - Pichler (69. Wriedt), F. Bartels (69. Skrzybski), Reese (78. Sterner)

Zuschauer: 4788



Weitere Daten zum Spiel Männel - Barylla, Gonther, Bussmann (46. Zolinski) - Strauß, Fandrich (83. Hochscheidt), Schreck (71. N. Kühn), Messeguem, Carlson - Nazarov (46. Jonjic), Owusu (72. Trujic)Dähne - Korb, Neumann, S. Lorenz, Komenda (78. van den Bergh) - Mühling - Porath (61. Sander), Holtby - Pichler (69. Wriedt), F. Bartels (69. Skrzybski), Reese (78. Sterner)4788

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.02.2022 | 23:03 Uhr